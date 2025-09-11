Rezultate Liga 2, etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Steaua – ASA Tg. Mureș, capul de afiș al rundei

În perioada 11-14 septembrie sunt programate cele 11 partide din etapa 6 de Liga 2. FC Voluntari – Concordia Chiajna deschide balul joi, de la ora 18:00, iar Olimpia Satu Mare – Corvinul trage cortina duminică, de la 11:00.

ADVERTISEMENT

Rezultate complete în etapa 6 din Liga 2

FC Voluntari – Concordia Chiajna (joi, 11 septembrie, ora 18:00)

(joi, 11 septembrie, ora 18:00) Steaua București – ASA Tg. Mureș (joi, 11 septembrie, ora 20:30)

(joi, 11 septembrie, ora 20:30) Ceahlăul Piatra Neamț – FC Bihor (vineri, 12 septembrie, ora 18:00)

(vineri, 12 septembrie, ora 18:00) Muscelul Câmpulung – Chindia Târgoviște (sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00)

(sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00) CSC Dumbrăvița – Sepsi Sf. Gheorghe (sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00)

(sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00) CSM Slatina – CS Tunari (sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00)

(sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00) FC Bacău – CSM Reșița (sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00)

(sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00) Gloria Bistrița – CS Dinamo București (sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00)

(sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00) Metalul Buzău – CSC 1599 Șelimbăr (sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00)

(sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00) CS Afumați – Poli Iași (sâmbătă, 13 septembrie, ora 13:30)

(sâmbătă, 13 septembrie, ora 13:30) Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara (duminică, 14 septembrie, ora 11:00)

Meciurile etapei 6 din Liga 2 – detalii și scoruri finale

· FC Voluntari – Concordia Chiajna

FC Voluntari – Concordia Chiajna este primul meci din etapa 6 de Liga 2. Se joacă joi, 11 septembrie, ora 18:00. Ambele formații au aceeași linie de clasament, trei victorii, o remiză și o înfrângere. Însă oaspeții sunt clar în avantaj la golaveraj, 14-5 față 5-3 cât înregistrează gazdele.

ADVERTISEMENT

· Steaua București – ASA Tg. Mureș

Meciul Steaua București – ASA Tg. Mureș este programat joi, 11 septembrie, la ora 20:30. „militarii” primesc vizita liderului

· Ceahlăul Piatra Neamț – FC Bihor

Ceahlăul Piatra Neamț – FC Bihor este singurul meci de vineri, 12 septembrie și începe la ora 18:00. Moldovenii au câștigat de fiecare dată când nu au primit gol (trei victorii) și sunt pe locul 8. Oaspeții, în schimb, au patru succese și ocupă ultima poziție a podiumului.

ADVERTISEMENT

· Muscelul Câmpulung – Chindia Târgoviște

Muscelul Câmpulung – Chindia Târgoviște este programat sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00. Câmpulung, echipa cu cea mai slabă defensivă înainte de etapa 6 din Liga 2, întâlnește Chindia, o formație în formă, care vine după trei victorii consecutive.

ADVERTISEMENT

· CSC Dumbrăvița – Sepsi Sf. Gheorghe

Tot sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 11:00 se joacă și CSC Dumbrăvița – Sepsi Sf. Gheorghe. Gazdele vor să pună capăt unei serii de patru înfrângeri consecutive. De cealaltă parte, covăsnenii au câștigat doar cu ultimele două clasate, iar

· CSM Slatina – CS Tunari

CSM Slatina – CS Tunari se dispută, de asemenea, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 11:00. Slatina, una dintre cele patru formații care nu au câștigat în primele 5 etape de Liga 2, întâlnește CS Tunari, echipă care a bifat prima victorie în runda precedentă.

ADVERTISEMENT

· FC Bacău – CSM Reșița

FC Bacău – CSM Reșița este programat sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00. După un start lansat de campionat în Liga 2, cu maximum de puncte după primele trei etape, Reșița a capotat în ultimele două runde. FC Bacău, în schimb, nu pierde de trei runde.

· Gloria Bistrița – CS Dinamo București

Gloria Bistrița – CS Dinamo București începe sâmbătă, 13 septembrie, la ora 11:00. Gloria își caută gloria contra lui Dinamo. Bistrițenii au zero victorii până acum, în timp ce Dinamo a reușit singurul său succes într-o deplasare, 3-2 la Câmpulung.

· Metalul Buzău – CSC 1599 Șelimbăr

Seria meciurilor de sâmbătă, 13 septembrie, ora 11:00 se încheie cu Metalul Buzău – CSC 1599 Șelimbăr. Teoretic, o misiune foarte simplă pentru echipa gazdă, ținând cont că oaspeții au pierdut toate cele cinci partide jucate în Liga 2.

· CS Afumați – Poli Iași

CS Afumați – Poli Iași, de sâmbătă, 13 septembrie, ora 13:30, este un duel de mijlocul clasamentului, cu gazdele pe locul 13 și oaspeții pe 10. Un singur punct le desparte pe cele două în clasamentul Ligii 2.

· Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara

Etapa 6 din Liga 2 se încheie cu Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara duminică, 14 septembrie, ora 11:00. Este, de departe, cel mai dezechilibrat meci al rundei. Sătmărenii au cinci înfrângeri în cinci meciuri și golaveraj 4-12. De partea cealaltă, Corvinul e la egalitate de puncte cu liderul ASA Tg. Mureș, dar are un golaveraj mai slab decât acesta, 7-2 față de 13-3.

Cine transmite la TV Liga 2. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Digi Sport și Prima Sport dețin drepturile tv pentru Liga 2. Însă, nu toate meciurile din etapa 6 vor fi transmise la tv. Doar …..

Aceste partide pot fi urmărite și online, prin abonament la platformele deținătoarelor de drepturi, Digi Online și Prima Play, dar și pe Orange TV Go, care retransmite online canalele Prima Sport.

Românii din diaspora pot apela la platformele online amintite anterior pentru a urmări meciurile din etapa 6 de Liga 2. Există restricții funcție de zona în care se află, iar mai multe detalii pot obține de la firma la care sunt abonați.

Clasament Liga 2 înainte de etapa 6

După cinci etape, clasamentul din Liga 2 le surprinde pe ASA Tg. Mureș și Corvinul în frunte, cu câte 13 puncte din 15 posibile. La capătul opus, Șelimbăr și Olimpia Satu Mare nu a niciun punct până acum.

Programul următoarei etape din Liga 2

FRF nu a stabilit programul complet al etapei cu numărul 7 din Liga 2. Se știu însă meciurile din runda respectivă, iar datele și orele exacte pentru startul partidelor se vor stabili ulterior.