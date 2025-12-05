Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Runda se deschide cu Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte

Liga 2 a ajuns la runda cu numărul 16 și propune noi meciuri tari. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre partidele din această nouă etapă din eșalonul secund din România.
Așa cum a făcut-o și în etapele precedente, Concordia Chiajna deschide runda. Ilfovenii vor juca de data aceasta acasă, în compania celor de la Chindia Târgoviște, vecina de clasament.
Meciul care va trage însă cortina peste etapa a 16-a va fi duelul dintre Poli Iași și Corvinul Hunedoara, programat duminică, 7 decembrie, de la 12:30. Partida va putea fi urmărită la TV. Tybor Selimes, noul antrenor al moldovenilor vrea să se răzbune după eșecul din runda precedentă, însă are în față liderul, care nu a pierdut până acum niciun meci în campionat.
Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.
De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:
Vineri, 5 decembrie 2025
Sâmbătă, 6 decembrie 2025
Duminică, 7 decembrie 2025
Duminică, 7 decembrie 2025
Înaintea etapei a 16-a, Corvinul Hunedoara este liderul incontestabil al eșalonului secund. Hunedorenii au înregistrat 12 victorii și doar 3 remize în rundele precedente și au acumulat 39 de puncte după 3-2 cu CS Afumați în etapa 15. În urma lor sunt alte 9 formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:
Pariorii pot da lovitura și în etapa a 16-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:
FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 16 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.
Liga 2 va ajunge la etapa a 17-a, care propune noi meciuri tari între combatantele din eșalonul secund. Iată ce partide îi așteptă pe microbiști în runda următoare:
Vineri, 12 decembrie
Sâmbătă, 13 decembrie
Duminică, 14 decembrie