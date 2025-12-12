Sport

Liga 2, live video etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Sezonul din Liga 2 a ajuns la etapa cu numărul 17. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
FANATIK
12.12.2025 | 14:30
Liga 2 live video etapa 17 Toate meciurile live scoruri finale clasament actualizat si program complet
SPECIAL FANATIK
Liga 2: etapa 17, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Liga 2 a ajuns la runda cu numărul 17, ultima din acest an, și propune noi meciuri tari. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre partidele din această nouă etapă din eșalonul secund din România, care trage cortina peste anul 2025.

Live video etapa 17 Liga 2. Sepsi – Concordia Chiajna deschid runda

Așa cum a făcut-o și în etapele precedente, Concordia Chiajna evoluează în primul meci al etapei. Ilfovenii vor juca de data aceasta în deplasare, pe terenul celor de la Sepsi OSK. Meciul care va încheia etapa și anul în Liga 2 este cel dintre FC Bihor și Metalul Buzău, care se vor duela duminică, 14 decembrie, de la ora 11:00.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:

Vineri, 12 decembrie 2025 

  • Ora 17:30: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Concordia Chiajna (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 13 decembrie 2025  

  • Ora 11:00: Chindia Târgovişte – CS Dinamo Bucureşti 
  • Ora 11:00: Corvinul Hunedoara – CS Tunari 
  • Ora 11:00: CSC Şelimbăr – Politehnica Iaşi
  • Ora 11:00: CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi 
  • Ora 11:00: CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina 
  • Ora 11:00: AFC Câmpulung Muscel – FC Voluntari 
  • Ora 11:00: Steaua Bucureşti – SC Gloria Bistrița (YouTube FRF)
  • Ora 11:00: Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bacău 
  • Ora 12:30:AFC ASA Târgu Mureş – ACSM Reşiţa (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 14 decembrie 2025 

  • Ora 11:00: FC Bihor Oradea – Metalul Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 17

Înaintea etapei a 17-a, Corvinul Hunedoara este în continuare liderul incontestabil al eșalonului secund. Hunedorenii au înregistrat 12 victorii și doar 4 remize în rundele precedente și au acumulat 40 de puncte după 0-0 cu Poli Iași în etapa 16. În urma lor sunt alte 9 formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:

Cote și ponturi pariuri etapa 17, Liga 2

Pariorii pot da lovitura și în etapa a 17-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

  • Sepsi – Concordia Chiajna: „1 solist” / cotă 1.80
  • ASA Târgu Mureș – CSM Reșița: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.83
  • FC Bihor – Metalul Buzău: „1 solist” / cotă 1.75

Vezi live video etapa 17 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 17 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

Liga 2 va ajunge la etapa a 18-a, care se va desfășura abia anul viitor, la reluarea campionatului, în luna februarie. Iată meciurile programate în prima rundă competițională a anului 2026:

Sâmbătă, 21 februarie 2026

  • Concordia Chiajna – Corvinul
  • CS Afumați – CSC Dumbrăvița
  • CS Dinamo – Sepsi 
  • CSM Reșița – Chindia Târgoviște
  • CSM Slatina – Câmpulung
  • FC Bihor – FC ASA Tg. Mures
  • FC Voluntari – Steaua București
  • Gloria Bistrița – Ceahlăul  
  • Metalul Buzău – FC Bacău
  • Poli Iași – CSM Olimpia Satu Mare
  • Tunari – CSC 1599 Șelimbăr
