Rezultate Liga 2, etapa 7. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

Etapa 7 din Liga 2 se va desfășura în perioada 19-23 septembrie 2025. Primul meci al rundei, FC Bihor – FC Bacău, se joacă vineri, de la ora 17:00. Iar Chindia – Steaua închide etapa marți, 23 septembrie. Pe FANATIK ai toate informațiile importante din Liga 2, etapa 7: rezultate, meciuri live text, clasament actualizat și programul complet pentru etapa în curs, dar și pentru runda următoare.

Rezultate complete în etapa 7 din Liga 2

Vineri, 19 septembrie

Ora 17:00 FC Bihor – FC Bacău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 11:00 Concordia Chiajna – CSM Slatina

Ora 11:00 Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăvița

Ora 11:00 CS Dinamo – FC Voluntari

Ora 11:00 CSC 1599 Șelimbăr – Olimpia Satu Mare

Ora 11:00 CSM Reșița – Gloria Bistrița

Ora 11:00 Sepsi Sf. Gheorghe – Muscelul Câmpulung

Ora 11:00 CS Tunari – CS Afumați

Ora 12:30 Poli Iași – Metalul Buzău (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 21 septembrie

Ora 11:00 FC ASA Tg. Mureș – Ceahlăul Pt. Neamț (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Marți, 23 septembrie

Ora 19:00 Chindia Târgoviște – Steaua (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Meciurile din etapa 7 de Liga 2 – detalii și scoruri finale

· FC Bihor – FC Bacău dă startul în etapa 7 de Liga 2

Vineri, 19 septembrie, de la ora 17:00, începe etapa 7 din Liga 2 cu partida . Orădenii pot trece pe primul loc al clasamentului în cazul unei victorii. Însă adversara este neînvinsă de patru runde.

· Concordia Chiajna – CSM Slatina

Sâmbătă, la matineu, Concordia Chiajna primește vizita Slatinei. Gazdele au punctaj perfect pe teren propriu, 9 puncte din 9 posibile. Iar CSM Slatina este una dintre cele trei formații care nu a câștigat niciodată în acest sezon.

· Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăvița

Corvinul, liderul la zi al clasamentului și singura echipă fără înfrângere ar trebui să aibă o misiune ușoară acasă cu Dumbrăvița. Formația vizitatoare vine după 5 eșecuri la rând, după ce în prima etapa învingea CS Dinamo în deplasare.

· CS Dinamo – FC Voluntari

Și, dacă tot am amintit de CS Dinamo, bucureștenii joacă pe teren propriu cu FC Voluntari în etapa 7 de Liga 2. Ilfovenii sunt pe loc de play-off, cu 13 puncte, 5 mai multe decât adversarul de sâmbătă.

· CSC 1599 Șelimbăr – Olimpia Satu Mare, duelul echipelor fără punct în Liga 2, înainte de etapa 7

Șelimbăr – Olimpia Satu Mare e duelul codașelor din Liga 2, cu rezultate negative pe linie. După acest meci, cel puțin una dintre combatante va scăpa de cifra zero din dreptul său la puncte. Până acum, atât Șelimbăr, cât și Olimpia au pierdut toate partidele. Cine se va impune în meciul direct?

· CSM Reșița – Gloria Bistrița

În urmă cu mulți ani un duel de primă divizie, CSM Reșița – Gloria Bistrița e acum un meci de mijlocul clasamentului în Liga 2. și-l caută pe al doilea. De partea cealaltă, Reșița, după victorii în primele trei etape, a mai luat un singur punct în următoarele trei.

· Sepsi Sf. Gheorghe – Muscelul Câmpulung

Sepsi, retrogradata surpriză din SuperLiga anul trecut, încearcă să revină rapid în primul eșalon. Primele trei runde au fost catastrofale, cu doar două remize, însă programul ușor i-a permis să ia 9 puncte din ultimele trei etape. De precizat că a întâlnit echipele de pe ultimele trei locuri din Liga 2. Muscelul este un alt adversar facil, ținând cont că echipa din Câmpulung a pierdut toate deplasările fără să marcheze.

· CS Tunari – CS Afumați

Diferența dintre CS Tunari și CS Afumați se face la defensivă. Ambele au marcat câte 8 goluri, însă gazdele stau mai prost în clasament (locul 15, 6 puncte) pentru că au încasat 10. Oaspeții, cu 6 goluri primite, au strâns 10 puncte, care îi plasează pe poziția 9 înainte de etapa 7 de Liga 2.

· Poli Iași – Metalul Buzău

Ultimul meci al zilei de sâmbătă este cel dintre Poli Iași și Metalul Buzău, singurul care nu începe de la ora 11:00, ci de la 12:30. Moldovenii vor să pună capăt seriei de trei meciuri fără victorie în campionat. Însă oaspeții sunt în formă, cu 9 puncte în ultimele 4 etape. Singura înfrângere a fost cu liderul Corvinul, 0-1, în urmă cu trei runde.

· FC ASA Tg. Mureș – Ceahlăul Pt. Neamț

Duminică, 21 septembrie, de la ora 11:00, se joacă singurul meci al zilei, între FC ASA Tg. Mureș și Ceahlăul Piatra Neamț. A nu se confunda FC ASA Tg. Mureș cu echipa care termina pe locul 2 în Liga 1, sezonul 2014-2015. Acel club a intrat în faliment în 2018. .

· Chindia Târgoviște – Steaua, ultimul meci din etapa 7 de Liga 2

Etapa 7 din Liga 2 se încheie marți, 23 septembrie, cu partida Chindia – Steaua, ce începe la ora 19:00. Vecine de clasament, locurile 4 și 5, și la egalitate de puncte, cele două au ca obiectiv play-off-ul. Însă doar dâmbovițenii au drept de promovare. , iar promovarea ar fi un prim pas în această direcție.

Cine transmite la TV Liga 2. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Patru partide din etapa 7 de Liga 2 se vor transmite la TV, câte una din fiecare zi în care se joacă. Vineri, de la 17:00, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor transmite la TV FC Bihor – FC Bacău. Aceleași două posturi difuzează și Poli Iași – Metalul Buzău (sâmbătă, ora 12:30), FC ASA Tg. Mureș – Ceahlăul (duminică, ora 11:00) și Chindia – Steaua (marți, ora 19:00).

Cele patru partide pot fi urmărite și online prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iar românii din diaspora pot vedea cele patru meciuri folosind platformele amintite, cu restricțiile specifice fiecărei țări.

În plus, partida CSM Reșița – Gloria Bistrița poate fi urmărită pe FRF.tv, platforma de streaming a Federației Române de Fotbal.

Clasament Liga 2 înainte de etapa 7

În Liga 2, după 6 etape Corvinul are cele mai bune rezultate, lider neînvins. FC Bihor e la un singur punct în spatele hunedorenilor, iar top 6 se încheie cu patru formații la egalitate, cu câte 13 puncte: ASA Tg. Mureș, Chindia, Steaua și FC Voluntari.

La polul opus, Șelimbăr și Olimpia Satu Mare încă așteaptă primele puncte în clasament. Cele două se întâlnesc în meci direct, deci cel puțin una dintre ele va face punct(e).

Program Liga 2, etapa 8

11 partide sunt programate și în etapa 8 de Liga 2. Însă nu a stabilit încă datele și orele exacte pentru acestea.