Liga 2, live video etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Liga 2 a ajuns la runda cu numărul 17, ultima din acest an, și propune noi meciuri tari. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre partidele din această nouă etapă din eșalonul secund din România, care trage cortina peste anul 2025.

Live video etapa 17 Liga 2. Sepsi – Concordia Chiajna deschid runda

Așa cum a făcut-o și în etapele precedente, Concordia Chiajna evoluează în primul meci al etapei. Ilfovenii vor juca de data aceasta în deplasare, pe terenul celor de la Sepsi OSK. Meciul care va încheia etapa și anul în Liga 2 este cel dintre FC Bihor și Metalul Buzău, care se vor duela duminică, 14 decembrie, de la ora 11:00.

Cine transmite la TV meciurile din Liga 2. Program complet al etapei

Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.

De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:

Vineri, 12 decembrie 2025

Ora 17:30: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Concordia Chiajna (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 13 decembrie 2025

Ora 11:00: Chindia Târgovişte – CS Dinamo Bucureşti

Ora 11:00: Corvinul Hunedoara – CS Tunari

Ora 11:00: CSC Şelimbăr – Politehnica Iaşi

Ora 11:00: CSM Olimpia Satu Mare – CS Afumaţi

Ora 11:00: CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina

Ora 11:00: AFC Câmpulung Muscel – FC Voluntari

Ora 11:00: Steaua Bucureşti – SC Gloria Bistrița (YouTube FRF)

Ora 11:00: Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bacău

Ora 12:30:AFC ASA Târgu Mureş – ACSM Reşiţa (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 14 decembrie 2025

Ora 11:00: FC Bihor Oradea – Metalul Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de etapa 17

Înaintea etapei a 17-a, Corvinul Hunedoara este în continuare liderul incontestabil al eșalonului secund. Hunedorenii au înregistrat 12 victorii și doar 4 remize în rundele precedente și . În urma lor sunt alte 9 formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:

Cote și ponturi pariuri etapa 17, Liga 2

Pariorii pot da lovitura și în etapa a 17-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:

Sepsi – Concordia Chiajna: „1 solist” / cotă 1.80

ASA Târgu Mureș – CSM Reșița: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.83

FC Bihor – Metalul Buzău: „1 solist” / cotă 1.75

Vezi live video etapa 17 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

FANATIK te ține la curent cu tot ce trebuie să știi legat de etapa 17 din Liga 2. Evoluția scorurilor, desfășurarea meciurilor importante în format live text, marcatori și clasamentul actualizat după fiecare meci sunt pe site-ul nostru, ca tu să nu pierzi nimic.

Programul complet al rundei viitoare în Liga 2

Liga 2 va ajunge la etapa a 18-a, care se va desfășura abia anul viitor, la reluarea campionatului, în luna februarie.

Sâmbătă, 21 februarie 2026