Liga 2, live video etapele 9 din play-off și 7 din play-out. Ultima rundă din acest sezon pentru echipele din a doua parte a campionatului. Vezi programul complet

Liga 2 se pregătește de finalul acestui sezon competițional. Play-off-ul a avut parte de o nouă etapă intermediară, fiind cu un pas înaintea play-out-ului. În a doua parte din clasament se va disputa acum ultima rundă, iar punctele puse în joc contează până la fluierul final. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile importante despre meciurile programate, de la scoruri, la clasamentul final și reacții.
Cum Corvinul și-a asigurat promovarea matematic în etapa intermediară, lupta continuă acum pentru cel de-al doilea loc din clasament, care garantează promovarea directă. Momentan, Sepsi se află pe a doua poziție cu 63 de puncte, însă FC Voluntari, locul 3, amenință serios formația din Covasna, mai ales că cele două se întâlnesc acum în meci direct. Steaua s-a consolat recent cu sărbătorirea celor 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în timp ce Bihor și Chindia sunt codașele din play-off, fără prea mari speranțe.
Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2 înainte de etapa a 7-a:
A noua rundă din play-off are meciurile programate pe durata a trei zile: 9, 10 și 12 mai, adică sâmbătă, duminică și marți. Iată programul din etapa 9 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:
Sâmbătă, 9 mai
Duminică, 10 mai
Marți, 12 mai
Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:
Așa cum spuneam mai sus, play-out-ul a rămas puțin în urmă din cauza etapei intermediare din play-off, însă acum se va desfășura ultima rundă. Ceahlăul Piatra Neamț, CS Tunari și Câmpulung nu mai pot scăpa de retrogradarea în Liga 3, în timp ce restul formațiilor vor să adauge ultimele puncte posibile la zestrea strânsă pentru evitarea barajelor.
Finalul de sezon aduce o imagine clară asupra echipelor care vor evolua în Liga 3 din stagiunea viitoare, dar și a celor care vor încerca din nou promovarea în primul eșalon. Iată cum arată clasamentele din cele două grupe înainte de runda finală:
Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, așa cum s-a întâmplat și în rundele precedente, sâmbătă, 9 mai, de la ora 11:00. Iată cum arată programul etapei cu numărul 7 din play-out Liga 2, sezon 2025-2026:
Grupa A
Grupa B
Pariorii pot da noi lovituri și cu meciurile din play-out-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau mai multe dintre meciurile programate în ultima rundă: