Liga a 3-a, film de comedie! Al patrulea oficial l-a lăsat în pielea goală pe tușier după ce s-a accidentat. Video

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Liga a 3-a din România nu este considerată o competiție profesionistă, iar acest lucru se vede atât în valoarea echipelor de acolo, cât și în modul de organizare și suprafețele de joc pe care se practică fotbalul. Într-un meci de la Alba Iulia, al patrulea oficial și tușierul au oferit imagini cum rar se văd.

Scene comice în Liga a 3-a! Ce s-a întâmplat după accidentarea tușierului în CSM Unirea Alba Iulia – CIM Blaj

Meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIM Blaj s-a soldat cu victoria cu 2-1 a gazdelor, însă alte imagini au ieșit în evidență după această partidă. După aproximativ o oră de joc, arbitrul de tușă a simțit o contractură puternică în zona gambei, iar „centralul” a oprit partida preț de câteva secunde pentru a verifica starea colegului său.

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Doar câteva minute mai târziu, mai exact în minutul 72, în timpul unui atac rapid, starea tușierului s-a agravat. Prin urmare, el s-a întins pe gazon și nu a mai putut continua. A avut nevoie de intervenția medicilor, care au încercat să-i trateze imediat zona afectată. Al patrulea oficial s-a prezentat rapid la marginea terenului pentru a-l înlocui, însă marea problemă a fost lipsa echipamentului.

Bineînțeles, arbitrul de rezervă a fost nevoit să preia nu doar echipamentul de comunicare, ci și tricoul de la colegul său accidentat. Astfel, tușierul s-a dezbrăcat de tricou chiar la marginea terenului și i l-a oferit colegului său, rămânând la bustul gol, în ciuda frigului de afară. Medicii i-au oferit imediat o geacă pentru a se încălzi. Pe drumul spre vestiare, el s-a mai oprit de câteva ori din cauza durerilor din zona gambei.

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Unirea Alba Iulia este lider detașat în clasament

ar după 13 etape CSM Unirea Alba Iulia este lider în clasament, cu 32 de puncte. are 10 victorii, două egaluri, o singură înfrângere și se află la 5 puncte de Timișul Șag, formația clasată pe locul 2. Adversara sa de sâmbătă după-amiază, CIL Blaj, se află pe locul 5 și se luptă pentru locurile de baraj. Astfel, Alba Iulia și-a luat revanșa din tur, după ce Blajul a fost singura echipă care a învins-o în această stagiune. În liga a 3-a, din cele 12 formații doar primele 4 merg mai departe în meciurile de baraj.