Liga 3 dă golul momentului în ziua finalei Champions League! Portarul lui SR Braşov, la a doua reuşită a sezonului din lovitură liberă. Video

Până la finala Ligii Campionilor, în care se vor duela Liverpool şi Real Madrid, de la ora 22:00, play-out-ul din Liga 3 a oferit golul zilei. Iar reuşita nu a venit în orice partidă, ci într-un care va decide cine va retrograda în Liga 4.

Bogdan Căucă, golul zilei în SR Braşov – Hermannstadt II

Înainte de ultima etapă din play-out-ul , SR Braşov şi Hermannstadt II se aflau în duel direct pentru evitarea retrogradării în Liga 4. “Stegarii” aveau nevoie de victorie pentru a rămâne în eşalonul al treilea, iar primul gol al meciului a venit cu ajutorul portarului Bogdan Căucă.

ADVERTISEMENT

În minutul 37 al meciului de pe stadionul “Silviu Ploeşteanu”, SR Braşov a primit o lovitură liberă de la 20 metri, iar galeria “stegară” a cerut ca Bogdan Căucă să execute. Portarul de 25 de ani s-a conformat şi a reuşit să deschidă scorul cu o execuţie care semănat cu una din startul sezonului.

Nu este prima oară când Bogdan Căucă iese în evidenţă cu un gol spectaculos. În turul 3 al Cupei României, SR Braşov a eliminat-o pe FC Braşov, echipă care a primit din partea Primăriei dreptul de a folosi sigla legendarei formaţii de sub Tâmpa, după ce portarul “stegarilor” .

ADVERTISEMENT

Portarul lui SR Braşov a trecut peste o accidentare gravă în actualul sezon

În toamna anului trecut, Bogdan Căucă a trecut prin momente grele, după ce a suferit o accidentare gravă. La un antrenament, portarul de 25 de ani a suferit o fractură de peroneu şi maleolă, astfel că a trebuit să fie operat.

“Operația a decurs bine. Am fost anesteziat de la brâu în jos și nu am simțit nimic. După ce anestezia și-a trecut efectul, am trecut prin dureri pe care nici unui dușman nu i le doresc.

ADVERTISEMENT

Acum trebuie să stau două săptămâni fără să calc pe picior. Voi face injecții acasă , iar peste trei săptămâni voi merge la control. Voi reveni pe teren mai puternic și cu noi provocări cu echipa mea”, spunea Bogdan Căucă, după operaţie suferită în noiembrie 2021.

SR Braşov şi-a schimbat antrenorul înaintea “finalei” cu Hermannstadt II

Cu doar câteva zile înainte de meciul SR Braşov – Hermannstadt II, oficialii formaţiei de sub Tâmpa a anunţat că Sorin Corâiu nu va mai sta pe banca tehnică a echipei la ultima etapă din play-out-ul Ligii 3.

ADVERTISEMENT

“Sunt împăcat cu munca mea la această echipă, pentru că am reușit să câștigăm multe puncte în situația dată. A fost o experiență profesională foarte frumoasă pentru mine și mă bucur că am avut prima mea experiență ca antrenor la o echipă de Liga 3 aici. Împreună cu cei din conducere am decis că un șoc la echipă este benefic în acest moment și sunt convins că echipa va câștiga sâmbătă și se va menține în Liga 3”, declara Sorin Corâiu pentru pagina de Facebook a clubului.

ADVERTISEMENT

Pentru meciul decisiv cu Hermannstadt II, SR Braşov a fost antrenată de Ioan Naghi, fost mare fotbalist al “stegarilor”, ajutat de Cenk Firat şi Robert Elek.