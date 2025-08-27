Liga Campionilor la Cercul Polar. Calificarea celor de la Bodo Glimt în grupele UCL duce fotbalul mare aproape de Polul Nord

Bodo Glimt, o echipă dintr-un oraș de 55.000 de locuitori, va fi cea mai nordică echipă care va juca în aceeași fază a competiției. Norvegienii au învins cu 5-0 pe Sturm Graz, în prima manșă, pierzând aseară, cu 1-2 returul din Austria.

Bodo Glimt, în Liga Campionilor, din a cincea tentative

Nordicii vor juca în Liga Campionilor pentru prima dată în istoria lor. Au reușit din a cincea tentativă. De două ori s-au împiedicat în play-off, de alte două ori au cedat în primul tur. A fost 2-2 la Sf. Gheorghe și 3-2, după prelungiri, în Norvegia.

Acum, va fi o adevărată provocare pentru granzii competiției să evolueze acolo. Stadionul actual, cu terenul său artificial și încălzit, are patru tribune, cu 7 354 de locuri. Planurile pentru un nou stadion cu o capacitate de aproximativ 10 000 de locuri sunt însă într-un stadiu avansat.

Echipa norvegiană, din orașul în care se termină rețeaua feroviară a țării, este deja centenară. Dar s-a lovit de prejudecăți în mai mult de jumătate din existența ei. Asta pentru că, deși fondată în 1916, echipei nu i s-a permis să concureze în liga națională până în 1971.

Temperaturi resimțite la minus 25 de grade

Orașul Bodo era prea în nord, la 16 ore cu mașina de Oslo. Izolat de restul țării, iar norvegienii credeau că nordul țării lor e primitiv. În plus, vremea nu a fost și nu e nici acum prea mult de partea fotbalului.

Iarna e lumină de la ora 11 la ora 13 și sunt trei săptămâni în care nu se vede soarele. Acest lucru poate fi dificil și destul de derutant pentru ceasul biologic. Unele meciuri se joacă la -13 grade, dar temperatura se simte ca la -25.

Orașul e renumit și pentru vântul care bate dinspre Atlantic. Bodø, unde se află și o bază aeriană NATO, este orașul, aflat la două ore cu mașina de Cercul Polar. Glimt înseamnă „flash” în norvegiană, iar asocierea a dat naștere unei echipe care a fost în semifinalele Europa League sezonul trecut.

Coșmarul lui Mourinho, redutabil pe teren propriu

Este aceeași echipă care, în 2021, a reprezentat marele coșmar din Conference League, al lui Jose Mourinho, care atunci antrena AS Roma. Norvegienii au șters pe jos cu Roma, scor 6-1 și au atras de atunci atenția că nu sunt o echipă oarecare. Cum nici în sezonul trecut din Europa League nu au fost oarecare, deoarece au marcat 28 de goluri.

Norvegienii sunt absolut redutabili pe teren propriu. Au bătut nu doar Sturm Graz, ci și Lazio, AS Roma, Celtic, Dinamo Zagreb, Sampdoria, Porto, Beșiktaș, Maccabi Tel Aviv, Steaua Roșie Belgrad, Twente ori Olympiacos Pireu. Au 35 de victorii pe teren propriu, în cupele europene, din 47 de meciuri.

Lotul valorează 54 de milioane de euro

Actuala Bodo Glim teste creația antrenorului Kjetil Knutsen, care a preluat conducerea în 2018. Cu unul dintre cele mai mici bugete din campionat și fără un sponsor puternic, Glimt a mizat pe tineri jucători ambițioși din al doilea eșalon al Norvegiei.

În 2019, Glimt a ratat titlul în fața lui Molde, dar apoi a început hegemonia. A câștigat campionatul în 2020, 2021, 2023, 2024 și e lider și în 2025.

Echipa e formată doar din nordici. Norvegieni, un suedez, cinci danezi și un rus. Valoarea totală a lotului este de 54 de milioane de euro, iar cel mai bine evaluat fotbalist este danezul Kasper Hogh, cotat la opt milioane de euro. E golgheterul echipei, cu 18 goluri în 23 de meciuri.

Joc în viteză cu un pressing sufocant

Bodo Glimt are mulți jucători tineri, acesta fiind și secretul jocului în viteză și al pressingului sufocant pe care îl face echipa. Cinci fotbaliști sunt colegi la naționala Norvegiei cu Haaland, Sorloth și Odegaard, dar niciunul nu e titular.

Suporterii norvegienilor au devenit cunoscuți nu doar în țara lor, ci și în toată Europa. Cunoscuți drept „1916” sau „Den Gule Horde” (Hoarda galbenă), ei aduc o periuță de dinți uriașă la meciurile lor. O tradiție care a început după ce liderii suporterilor au folosit periuțe de dinți pentru a conduce cântecele galeriei. Motivul? Fanii aveau adesea o periuță de dinți în buzunar, la deplasări, deoarece acestea erau lungi, și necesitau acest instrument de igienă personală.