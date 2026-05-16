Liga 2, toate scenariile din ultima etapă de play-off. Cine vine în SuperLiga și echipele care joacă totul în barajul de retrogradare

Play-off-ul din acest sezon de Liga 2 se apropie de final. Sâmbătă, 16 mai, cu începere de la ora 11:00, au fost programate să se dispute toate meciurile din această rundă. Este vorba despre duelurile Corvinul Hunedoara – FC Bihor, Sepsi Sf. Gheorghe – Chindia Târgoviște și Steaua – FC Voluntari. Tot atunci se joacă și partida CS Dinamo – Șelimbăr, turul barajului de menținere în Liga 2.
Returul se va disputa o săptămână mai târziu. Este vorba despre confruntarea dintre echipele care au încheiat cele două grupe din play-out pe locurile 6. În rest, se știe deja că din Grupa A au retrogradat direct Ceahlăul Piatra Neamț și Câmpulung. Iar din Grupa B Olimpia Satu Mare și CS Tunari. Revenind la play-off-ul din Liga 2, mai multe lucruri sunt certe deja înaintea ultimei etape din perspectiva luptei pentru promovarea în SuperLiga.
În primul rând, Corvinul Hunedoara și-a asigurat deja în mod matematic promovarea. În al doilea rând, Sepsi și FC Voluntari sunt sigure de prezența la barajul de promovare. De asemenea, ele se luptă între ele de la distanță în ultima etapă pentru al doilea loc de promovare directă. În acest sens, covăsnenii au un avantaj considerabil, întrucât au două în puncte în plus în acest moment.
Așadar, ilfovenii au nevoie neapărat să învingă Steaua în Ghencea și să spere că Sepsi va pierde pe teren propriu în fața celor de la Chindia Târgoviște. La egalitate de puncte între cele două la final, avantaj au tot cei din Sf. Gheorghe, pentru că au terminat sezonul regulat cu mai multe puncte decât FC Voluntari, 44 de puncte față de 39 de puncte.
În rest, despre Steaua se știe deja foarte bine că nu are încă dreptul de a promova în SuperLiga. Așadar, al doilea loc de baraj ar trebui să fie luat în principiu de FC Bihor. Orădenii au un avantaj de șapte puncte față de Chindia Târgoviște înaintea ultimei etape, deci această poziție este asigurată matematic deja. Doar că este posibil ca FC Bihor să nu primească licența pentru SuperLiga, situația fiind în continuare destul de incertă din acest punct de vedere. În acest scenariu, ar urma ca formația din Târgoviște să meargă în cele din urmă la baraj. Rămâne deci de urmărit în perioada următoare cum se va soluționa această speță.
