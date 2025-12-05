Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Runda se deschide cu Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte

ADVERTISEMENT

Liga 2 a ajuns la runda cu numărul 16 și propune noi meciuri tari. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre partidele din această nouă etapă din eșalonul secund din România.

Live video etapa 16 Liga 2. Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte deschide runda

Așa cum a făcut-o și în etapele precedente, Concordia Chiajna deschide runda. Ilfovenii vor juca de data aceasta acasă, în compania celor de la Chindia Târgoviște, vecina de clasament.

Meciul care va trage însă cortina peste etapa a 16-a va fi duelul dintre Poli Iași și Corvinul Hunedoara, programat duminică, 7 decembrie, de la 12:30. Partida va putea fi urmărită la TV. Tybor Selimes vrea să se răzbune după eșecul din runda precedentă, însă are în față liderul, care nu a pierdut până acum niciun meci în campionat.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:

Vineri, 5 decembrie 2025

Ora 18:15: Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 6 decembrie 2025

Ora 11:00: FC Bacău – Steaua Bucureşti

Ora 11:00: CS Gloria Bistrița – AFC Câmpulung Muscel

Ora 11:00: FC Voluntari – CSC Dumbrăviţa

Ora 11:00: CSM Slatina – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 11:00: CS Afumaţi – CSC Şelimbăr

Ora 11:00: CS Dinamo Bucureşti – AFC ASA Târgu Mureş

Ora 14:30: ACSM Reşiţa – FC Bihor Oradea (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 7 decembrie 2025

Ora 11:00: Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ

Ora 11:00: CS Tunari – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (YouTube FRF)

Ora 12:30: Politehnica Iaşi – Corvinul Hunedoara (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 16

Înaintea etapei a 16-a, Corvinul Hunedoara este liderul incontestabil al eșalonului secund. Hunedorenii au înregistrat 12 victorii și doar 3 remize în rundele precedente și . În urma lor sunt alte 9 formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:

Cote și ponturi pariuri etapa 16, Liga 2

Pariorii pot da lovitura și în etapa a 16-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

CS Dinamo București – ASA Târgu Mureș: „2 solist” / cotă 1.90

FC Bacău – Steaua: „peste 1.5 goluri” / cotă 1.32

Poli Iași – Corvinul Hunedoara: „X2” / cotă 1.30

Vezi live video etapa 16 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 16 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

Liga 2 va ajunge la etapa a 17-a, care propune noi meciuri tari între combatantele din eșalonul secund. Iată ce partide îi așteptă pe microbiști în runda următoare:

Vineri, 12 decembrie

Ora 17:30: Sepsi Sf. Gheorghe – Concordia Chiajna

Sâmbătă, 13 decembrie

Ora 11:00: Câmpulung – FC Voluntari

Ora 11:00: Ceahlăul – FC Bacău

Ora 11:00: Chindia Târgoviște – CS Dinamo

Ora 11:00: Corvinul – Tunari

Ora 11:00: CSC 1599 Șelimbăr – Poli Iași

Ora 11:00: CSC Dumbrăvița – CSM Slatina

Ora 11:00: CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumați

Ora 11:00: Steaua București – Gloria Bistrița

Ora 12:30: ASA Tg. Mureș – CSM Reșița

Duminică, 14 decembrie