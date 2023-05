Liga 2 Casa Pariurilor, etapa 8 din play-off . Azi se joacă Poli Iași – CSA Steaua. Programul complet, clasamentul și televizările

În Liga 2 Casa pariurilor, play-out-ul s-a încheiat și au mai rămas de jucat doar cele două manșe ala barajului de supraviețuire, dintre locurile 5 din cele două grupe, o afacere bucureștană sută la sută, Metaloglobus – Progresul Spartac, pe 13 și 20 mai. În schimb, play-off-ul mai are în program partidele din cadrul etapelor 8, 9 și 10, iar etapa a 8-a, intermediară, se dispută în perioada miercuri, 10 mai – joi, 11 mai.

Oțelul Galați – Dinamo este cel mai important meci din etapa 8 din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor

Miercuri, 10 mai, și joi, 11 mai, Liga 2 Casa Pariurilor are în program etapa cu numărul 8 din play-off, o rundă intermediară. Politehnica Iași, echipa care reușise revenirea în primul eșalon încă din etapa 6, nu a slăbit ritmul și la Buzău a fost la câteva zeci de secunde de victorie, fiind egalatâ în minutul 90+3. Acum are în Copou un meci al orgaoliilor, cu un fel de duel de demonstrat care echipă merită supremația în eșalonul secund.

ADVERTISEMENT

Dar partidele care ard în această rundă, pentru că pot lămuri numele celei de-a doua promovate sau, dimpotrivă, să complice calculele pentru acest loc, foarte probabil 3, se vor juca joi, 11 mai. La Dej se întâlnesc Unirea din localitate, fără victorie în play-off, și Gloria Buzău, iar un succes al gazdelor ar aduce egalitate de puncte între ele. La Galați se înfruntă , o victorie a gazdelor fiind echivalentă cu promovarea, iar una a oaspeților făcând un final palpitant între cele două echipe.

Miercuri, 10 mai

ora 19:00 Politehnica Iași – CSA Steaua

Joi, 11 mai

ora 17:30 Unirea Dej – Gloria Buzău

Unirea Dej – Gloria Buzău ora 20:30 Oțelul Galați – Dinamo

Cine transmite la tv meciul Oțelul Galați – Dinamo, precum și celelalte două partide din etapa 8 din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor

Ca de obicei, toate cele trei meciuri din etapa 8 din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor vor putea fi urmărite în direct și pe micile ecrane pe cele trei posturi care au drepturi de difuzare, Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Începem miercuri, de la ora 19:00, cu spectacolul de la Iași, unde CSA Steaua vine să arate că dacă nu ar fost interdicția de promovare ea ar fi fost cea mai bună echipă din Liga 2 Casa Pariurilor.

ADVERTISEMENT

Joi sunt cele două meciuri extrem de importante pentru promovarea directă, dacă Oțelul bate pe Dinamo, sau pentru stabilirea configurației pentru baraj. Unirea Dej, echipa fără victorie în primele șapte etape, dar care a fâcut egal cu Iași, Buzău și Dinamo afară și cu CSA Steaua acasă, poate intra în cursa pentru locul de baraj dacă bate pe Gloria Buzău. Toate privirile vor fi însă pe partida de la Galați. 90 de minute o despart pe Oțelul de sărbătoarea revenirii în elită dacă va fi victorie. Dacă învinge Dinamo, distanța dintre ele două se reduce la trei puncte, cu două etape înainte de final.

Miercuri, 10 mai

ora 19:00 Politehnica Iași – CSA Steaua (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Joi, 11 mai

ora 17:30 Unirea Dej – Gloria Buzău (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 20:30 Oțelul Galați – Dinamo (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ADVERTISEMENT

„Câinii”, obligați să muște la Galați, pentru a mai păstra șanse la promovarea directă, în etapa 8 din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor

Meciul de la Galați este, de departe, cel mai tare al etapei cu numărul 8 din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor. Oțelul este foarte aproape de marele moment al întoarcerii în prima divizie. A stat ani buni în eșaloanele inferioare, în urma prăbușirii financiare a clubului în 2016, când vechea societate s-a desființat și a urmat o reorganizare oarecum după tipul de la Dinamo, cu marele aport al suporterilor. Din 2016 și până acum, Oțelul a luat-o de jos de la Liga 4 și acum e la 90 de minute de a reveni în primul eșalon.

Pentru asta trebuie să învingă pe Dinamo sau să scoată măcar un egal, pentru a păstra cu două etape înainte de final cele șase puncte avans. „Câinii” sunt obligați să joace totul pe cartea victoriei la malul Dunării, dar cam toată lumea este conștientă că scenariul cel mai probabil este prezența la meciurile de baraj pentru promovare cu locul 13 sau 14 din SuperLiga, adică, foarte probabil, UTA sau Chindia. În tur, la București, a fost 3-0 pentru Dinamo,

ADVERTISEMENT

Unirea Dej – Gloria Buzău, alt meci important pentru barajele de promovare, în etapa 8 din play-off-ul Ligii 2 Casa Pariurilor

La Dej, este ultimul meci pe teren propriu pentru echipa locală în play-off și toată lumea speră ca va veni, în sfârșit, și momentul primei victorii. La Buzău, în tur, a fost 0-0, dar acolo dejenii sunt cei care au ratat pe contraatac două sau trei ocazii imense. Se pare că Unirea nu știe să joace partidele de acasă, nefiind o echipă care să pună presiune pe adversar.

ADVERTISEMENT

Însă faptul că încă nu a ieșit din cărțile dreptului de a juca baraj cu siguranță va aduce multă lume la stadion. Gloria Buzău are, evident, mai multe șanse decât Unirea Dej de a termina pe locul 5, în condițiile în care CSA Steaua nu are drept de promovare. Echipa lui Adi Mihalcea are câțiva jucători cu mare experiență în prima divizie și acest lucru se poate dovedi decisiv.