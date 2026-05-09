Liga 2, live video etapele 9 din play-off și 7 din play-out. Ultima rundă din acest sezon pentru echipele din a doua parte a campionatului. Vezi programul complet

Liga 2, live video etapa 9 de play-off și 7 de play-out. Vezi ce se întâmplă la promovare, dar și la retrogradare, mai ales în ultima rundă din play-out. Ai toate detaliile chiar aici.
09.05.2026 | 07:00
Liga 2 se pregătește de finalul acestui sezon competițional. Play-off-ul a avut parte de o nouă etapă intermediară, fiind cu un pas înaintea play-out-ului. În a doua parte din clasament se va disputa acum ultima rundă, iar punctele puse în joc contează până la fluierul final. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile importante despre meciurile programate, de la scoruri, la clasamentul final și reacții.

Liga 2, live video etapa 9 play-off. Continuă lupta pentru promovare

Cum Corvinul și-a asigurat promovarea matematic în etapa intermediară, lupta continuă acum pentru cel de-al doilea loc din clasament, care garantează promovarea directă. Momentan, Sepsi se află pe a doua poziție cu 63 de puncte, însă FC Voluntari, locul 3, amenință serios formația din Covasna, mai ales că cele două se întâlnesc acum în meci direct. Steaua s-a consolat recent cu sărbătorirea celor 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în timp ce Bihor și Chindia sunt codașele din play-off, fără prea mari speranțe.

Cum arată clasamentul zonei play-off din Liga 2 înainte de etapa 9

Situația este foarte strânsă în partea superioară a eșalonului secund. Echipele care au dreptul de promovare au motive serioase să lupte în fiecare etapă, până la capăt. Iată clasamentul play-off-ului din Liga 2 înainte de etapa a 7-a:

  1. Corvinul – 68 de puncte (PROMOVATĂ)
  2. Sepsi – 63 de puncte
  3. Voluntari – 58 de puncte
  4. Steaua – 48 de puncte
  5. Bihor – 48 de puncte
  6. Chindia – 39 de puncte

Programul și televizările meciurilor din a 9-a  rundă a play-off-ului Ligii secunde

A noua rundă din play-off are meciurile programate pe durata a trei zile: 9, 10 și 12 mai, adică sâmbătă, duminică și marți. Iată programul din etapa 9 de play-off din Liga 2, sezon 2025-2026:

Sâmbătă, 9 mai

  • Ora 13:30: Chindia – Corvinul

Duminică, 10 mai

  • Ora 11:30: FC Bihor – Steaua

Marți, 12 mai

  • Ora 20:00: FC Voluntari – Sepsi

Cum arată cotele la pariuri pentru cele trei partide

Pariorii pot da noi lovituri cu meciurile din etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau pe toate cele trei meciuri:

  • Chindia – Corvinul: „2 solist” / cotă 1.80
  • Bihor – Steaua: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.93
  • FC Voluntari – Sepsi: „X” / cotă 3.15

Liga 2, live video etapa 7 de play-out. Luptă strânsă la retrogradare

Așa cum spuneam mai sus, play-out-ul a rămas puțin în urmă din cauza etapei intermediare din play-off, însă acum se va desfășura ultima rundă. Ceahlăul Piatra Neamț, CS Tunari și Câmpulung nu mai pot scăpa de retrogradarea în Liga 3, în timp ce restul formațiilor vor să adauge ultimele puncte posibile la zestrea strânsă pentru evitarea barajelor.

Cum se prezintă clasamentele în cele două serii înainte de a șaptea etapă

Finalul de sezon aduce o imagine clară asupra echipelor care vor evolua în Liga 3 din stagiunea viitoare, dar și a celor care vor încerca din nou promovarea în primul eșalon. Iată cum arată clasamentele din cele două grupe înainte de runda finală:

Clasament play-out Liga 2 înainte de etapa 7

Programul etapei a 7-a de play-out din Liga 2

Toate meciurile din play-out sunt programate în aceeași zi, așa cum s-a întâmplat și în rundele precedente, sâmbătă, 9 mai, de la ora 11:00. Iată cum arată programul etapei cu numărul 7 din play-out Liga 2, sezon 2025-2026:

Grupa A

  • Ceahlăul Piatra Neamţ – Metalul Buzău
  • CSM Slatina – Poli Iași
  • CS Dinamo – ASA Tg. Mureș
  • Gloria Bistrița – Câmpulung

Grupa B

  • Dumbrăvița –  CS Afumaţi
  • Concordia Chiajna CSM – Olimpia Satu Mare
  • CSC Șelimbăr – FC Bacău
  • Tunari – CSM Reșița

Cote pariuri meciuri play-out etapa 7 din Liga 2

Pariorii pot da noi lovituri și cu meciurile din play-out-ul Ligii 2. Iată câteva pronosticuri pe care le puței lua în calcul dacă alegeți să mizați pe unul sau mai multe dintre meciurile programate în ultima rundă:

  • CS Dinamo – ASA Tg. Mureș: „2 solist” / cotă 2.22
  • CSC Șelimbăr – FC Bacău: „1 solist” / 2.07
  • CSM Slatina – Poli Iași: „1 solist” / 1.67
