Liga 2, live video etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Liga 2 a ajuns la runda cu numărul 17, ultima din acest an, și propune noi meciuri tari. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre partidele din această nouă etapă din eșalonul secund din România, care trage cortina peste anul 2025.
Așa cum a făcut-o și în etapele precedente, Concordia Chiajna evoluează în primul meci al etapei. Ilfovenii vor juca de data aceasta în deplasare, pe terenul celor de la Sepsi OSK. Meciul care va încheia etapa și anul în Liga 2 este cel dintre FC Bihor și Metalul Buzău, care se vor duela duminică, 14 decembrie, de la ora 11:00.
Microbiștii și mai ales fanii echipelor din eșalonul secund pot urmări și în această etapă anumite meciuri în direct la TV, dar și pe platforma YouTube FRF TV.
De asemenea, meciurile care se transmit la tv pot fi urmărite și live stream pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go care difuzează conținutul canalelor tv. Iată programul acestei runde:
Vineri, 12 decembrie 2025
Sâmbătă, 13 decembrie 2025
Duminică, 14 decembrie 2025
Înaintea etapei a 17-a, Corvinul Hunedoara este în continuare liderul incontestabil al eșalonului secund. Hunedorenii au înregistrat 12 victorii și doar 4 remize în rundele precedente și au acumulat 40 de puncte după 0-0 cu Poli Iași în etapa 16. În urma lor sunt alte 9 formații cu diferențe mici de puncte între ele. Iată ierarhia completă:
Pariorii pot da lovitura și în etapa a 17-a din Liga 2. Vă propunem, pentru a fi luate în seamă, următoarele partide, respectiv pronosticuri:
Liga 2 va ajunge la etapa a 18-a, care se va desfășura abia anul viitor, la reluarea campionatului, în luna februarie. Iată meciurile programate în prima rundă competițională a anului 2026:
Sâmbătă, 21 februarie 2026