Rezultate Liga 2, etapa 7. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Etapa 7 din Liga 2 se va desfășura în perioada 19-23 septembrie 2025. Primul meci al rundei, FC Bihor – FC Bacău, se joacă vineri, de la ora 17:00. Iar Chindia – Steaua închide etapa marți, 23 septembrie. Pe FANATIK ai toate informațiile importante din Liga 2, etapa 7: rezultate, meciuri live text, clasament actualizat și programul complet pentru etapa în curs, dar și pentru runda următoare.
Ora 17:00 FC Bihor – FC Bacău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
Ora 11:00 Concordia Chiajna – CSM Slatina
Ora 11:00 Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăvița
Ora 11:00 CS Dinamo – FC Voluntari
Ora 11:00 CSC 1599 Șelimbăr – Olimpia Satu Mare
Ora 11:00 CSM Reșița – Gloria Bistrița
Ora 11:00 Sepsi Sf. Gheorghe – Muscelul Câmpulung
Ora 11:00 CS Tunari – CS Afumați
Ora 12:30 Poli Iași – Metalul Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
Ora 11:00 FC ASA Tg. Mureș – Ceahlăul Pt. Neamț (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
Ora 19:00 Chindia Târgoviște – Steaua (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
Vineri, 19 septembrie, de la ora 17:00, începe etapa 7 din Liga 2 cu partida FC Bihor – FC Bacău. Orădenii pot trece pe primul loc al clasamentului în cazul unei victorii. Însă adversara este neînvinsă de patru runde.
Sâmbătă, la matineu, Concordia Chiajna primește vizita Slatinei. Gazdele au punctaj perfect pe teren propriu, 9 puncte din 9 posibile. Iar CSM Slatina este una dintre cele trei formații care nu a câștigat niciodată în acest sezon.
Corvinul, liderul la zi al clasamentului și singura echipă fără înfrângere ar trebui să aibă o misiune ușoară acasă cu Dumbrăvița. Formația vizitatoare vine după 5 eșecuri la rând, după ce în prima etapa învingea CS Dinamo în deplasare.
Și, dacă tot am amintit de CS Dinamo, bucureștenii joacă pe teren propriu cu FC Voluntari în etapa 7 de Liga 2. Ilfovenii sunt pe loc de play-off, cu 13 puncte, 5 mai multe decât adversarul de sâmbătă.
Șelimbăr – Olimpia Satu Mare e duelul codașelor din Liga 2, cu rezultate negative pe linie. După acest meci, cel puțin una dintre combatante va scăpa de cifra zero din dreptul său la puncte. Până acum, atât Șelimbăr, cât și Olimpia au pierdut toate partidele. Cine se va impune în meciul direct?
În urmă cu mulți ani un duel de primă divizie, CSM Reșița – Gloria Bistrița e acum un meci de mijlocul clasamentului în Liga 2. Gloria a bifat primul succes stagional în etapa trecută și-l caută pe al doilea. De partea cealaltă, Reșița, după victorii în primele trei etape, a mai luat un singur punct în următoarele trei.
Sepsi, retrogradata surpriză din SuperLiga anul trecut, încearcă să revină rapid în primul eșalon. Primele trei runde au fost catastrofale, cu doar două remize, însă programul ușor i-a permis să ia 9 puncte din ultimele trei etape. De precizat că a întâlnit echipele de pe ultimele trei locuri din Liga 2. Muscelul este un alt adversar facil, ținând cont că echipa din Câmpulung a pierdut toate deplasările fără să marcheze.
Diferența dintre CS Tunari și CS Afumați se face la defensivă. Ambele au marcat câte 8 goluri, însă gazdele stau mai prost în clasament (locul 15, 6 puncte) pentru că au încasat 10. Oaspeții, cu 6 goluri primite, au strâns 10 puncte, care îi plasează pe poziția 9 înainte de etapa 7 de Liga 2.
Ultimul meci al zilei de sâmbătă este cel dintre Poli Iași și Metalul Buzău, singurul care nu începe de la ora 11:00, ci de la 12:30. Moldovenii vor să pună capăt seriei de trei meciuri fără victorie în campionat. Însă oaspeții sunt în formă, cu 9 puncte în ultimele 4 etape. Singura înfrângere a fost cu liderul Corvinul, 0-1, în urmă cu trei runde.
Duminică, 21 septembrie, de la ora 11:00, se joacă singurul meci al zilei, între FC ASA Tg. Mureș și Ceahlăul Piatra Neamț. A nu se confunda FC ASA Tg. Mureș cu echipa care termina pe locul 2 în Liga 1, sezonul 2014-2015. Acel club a intrat în faliment în 2018. Desființarea o amenință și pe Ceahlăul, care trece prin grave probleme financiare.
Etapa 7 din Liga 2 se încheie marți, 23 septembrie, cu partida Chindia – Steaua, ce începe la ora 19:00. Vecine de clasament, locurile 4 și 5, și la egalitate de puncte, cele două au ca obiectiv play-off-ul. Însă doar dâmbovițenii au drept de promovare. Chindia are planuri mari, după ce a semnat un parteneriat cu gigantul FC Barcelona, iar promovarea ar fi un prim pas în această direcție.
Patru partide din etapa 7 de Liga 2 se vor transmite la TV, câte una din fiecare zi în care se joacă. Vineri, de la 17:00, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor transmite la TV FC Bihor – FC Bacău. Aceleași două posturi difuzează și Poli Iași – Metalul Buzău (sâmbătă, ora 12:30), FC ASA Tg. Mureș – Ceahlăul (duminică, ora 11:00) și Chindia – Steaua (marți, ora 19:00).
Cele patru partide pot fi urmărite și online prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iar românii din diaspora pot vedea cele patru meciuri folosind platformele amintite, cu restricțiile specifice fiecărei țări.
În plus, partida CSM Reșița – Gloria Bistrița poate fi urmărită pe FRF.tv, platforma de streaming a Federației Române de Fotbal.
În Liga 2, după 6 etape Corvinul are cele mai bune rezultate, lider neînvins. FC Bihor e la un singur punct în spatele hunedorenilor, iar top 6 se încheie cu patru formații la egalitate, cu câte 13 puncte: ASA Tg. Mureș, Chindia, Steaua și FC Voluntari.
La polul opus, Șelimbăr și Olimpia Satu Mare încă așteaptă primele puncte în clasament. Cele două se întâlnesc în meci direct, deci cel puțin una dintre ele va face punct(e).
11 partide sunt programate și în etapa 8 de Liga 2. Însă FRF nu a stabilit încă datele și orele exacte pentru acestea.