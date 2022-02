Liga 2 Casa Pariurilor își reia sezonul 2021-2022 și mai are 3 etape din sezonul regular (jucat doar ca un tur) înainte să se aleagă echipele din play-off (în care se va juca tur-retur, în 10 etape) de cele din play-out (unde se vor împărți echipele în două serii (locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 în Grupa A, locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 în Grupa B și se va juca la fel ca și în sezonul regular, doar câte un meci fiecare cu fiecare în 6 etape).

Se reia Liga 2. Bătaie mare la promovare. Petrolul are probleme de… titularizare, CSA Steaua de organizare! Chiajna, lider la transferuri. ”U” Cluj a dat o echipă. Veniri/plecări de play-off

Primul meci al etapei 17 se va disputa joi, 24 februarie, de la ora 20:00, între Politehnica Timișoara și liderul , pe stadionul „Dan Păltinișanu”.

, distanțat la 7 puncte de locul 2, este singura echipă sigură, matematic, de locul în play-off. Hermannstadt este și ea „acolo”. Urmăritoarele ”U” Cluj și Concordia Chiajna sunt și ele ca și calificate, ar cam trebui să se „chinuie” să rateze play-off-ul.

FC Buzău și CSA Steaua au de tras ca să rămână în lupta pentru Liga 1 casa Pariurilor. Deși pentru echipa din Ghencea este un fel de „Luptă, luptă, Steaua, luptă de pomană…”, ca în scandările galeriilor adverse de pe timpuri, pentru că nu are drept de promovare.

Din Liga 2 Casa Pariurilor promoveze direct în Liga 1 Casa Pariurilor echipele de pe primele două locuri, iar cele de pe pozițiile 3 și 4 vor juca un baraj cu formațiile de pe locurile 7 și 8 din play-out-ul primului eșalon fotbalistic.

”U” Cluj și Concordia Chiajna au cele mai dificile meciuri până la play-off

”U” Cluj are cel mai greu program până la play-off: Concordia Chiajna pe teren propriu, Hermannstadt în deplasare, concurente la promovare, și Dunărea Călărași acasă. Concordia are și ea viață dificilă, cu ”U” Cluj și FC Buzău „afară” și cu Politehnica Timișoara „acasă”.

Cele mai multe transferuri în pauza de iarnă le-a făcut Concordia Chiajna (11), ”U” Cluj a adus 8 jucători noi, dar numai de la echipe din Liga 1. Și a renunțat la nu mai puțin de… o echipă, antrenorul Erik Lincar punând pe liber 11 jucători.

Petrolul are 7 puncte avans (punctele nu se înjumătățesc ca în Liga 1 Casa Pariurilor la intrarea în play-off), are un lot cu concurență pe fiecare post, are stabilitate financiară și este greu de crezut că poate rata promovarea și anul acesta.

Pentru al doilea loc ce duce direct în prima ligă lupta va fi extrem de disputată, uitați-vă ce întăriri și-au adus și Hermannstadt, și ”U” Cluj, și Concordia Chiajna. Perdantele acestui „război” vor avea, totuși, și șansa barajului cu codașele din Liga 1.

Hermannstadt are două „bube” mari, dar și un posibil avantaj care ar putea fi foarte important

Trebuie amintit dezavantajul lui Hermannstadt de nu putea să joace la Sibiu, sprijinul suporterilor fiind diminuat de deplasarea la Mediaș pentru jocurile de „acasă”. Plus insolvența în care se găsește clubul, cu tot convoiul ei de dezavantaje.

Destrămarea preconizată pentru Gaz Metan Mediaș ar putea fi un avantaj, ar putea muta polul de interes, și, în consecință, poate aduce sprijinul financiar al întregului județ spre echipa din orașul președintelui.

(al cărei principal atu rămâne… antrenorul Cristi Pustai!) și CSA Steaua, în cazul calificării în play-off, vor avea rolul „arbitrului” în bătălia celorlalte partenere, mai valoroase și mai „arse” de tradiție și ambiții.

vă prezintă în continuare transferurile făcute de primele 6 echipe din Liga 2 Casa Pariurilor, programul lor în cele 3 etape rămase din sezonul regular și ce spun antrenorii și jucătorii acestora despre lupta pentru promovare.

Nicolae Constantin: „Am transferat strict ce aveam nevoie, avem dubluri pe toate posturile, o să fie destul de greu să fac primul «11»”

1. Petrolul Ploiești 16 14 0 2 35-5 42 p

Antrenor: Nicolae Constantin

Veniri (7): Sebastian Moroz (23 de ani, portar, Astra Giurgiu), Alexandru Sabău (23 de ani, fundaș central, FC Brașov SR), Vedran Vrhovac (23 de ani, Bosnia-Herzegovina, fundaș central, Zeljeznicar Sarajevo), Mihai Velisar (23 de ani, fundaș stânga, Gaz Metan Mediaș), Cătălin Tolea (18 ani, mijlocaș dreapta, FC Pucioasa), Marius Cioiu (22 de ani, mijlocaș central, Academica Clinceni), Dragoș Gheorghe (23 de ani, atacant, Astra Giurgiu),

Plecări (7): Nicolae Cebotari (24 de ani, Republica Moldova, portar, Petrocub Hîncești), Andrei Rus (21 de ani, fundaș dreapta, liber de contract), Aris Oprea (18 ani, fundaș central, CS Blejoi), Mihai Nițescu (20 de ani, mijlocaș central, CS Blejoi), Antoniu Manolache (22 de ani, fundaș central, CSM Reșița), Constantin Stoica (29 de ani, atacant central, liber de contract), Armando Vajushi (30 de ani, Albania, atacant stânga, liber de contract)

Ultimele 3 etape din sezonul regular

Politehnica Timișoara (d) – 24 februarie

FC Buzău (a) – 5 martie

Unirea Constanța (d) – 12 martie

„Am transferat strict ce aveam nevoie, jucători care să vină cu plus, sunt mulțumit de lot. Cred că la momentul acesta avem dubluri pe toate posturile, o să fie destul de greu să fac primul «11», dar sper să fac cele mai bune alegeri” – Nicolae Constantin

9 victorii în 9 partide, în care a primit un singur gol (golaveraj 21-1), a obținut Petrolul la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, lider și în clasamentul de „acasă”. Mai este o echipă care n-a pierdut niciun meci pe teren propriu, Concordia Chiajna, dar a făcut 4 egaluri în 9 jocuri (golaveraj 10-4)

victorii în 9 partide, în care a primit un singur gol (golaveraj 21-1), a obținut Petrolul la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, lider și în clasamentul de „acasă”. Mai este o echipă care n-a pierdut niciun meci pe teren propriu, Concordia Chiajna, dar a făcut 4 egaluri în 9 jocuri (golaveraj 10-4) 8 pase de gol a dat Simon Măzărache (Petrolul), lider la assist-uri, urmat în top de Gal-Andrezly (Csikszereda), cu 7. Amândoi au marcat câte un gol marcat în cele 16 etape jucate până acum.

pase de gol a dat Simon Măzărache (Petrolul), lider la assist-uri, urmat în top de Gal-Andrezly (Csikszereda), cu 7. Amândoi au marcat câte un gol marcat în cele 16 etape jucate până acum. 11 partide fără gol primit a reușit portarul Raul Avram (Petrolul), fiind învins în doar 5 din cele 16 meciuri jucate. Are, astfel, un procentaj de 68,8% partide cu poarta „închisă” în prima parte a sezonului.

partide fără gol primit a reușit portarul Raul Avram (Petrolul), fiind învins în doar 5 din cele 16 meciuri jucate. Are, astfel, un procentaj de 68,8% partide cu poarta „închisă” în prima parte a sezonului. 5 penalty-uri, toate transformate în gol, a primit Petrolul în cele 16 etape jucate, lider și la acest capitol. A fost sancționată cu o singură lovitură de la 11 m, la fel ca și CSA Steaua (marcate), Concordia Chiajna și FC Buzău (ratate).

penalty-uri, toate transformate în gol, a primit Petrolul în cele 16 etape jucate, lider și la acest capitol. A fost sancționată cu o singură lovitură de la 11 m, la fel ca și CSA Steaua (marcate), Concordia Chiajna și FC Buzău (ratate). 8 naționalități (în afară de cea română) au jucătorii Petrolului, record pentru sezonul actual. „Stranierii” liderului sunt din Albania, Bosnia-Herzegovina, Germania, Mali, Moldova, Portugalia, Țările de Jos (fosta Olanda) și Japonia.

Marius Măldărășanu: „Pot spune că sunt destul de mulțumit de lot, Am construit practic din temelii o nouă echipă”

2. Hermannstadt Sibiu 16 10 5 1 33-12 35 p

Antrenor: Marius Măldărășanu

Veniri (7): Plamen Iliev (30 de ani, Bulgaria, portar, Dinamo), Alex-Tudor Negrea (23 de ani, bandă stânga, Sportul Șimleu), Ionuț Biceanu (27 de ani, mijlocaș central, Concordia Chiajna), Gabriel Șerban (22 de ani, mijlocaș central, Astra Giurgiu), Ioan Hora (33 de ani, atacant central, UTA), Daniel Paraschiv (22 de ani, atacant central, CFR Cluj), Andrei Blejdea (25 de ani, atacant stânga, ”U” Cluj)

Plecări (6): Mirel Bolboașă (32 de ani, portar, Academica Clinceni), Andrei Sântean (22 de ani, fundaș central, Politehnica Timișoara), Lucian Buzan (22 de ani, mijlocaș dreapta, CSC Șelimbăr), Alexandru Vodă (23 de ani, mijlocaș dreapta, CSC Șelimbăr), Andrei Lungu (33 de ani, mijlocaș central, CSC Șelimbăr), Stjepan Plazonja (24 de ani, Croația, atacant central, Concordia Chiajna)

Ultimele 3 etape din sezonul regular

Dunărea Călărași (a) – 27 februarie

”U” Cluj (a) – 5 martie

Politehnica Timișoara (d) – 12 martie

„Pot spune că sunt destul de mulțumit de lot, ținând cont de faptul că, în vară, în momentul în care am preluat echipa, a fost un nou început. Au plecat foarte muți jucători din cei care au activat în Liga 1, au venit mulți alții în locul lor. Am construit practic din temelii o nouă echipă” – Marius Măldărușanu

„Nu ne-a fost ușor cu construirea asta prelungită a stadionului.. Din păcate, aceasta este situația. Ne-am antrenat de multe ori printre macarale, bormașini, fel de fel de zgomote de pe șantierul de la Stadionul Municipal, dar ne-am adaptat, ne-am obișnuit cu așa ceva și ne vedem în continuare de treaba noastră” – Marius Măldărășanu

„Este o situație grea cu această lege a insolvenței. Sunt foarte multe lucruri de care ne-am lovit și care nu depind de noi. Felicit jucătorii că au fost înțelegători pe tot parcursul acestui sezon. Le spun mereu să-și păstreze plăcerea de a juca, pentru că în asta constă frumusețea acestui sport. Banii vin odată cu performanțele” – Marius Măldărășanu

4 goluri a marcat Hermannstadt în prelungirile de la finalul meciurilor, după minutul 90, fiind lider la acest capitol. Este urmată de Metaloglobus, cu 3 goluri reușite în același interval de timp.

goluri a marcat Hermannstadt în prelungirile de la finalul meciurilor, după minutul 90, fiind lider la acest capitol. Este urmată de Metaloglobus, cu 3 goluri reușite în același interval de timp. 4 victorii și 4 egaluri (golaveraj 13-4) a obținut Hermannstadt în deplasare, fiind singura echipă neînvinsă „afară” și lider în clasamentul meciurilor jucate pe terenuri străine

victorii și 4 egaluri (golaveraj 13-4) a obținut Hermannstadt în deplasare, fiind singura echipă neînvinsă „afară” și lider în clasamentul meciurilor jucate pe terenuri străine 1 lovitură de la 11 m a primit Hermannstadt în cele 16 etape jucate până acum, la fel ca și ”U” Cluj, CSA Steaua și Dunărea Călărași, toate fructificate.

Erik Lincar: „Am mare încredere în jucătorii care au venit, au adus un plus echipei, observați că am adus jucători doar de la Liga 1”

3. Universitatea Cluj 16 11 0 5 25-14 33 p

Antrenor:

Veniri (8): Aurelian Păun (20 de ani, portar, Academica Clinceni), Roberto Romeo (31 de ani, Italia, fundaș dreapta, Gaz Metan Mediaș), Ely Fernandez (31 de ani, Portugalia, fundaș dreapta, Farul), Florin Ilie (29 de ani, fundaș central UTA), Paul Pîrvulescu (33 de ani, fundaș stânga, Academica Clinceni), Martin Remacle (24 de ani, Belgia, mijlocaș central, FC Botoșani), Romario Pires (33 de ani, Brazilia, mijlocaș central, Farul), Ioan Filip (32 de ani, fundaș central, Gaz Metan Mediaș),

Plecări (11): George Micle (20 de ani, portar, FC Argeș), Alexandru Gîț (24 de ani, fundaș dreapta, Unirea Dej), Victor Dican (21 de ani, fundaș central, FC Botoșani), Carol Taub (29 de ani, fundaș stânga, Concordia Chiajna), Daniel Novac (34 de ani, mijlocaș central, Foresta Suceava), Iaser Țurcan (24 de ani, Republica Moldova, mijlocaș central, Petrocub Hîncești), Charles Acolatse (26 de ani, Franța/Togo, mijlocaș central, liber de contract), Albert Voinea (29 de ani, atacant central, CS Mioveni), Andrei Blejdea (25 de ani, atacant stânga, Hermannstadt), Daniel Nicolae Pârvulescu (25 ani, atacant stânga, Concordia Chiajna), Robert Răducanu (25 de ani, atacant stânga, liber de contract)

Ultimele 3 etape din sezonul regular

Concordia Chiajna (a) – 28 februarie

Hermannstadt (d) – 5 martie

Dunărea Călărași (a) – 12 martie

„Renunțând la anumiți jucători care nu s-au adaptat, n-au avut eficiență și aducând jucători de la Liga I, jucători în care noi avem încredere foarte multă, putem spune că lotul de acum este mult mai valoros decât anul trecut în vară. Și că avem pretenția, atât noi cât și cei din conducere, ca acești jucători să ducă ”U” Cluj în Liga 1” – Eric Linkar

„Trebuie, însă, să facem pașii care se fac în astfel de situații. Avem în față trei etape, trebuie să fim matematic în play-off, după care acolo să câștigăm un număr de puncte care să ne califice direct în Liga 1, de pe locul 1 sau 2. În play-off vom întâlni cele mai bune echipe, va fi un echilibru foarte mare, iar diferența se va face la detalii” – Eric Linkar

„Am mare încredere în jucătorii care au venit, au adus un plus echipei, observați că am adus jucători doar de la Liga 1, iar toate aceste lucruri trebuie să se vadă și în teren prin rezultate, care sunt cele mai importante. Eu spun că în minutul 1 al partidei cu Chiajna toate lucrurile vor fi la cel mai înalt nivel” – Erik Lincar

„E foarte important ca la debutul în noul an, în partida cu Chiajna, să fim din punct de vedere fizic la cel mai înalt nivel și jucătorii să poată să îndeplinească toate cerințele pe care le am la acest joc. Ați văzut că și adversarii noștri din primul meci au transferat 11 jucători, și ei vor trebui, ca și noi, să-i integreze pe toți și cine va reuși mai repede și bine acest lucru va avea câștig de cauză” – Erik Lincar

6 goluri a marcat cel mai eficace jucător U21 din Liga 2 Casa Pariurilor, Albert Hofman (”U” Cluj, 18 ani, născut pe 10 aprilie 2003) în cele 14 meciuri în care a „prins” minute.

Claudiu Niculescu: „Avem lot, avem condiții, dar avem și adversari puternici, nu jucăm singuri”

4. Concordia Chiajna 16 9 5 2 17-6 32 p

Antrenor:

Veniri (11): Denis Moldovan (17 ani, portar, Viitorul Cluj), Carol Taub (29 de ani, fundaș stânga, ”U” Cluj), Bogdan Barbu (29 de ani, mijlocaș central, Rapid), Neluț Roșu (28 de ani, mijlocaș central, FC Voluntari), Carlo Casap (23 ani, mijlocaș central, Farul), Andrei Mirică (20 de ani, mijlocaș stânga, SC Popești Leordeni), Nemanja Sokovic (25 de ani, Serbia, atacant central, Ripensia Timișoara), Răzvan Matiș (21 ani, atacant stânga, Chindia Târgoviște), Daniel Nicolae Pârvulescu (25 ani, atacant stânga, ”U” Cluj), Paul Batin (34 de ani, atacant central, Progresul Șomcuta Mare), Stjepan Plazonja (24 de ani, Croația, atacant central, Hermannstadt)

Plecări (8): Thomas Chesneau (22 de ani, Franța, portar, Dinamo), Florin Sandu (34 de ani, fundaș stânga, liber de contract), Marian Anghelina (30 de ani, mijlocaș defensiv, ACS Colonești), Bogdan Piper (20 de ani, mijlocaș central, FC Brașov), Ionuț Biceanu (27 de ani, mijlocaș central, Hermannstadt), Valentin Balint (28 de ani, atacant central, FC Buzău), Hamza Younes (35, Tunisia, atacant central, liber de contract), Valentin Lazăr (32 de ani, atacant stânga, CSM Reșița)

Ultimele 3 etape din sezonul regular

”U” Cluj (d) – 28 februarie

Politehnica Timișoara (a) – 5 martie

FC Buzău (d) – 12 martie

„Ne-am întărit considerabil linia mediană și cea ofensivă pentru că numai marcând cel puțin un gol mai mult decât adversarul vom reuși să ne atingem obiectivul propus, promovarea în Liga 1. Avem lot, avem condiții, dar avem și adversari puternici, nu jucăm singuri” –

Cristi Pustai: „Dacă reușim să obținem 7 puncte în ultimele trei meciuri din sezonul regular, suntem matematic în play-off”

5. FC Buzău 16 8 4 4 39-12 28 p

Antrenor:

Veniri (6): Robert Sălceanu (18 ani, fundaș stânga, Dunărea Călărași), Dinko Trebotic (31 de ani, Bosnia-Herzegovina, mijlocaș central, FC Aguilas), Mihai Neicuțescu (23 de ani, atacant central, Dinamo), Dorin Burlacu (29 de ani, atacant central, Aerostar Bacău), Gonzalo Jose Latorre (25 de ani, Uruguay/Italia, atacant central, Cerro Largo), Valentin Balint (28 de ani, atacant central, Concordia Chiajna)

Plecări (5): Jhon Mondragon (27 de ani, Columbia/Spania, fundaș central, Minaur Baia Mare), Sebastian Ghinga (35 de ani, fundaș central, Metalul Buzău), Călin Toma (30 de ani, fundaș stânga, Metalul Buzău), Alexandru Neacșu (19 ani, mijlocaș central, FCSB 2), Dumitru Rogac (23 de ani, Republica Moldova/România, atacant central, Zimbrul Chișinău)

Ultimele 3 etape din sezonul regular

Astra Giurgiu (a) – 26 februarie

Petrolul Ploiești (d) – 5 martie

Concordia Chiajna (a) – 12 martie

„Calificarea în play-off depinde de noi. Dacă reușim să obținem 7 puncte în ultimele trei meciuri din sezonul regular, suntem matematic în play-off. Din 9 putem obține 7, chiar dacă ne așteaptă meciuri foarte grele” – Cristi Pustai

11 goluri a marcat golgheterul Ligii 2 Casa Pariurilor, Marian-Adrian Chică-Roșă, atacantul de 23 de ani de la FC Buzău, împrumutat de la FC Botoșani. A jucat în 14 din cele 16 etape de până acum. Este urmat de Sory Ibrahim Diarra (Petrolul) și Valentin Buhăcianu (Hermannstadt), cu câte 9 goluri marcate și Bogdan Chipirliu (CSA Steaua), cu 7 „plase”

goluri a marcat golgheterul Ligii 2 Casa Pariurilor, Marian-Adrian Chică-Roșă, atacantul de 23 de ani de la FC Buzău, împrumutat de la FC Botoșani. A jucat în 14 din cele 16 etape de până acum. Este urmat de Sory Ibrahim Diarra (Petrolul) și Valentin Buhăcianu (Hermannstadt), cu câte goluri marcate și Bogdan Chipirliu (CSA Steaua), cu „plase” 4 cartonașe roșii a încasat FC Buzău în prima parte a sezonului, cele mai multe dintre toate echipele ( 40 galbene). 2 „roșii” ( 41 galbene) a luat Concordia Chiajna, 1/44 Hermannstadt și ”U” Cluj, 1/31 Petrolul și 1/30 CSA Steaua

Daniel Oprița: „Trebuie să ne atingem primul obiectiv, play-off-ul, iar după aceea să ne setăm următorul obiectiv, locurile 1-4”

6. CSA Steaua 16 8 4 4 20-11 28 p

Antrenor: Daniel Oprița

Veniri (3): Sorin Buștea (27 de ani, fundaș/mijlocaș stânga, UTA), Claudiu Dragu (30 de ani, mijlocaș dreapta, Astra Giurgiu), (16 ani, atacant central, Sport Team București)

Plecări (2): Mario Enache (18 ani, portar, FC U Craiova 1948), Cezar Gherghiceanu (21 de ani, atacant central, Unirea Slobozia)

Ultimele 3 etape din sezonul regular

Unirea Constanța (d) – 26 martie

Politehnica Iași (a) – 5 martie

Metaloglobus (d) – 12 martie

„Nu am luat foarte mulți jucători, am mai renunțat la câțiva, spunând că nu mă voi mai baza pe ei (n.a. – Alexandru Zaharia, George Călințaru, Liviu Băjenaru și Ovidiu Morariu). Ei se antrenează separat, aparțin de club, nu au fost reziliate contractele și ne-a fost destul de greu să aducem alți jucători, pentru că bugetul nu ne-a permis” –

„Pe termen scurt, ultimele trei meciuri din sezonul regular sunt cele mai importante meciuri ale sezonului. Trebuie să ne atingem primul obiectiv, play-off-ul, iar după aceea să ne setăm următorul obiectiv. Noi vrem locurile 1-4, dar trebuie să o luăm pas cu pas, să fim focusați pe aceste meciuri. Trebuie să ne concentrăm în special pe primul meci, cu Unirea Constanța” – Adi Popa

27 de ani și 4 luni a fost media de vârstă a lotului CSA Steaua în prima parte a sezonului, cea mai „bătrână” din Liga 2 Casa Pariurilor. Pe locul 2 este tot o echipă din București, Metaloglobus, cu 26 de ani și 4 luni medie de vârstă a lotului.

CSA Steaua nu are drept de promovare, dar speră, totuși, în două variante destul de dificil de materializat

CSA Steaua nu are drept de promovare, conform Legeii sportului, care interzice cluburilor „de drept public” (adică finanțate de stat, MApN în cazul de față) să facă parte din Liga Profesionistă de Fotbal.

„Noi am făcut demersuri către Ministerul Apărării, am propus unele soluții pentru rezolvarea acestei probleme, dar mai departe nu depinde de noi” – colonelul Răzvan Bichir, comandantul CSA Steaua

„Ca structură militară, Clubul Steaua nu se poate asocia cu o altă entitate decât în baza unui ordin al ministrului. Pentru noi, cea mai bună soluție, pe care am și propus-o, ar fi modificarea Legii sportului” – colonelul Răzvan Bichir, comandantul CSA Steaua

„Sunt două variante pentru materializarea acestui demers al nostru: fie ca noua lege să treacă prin Parlament, fie ca Guvernul să dea o Ordonanță de Urgență, care să intre imediat în vigoare” – colonelul Răzvan Bichir, comandantul CSA Steaua

„Numai așa avem și noi o șansă să luptăm pentru promovare, dacă rezultatele ne-ar permite-o. Că deocamdată suntem acolo, pe locul 6, la luptă să prindem play-offul” – colonelul Răzvan Bichir, comandantul CSA Steaua

Csikszereda Miercurea Ciuc stă la pândă pentru ultimul loc din play-off

La numai două puncte în spatele Buzăului și al CSA Steaua, Csikszereda Miercurea Ciuc (26 p) speră să reușească surpriza de a schimba locul de play-out cu cel de play-off al „militarilor” sau buzoienilor.

În ultimele 3 etape din sezonul regular, „ciucanii” întâlnesc Unirea Dej pe teren propriu, în 26 februarie, apoi ies la Șelimbăr pe 5 martie și revin la Miercurea Ciuc cu FC Brașov SR pe 12 martie, în runda finală.

Etapa 17 din Liga 2 Casa Pariurilor