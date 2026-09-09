Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 10 septembrie 2026. Câștig de 444 de lei cu trei meciuri din Liga Campionilor

Într-o zi de joi, 10 septembrie, cu meciuri din Liga Campionilor, biletul zilei la pariuri nu putea ocoli această competiție. Am ales 3 dueluri pentru un posibil câștig de 444 de lei.
Adrian Baciu
09.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri joi 10 septembrie 2026 Castig de 444 de lei cu trei meciuri din Liga Campionilor
Biletul zilei la pariuri, joi, 10 septembrie 2026. Sursa foto: hepta.ro
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UEFA Champions League continuă și joi, 10 septembrie, cu mai multe meciuri extrem de atractive pentru pariori. Echipe importante sunt prezente la datorie în această zi. Din oferta celor de la MrBit am ales să mizăm pe trei meciuri în care sunt implicate echipe cunoscute de pe continent. Cota finală este una excelentă 4,44.

Biletul zilei la pariuri, joi, 10 septembrie 2026. Spectacol în Fener – Roma pentru o cotă de 1,64

Prima rundă din grupa de UEFA Champions League se încheie joi, 10 septembrie, cu un calup de șase partide extrem de interesante. De la ora 19:45, la Istanbul, Fenerbahce, o echipă înțesată de vedete după ultimul mercato, primește vizita liderului din Serie A, AS Roma, o echipă extrem de ofensivă.

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De la acest meci nu puteam alege decât un pariu bazat pe goluri. „Ambele echipe să înscrie”, din oferta celor de la MrBit, înseamnă o cotă de 1,64. Fener a marcat în 11 din ultimele 11 meciuri jucate pe teren propriu în toate competițiile. Chiar dacă au în față o Roma puternică, turcii nu pot rata ținta. Dincolo, echipa lui Gian Piero Gasperini a marcat în 9 din ultimele 9 deplasări oficiale. Așadar, iată „dovezi” care nu spun că acest pariu nu poate fi ratat.

Revelația din Italia, Como, și PSV ne aduc cote excelente pe biletul zilei

Tot de la ora 19:45, dar în Olanda, campioana PSV primește vizita celor de la Șahtior Donețk. Gazdele sunt o veritabilă mașină de marcat goluri în acest sezon. Ultimele lor victorii în campionat: 3-1, 6-1 și 5-1. De cealaltă parte, echipa din Ucraina suferă serios în acest debut de sezon. Șahtior a pierdut recent, acasă, cu Polissya Zhytomyr, scor 0-2. Un „1 solist” în PSV – Șahtior are o cotă de 1,44 la MrBit.

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Apoi, de la ora 22:00, din Italia avem un inedit Como – RB Leipzig. Echipa lui Cesc Fabregas continuă să uimească lumea fotbalului. După ce a trecut anul trecut de granzii AC Milan și Juventus în clasament, Como a început excelent și acest sezon: victorii cu Napoli și Genoa în ultimele două etape. Mizăm pe un succes și cu nemții, în UCL. Cota oferită de MrBit pentru „1 solist” este 1,86. Tragem acum linie și vedem că avem un bilet cu cotă finală de 4,44.

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Biletul zilei la pariuri, joi, 10 septembrie
Biletul zilei la pariuri, joi, 10 septembrie

Atenție! Biletul nu reprezintă o garanție a câștigului. Pariurile sportive implică întotdeauna un grad de risc. Recomandarea FANATIK este să mizați doar sume pe care vă permiteți să le pierdeți și să jucați responsabil!

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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