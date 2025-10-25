Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 5. Gloria Bistrița – Esjberg se joacă acum!

CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care evoluează în acest sezon de Liga Campionilor la handbal feminin și își continuă drumul cu etapa 5. Află cu cine vor juca cele două formații din România și cum s-au descurcat până acum în această competiție.
Min. 1: Partida a început cu un prim atac al danezelor.
Etapa 5 din Liga Campionilor la handbal feminin va aduce pentru CSM București și Gloria Bistrița adversare tari. Bucureștenele vor întâlni ultimul loc din grupa B, Krim Ljubljana în timp ce bistrițenele vor juca cu locul 3 din Grupa A, Esbjerg.
Meciul celor de la Gloria Bistrița acasă cu danezele, sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 17:00. CSM București va merge în Slovenia, iar confruntarea dintre cele două se va disputa tot sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 19:00.
Adrian Vasile și compania vor da peste ocupanta ultimului loc din grupa B din Champions League la handbal feminin. Moralul bucureștenelor este unul foarte bun după victoria la scor cu Podravka.
Așadar, ne așteptăm la un meci facil pentru CSM București cu Ljubljana, un duel în care fetele antrenate de Adrian Vasile merg cu mare încredere pentru a lua maximul de puncte și a urca în clasament.
Bistrițenele nu au reușit să se impună în etapa precedentă din Liga Campionilor contra liderului din grupa A. În această rundă, Gloria Bistrița primește victoria celor de la Esbjerg și se anunță un duel de care pe care între cele două datorită evoluțiilor și punctelor acumulate până acum.
Fetele antrenate de Carlos Viver Arza au moralul puțin mai scăzut, însă trebuie să se autodepășească pentru a obține o victorie extrem de importantă contra danezelor care se află într-o formă extrem de bună cu 7 victorii consecutive în toate competițiile.
16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.
Grupa A
Grupa B
Etapa 1:
Etapa 2:
Etapa 3:
Etapa 4:
Etapa 5:
Etapa 6:
Etapa 7:
Etapa 8:
Etapa 9:
Etapa 10:
Etapa 11:
Etapa 12:
Etapa 13:
Etapa 14:
Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.
Sâmbătă, 25 octombrie
Duminică, 26 octombrie
La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute la capete opuse în această rundă din Liga Campionilor. Una este tratată cu prima șansă, în timp ce alta este departe de a fi văzută ca favorită, însă care are avantajul meciului acasă.
Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor în fața lui Krim Ljubljana este de 1.12, un egal are cota 14.00, iar o victorie a gazdelor este cotată cu 9.60. Pentru bistrițene, lucrurile stau astfel: victoria lor este cotată cu 4.70, un egal are cota 12.00, iar cota pentru victoria danezelor este 1.28.
Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.