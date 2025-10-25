Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 5. Gloria Bistrița – Esjberg se joacă acum!

ADVERTISEMENT

CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care evoluează în acest sezon de Liga Campionilor la handbal feminin și își continuă drumul cu etapa 5. Află cu cine vor juca cele două formații din România și cum s-au descurcat până acum în această competiție.

Etapa 5 Liga Campionilor la handbal feminin. Când joacă echipele românești

Etapa 5 din Liga Campionilor la handbal feminin va aduce pentru CSM București și Gloria Bistrița adversare tari. Bucureștenele vor întâlni ultimul loc din grupa B, Krim Ljubljana în timp ce bistrițenele vor juca cu locul 3 din Grupa A, Esbjerg.

Meciul celor de la Gloria Bistrița acasă cu danezele, sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 17:00. CSM București va merge în Slovenia, iar confruntarea dintre cele două se va disputa tot sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 19:00.

Ljubljana – CSM București. Bucureștenele aproape de o nouă victorie Champions League

Adrian Vasile și compania vor da peste ocupanta ultimului loc din grupa B din Champions League la handbal feminin. Moralul bucureștenelor este unul foarte bun după .

Așadar, ne așteptăm la un meci facil pentru CSM București cu Ljubljana, un duel în care fetele antrenate de Adrian Vasile merg cu mare încredere pentru a lua maximul de puncte și a urca în clasament.

Gloria Bistrița – Esbjerg, duel important pentru românce

Bistrițenele nu au reușit să se impună în etapa precedentă din Liga Campionilor contra liderului din grupa A. În această rundă, Gloria Bistrița primește victoria celor de la Esbjerg și se anunță un duel de care pe care între cele două datorită evoluțiilor și punctelor acumulate până acum.

Fetele antrenate de Carlos Viver Arza au moralul puțin mai scăzut, însă trebuie să se autodepășească pentru a obține o victorie extrem de importantă contra danezelor care se află într-o formă extrem de bună cu 7 victorii consecutive în toate competițiile.

Grupele din Champions League handbal feminin

16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana , locul 3 în Liga Florilor anul trecut.

Programul complet al etapei 5:

Grupa A

Gloria Bistrița – Esbjerg (sâmbătă, 25 octombrie, ora 17:00)

– Esbjerg (sâmbătă, 25 octombrie, ora 17:00) Metz – Storhamar (sâmbătă, 25 octombrie, ora 19:00)

Debrecen – Gyor (sâmbătă, 25 octombrie, ora 19:00)

BVB Dortmund – Buducnost (duminică, 26 octombrie, ora 17:00)

Grupa B

Podravka – Ferencvaros (sâmbătă, 25 octombrie, ora 17:00)

Ljubljana – CSM București (sâmbătă, 25 octombrie, ora 19:00)

(sâmbătă, 25 octombrie, ora 19:00) Sola – Odense (duminică, 26 octombrie, ora 15:00)

Ikast – Brest (duminică, 26 octombrie, ora 17:00)

Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin

Gyor – 8p Metz – 8p Esbjerg – 4p Storhamar – 4p Gloria Bistrița – 4p Debrecen – 2p Borussia Dortmund – 2p Buducnost – 0p

Grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin

Brest – 8p Ikast – 6p Odense – 5p Podravka – 5p CSM Bucureşti – 4p Ferencvaros – 4p Sola – 0p Krim Krim Ljubljana – 0p

Programul echipelor românești în Liga Campionilor

Etapa 1:

Gloria Bistrița – Storhamar 29-26

– Storhamar 29-26 Ikast – CSM București 28-27

Etapa 2:

Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34

33-34 CSM București – Ferencvaros 31-28

Etapa 3:

Gloria Bistrița – Metz 24-31

24-31 Brest – CSM București 34-31

Etapa 4:

Gyor – Gloria Bistrița 33 – 18

– Gloria Bistrița 33 – 18 CSM București – Podravka 34 – 24

Etapa 5:

Gloria Bistrița – Esbjerg (25 octombrie)

Krim Ljubljana – CSM București (25 octombrie)

Etapa 6:

Buducnost – Gloria Bistrița (2 noiembrie)

CSM București – Odense (2 noiembrie)

Etapa 7:

Gloria Bistrița – Dortmund (9 noiembrie)

Sola – CSM București (8 noiembrie)

Etapa 8:

Dortmund – Gloria Bistrița (16 noiembrie)

CSM București – Sola (15 noiembrie)

Etapa 9:

Gloria Bistrița – Buducnost (10 ianuarie 2026)

Odense – CSM București (10 ianuarie)

Etapa 10:

Esbjerg – Gloria Bistrița (17 ianuarie)

CSM București – Krim Ljubljana (17 ianuarie)

Etapa 11:

Gloria Bistrița – Gyor (24 ianuarie)

Podravka – CSM București (24 ianuarie)

Etapa 12:

Metz – Gloria Bistrița (7 februarie)

CSM București – Brest (7 februarie)

Etapa 13:

Gloria Bistrița – Debrecen VSC (14 februarie)

Ferencvaros – CSM București (14 februarie)

Etapa 14:

Storhamar – Gloria Bistrița (21 februarie)

CSM București – Ikast (21 februarie)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 5 de Liga Campionilor la handbal feminin

Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.

Programul etapei 5 din Champions League la TV:

Sâmbătă, 25 octombrie

Gloria Bistrița – Esbjerg (Digi Sport 2, Prima Sport 4)

Duminică, 26 octombrie

Krim Ljubljana – CSM București (Digi Sport 2 , Prima Sport 2)

Cote și ponturi pariuri etapa 5 Liga Campionilor la handbal feminin

La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute la capete opuse în această rundă din Liga Campionilor. Una este tratată cu prima șansă, în timp ce alta este departe de a fi văzută ca favorită, însă care are avantajul meciului acasă.

Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor în fața lui Krim Ljubljana este de 1.12, un egal are cota 14.00, iar o victorie a gazdelor este cotată cu 9.60. Pentru bistrițene, lucrurile stau astfel: victoria lor este cotată cu 4.70, un egal are cota 12.00, iar cota pentru victoria danezelor este 1.28.

Vezi live video etapa a 5-a din Liga Campionilor la handbal feminin

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.