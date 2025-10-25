Liga 2, etapa 11. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Etapa 11 din Liga 2 stă să înceapă, iar în acest weekend vom avea parte de câteva meciuri interesante. Se anunță partide echilibrate, cu multe goluri și ne așteptăm și la câteva surprize în rândul formațiilor ambițioase din acest eșalon.
Corvinul ocupă poziția de lider în Liga 2 înainte de etapa 11. Hunedorenii au un avans semnificativ față de locul secund și îi așteaptă și un meci facil în această rundă cu FC Bacău, echipă care nu are o formă grozavă. Elevii lui Florin Maxim pot profita de moralul scăzut al oaspeților și să mai adauge 3 puncte în cont, continuând astfel șirul de meciuri fără înfrângere în liga a doua.
Cel mai tare meci al rundei este, cu siguranță, cel dintre Chindia Târgoviște și FC Voluntari. Ambele formații dau maximul în acest sezon pentru revenirea în primul eșalon. Deși locurile în clasament nu sunt foarte apropiate, cele două cluburi se află la un singur punct distanță. Gazdele ocupă locul 3 cu 20 de puncte, iar ilfovenii se află pe a 7-a poziție cu 19 puncte.
Trei meciuri din Liga 2 – etapa 11 vor fi transmise în direct la TV și unul dintre acestea pe pagina de YouTube a celor de la FRF. Iată programul complet al rundei și află care sunt meciurile pe care le poți urmări în direct:
Corvinul Hunedoara este în continuare singura echipă din Liga 2 neînvinsă în acest sezon. Liderul eșalonului secund se bucură de un avans de 4 puncte față de locul 2 ocupat de FC Bihor. În clasament au avut loc mici modificări înaintea acestei runde, FC Voluntari fiind echipa care a ieșit din primele 6. În partea opusă a clasamentului, lucrurile Olimpia Satu Mare ocupă ultimul loc cu doar 4 puncte în 10 etape.
Pentru această etapă am ales 3 meciuri interesante din Liga 2 cu care pasionații se pot îmbogăți. Astfel că pentru Concordia Chiajna – Metalul Buzău am ales varianta „2 solist” datorită formei și poziției din clasament a celor două, fapt care ne aduce cota 4.10 la casele de pariuri.
Al doilea meci de pe listă este un meci mai echilibrat dintre Chindia și FC Voluntari care are cota 3.30 pentru pronosticul „x – egal”. Ultimul duel ales este cel dintre ASA Târgu Mureș și CSM Slatina unde am optat pentru varianta „1 solist” care ne oferă cota 1.87.
FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă în Liga 2, etapa 11. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Iar meciurile mai importante vor fi fază cu fază, în format live text, ca să fii în permanență informat.
Am văzut care sunt meciurile următoarei etape din Liga 2. Iată care este programul meciurilor de săptămâna viitoare, în runda cu numărul 12: