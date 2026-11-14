Sport

Liga a 3-a, film de comedie! Al patrulea oficial l-a lăsat în pielea goală pe tușier după ce s-a accidentat. Video

Ciprian Păvăleanu
14.11.2026 | 17:40
Liga a 3a film de comedie Al patrulea oficial la lasat in pielea goala pe tusier dupa ce sa accidentat Video
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Al patrulea oficial i-a luat echipamentul tușierului după ce s-a accidentat. Foto: Colaj FANATIK
Este incredibil ce s-a putut întâmpla într-un meci de Liga a 3-a din România! Tușierul s-a accidentat, iar al patrulea oficial l-a dezbrăcat în pielea goală la doar 8 grade Celsius
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Liga a 3-a din România nu este considerată o competiție profesionistă, iar acest lucru se vede atât în valoarea echipelor de acolo, cât și în modul de organizare și suprafețele de joc pe care se practică fotbalul. Într-un meci de la Alba Iulia, al patrulea oficial și tușierul au oferit imagini cum rar se văd.

Scene comice în Liga a 3-a! Ce s-a întâmplat după accidentarea tușierului în CSM Unirea Alba Iulia – CIM Blaj

Meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIM Blaj s-a soldat cu victoria cu 2-1 a gazdelor, însă alte imagini au ieșit în evidență după această partidă. După aproximativ o oră de joc, arbitrul de tușă a simțit o contractură puternică în zona gambei, iar „centralul” a oprit partida preț de câteva secunde pentru a verifica starea colegului său.

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Doar câteva minute mai târziu, mai exact în minutul 72, în timpul unui atac rapid, starea tușierului s-a agravat. Prin urmare, el s-a întins pe gazon și nu a mai putut continua. A avut nevoie de intervenția medicilor, care au încercat să-i trateze imediat zona afectată. Al patrulea oficial s-a prezentat rapid la marginea terenului pentru a-l înlocui, însă marea problemă a fost lipsa echipamentului.

Bineînțeles, arbitrul de rezervă a fost nevoit să preia nu doar echipamentul de comunicare, ci și tricoul de la colegul său accidentat. Astfel, tușierul s-a dezbrăcat de tricou chiar la marginea terenului și i l-a oferit colegului său, rămânând la bustul gol, în ciuda frigului de afară. Medicii i-au oferit imediat o geacă pentru a se încălzi. Pe drumul spre vestiare, el s-a mai oprit de câteva ori din cauza durerilor din zona gambei.

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Unirea Alba Iulia este lider detașat în clasament

În Liga a III-a a început deja returul, iar după 13 etape CSM Unirea Alba Iulia este lider în clasament, cu 32 de puncte. Formația antrenată de Cristi Pustai are 10 victorii, două egaluri, o singură înfrângere și se află la 5 puncte de Timișul Șag, formația clasată pe locul 2. Adversara sa de sâmbătă după-amiază, CIL Blaj, se află pe locul 5 și se luptă pentru locurile de baraj. Astfel, Alba Iulia și-a luat revanșa din tur, după ce Blajul a fost singura echipă care a învins-o în această stagiune. În liga a 3-a, din cele 12 formații doar primele 4 merg mai departe în meciurile de baraj.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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