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Dinamo începe o nouă aventură în Liga Campionilor la handbal masculin. Joi, 10 septembrie, „dulăii” primesc vizita puternicei echipe franceze Montpellier, în primul meci din grupa E. Toate informațiile legate de acest duel sunt oferite de FANATIK în format live text. Află în timp real tot ce se întâmplă în Sala Dinamo.

Live video etapa 1 Liga Campionilor la handbal masculin. Când joacă Dinamo

Champions League la handbal masculin revine cu un nou sezon care se anunță spectaculos. Din nou, în această competiție, România trimite pe Dinamo. Elevii lui Paulo Pereira debutează pe teren propriu în compania francezilor de la Sporting. Meciul din etapa 1 a Ligii Campionilor de Handbal are loc joi, 10 septembrie, de la ora 19:45.

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Cine transmite la TV meciurile din etapa 1 de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al lui Dinamo

Și în sezonul 2026 – 2027 al celei mai importante întreceri inter-cluburi din handbalul continental, drepturile TV în România aparțin de cele două canale majore de sport. Digi Sport și Prima Sport au achiziționat în urmă cu un an drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal în Liga Campionilor, atât la masculin, cât și la feminin.

Asta înseamnă că iubitorii handbalului vor putea urmări pe canalele celor două trusturi. Meciul Dinamo – Montpellier se va putea vedea joi, 10 septembrie, de la ora 19:45, pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Duelul românilor cu francezii poate fi văzut și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

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Iată programul a lui Dinamo București în faza grupelor EHF Champions League 2026 – 2027 – Grupa E:

Joi, 10 septembrie 2026, 19:45 (ora României): Dinamo – Montpellier HB

Joi, 17 septembrie 2026, 20:45: SAH Aarhus – Dinamo

Joi, 8 octombrie 2026, 21:45: Barcelona – Dinamo

Joi, 15 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – Barcelona

Miercuri, 21 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – SAH Aarhus

Joi, 29 octombrie 2026, 21:45: Montpellier HB – Dinamo

Grupele Champions League handbal masculin. Adversarii lui Dinamo. Format nou din acest sezon

Din acest sezon, va avea un format modificat. Dacă în sezoanele precedente fanii erau obișnuiți cu două grupe de 8 echipe, anul acesta totul se modifică: 24 de echipe la start, împărțite în 6 grupe a câte 4 echipe:

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Grupa A: One Veszprém HC, Füchse Berlin, FC Porto, RK Partizan AdmiralBet.

Grupa B: HBC Nantes, MT Melsungen, Orlen Wisla Plock, HC Vardar 1961.

Grupa C: Aalborg Håndbold, Paris Saint-Germain, HC Zagreb, RK Celje Pivovarna Lasko.

Grupa D: Sporting Clube de Portugal, OTP Bank – PICK Szeged, GOG, IFK Kristianstad.

Grupa E: Barcelona, Montpellier Handball, Dinamo București, SAH Aarhus.

Grupa F: SC Magdeburg, Industria Kielce, Kolstad Håndball, HC Kriens-Luzern.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în turul principal, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în EHF European League Men.

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Cote la pariuri în etapa 1 de Liga Campionilor la handbal masculin, la Dinamo – Montpellier

Calculele hârtiei arată că Dinamo va avea o misiune grea să se califice în play-off-ul Ligii Campionilor. Pentru români, capul de afiș este duelul cu Barça, unul dintre cele mai puternice cluburi din handbalul european și deținătoarea trofeului. De asemenea, confruntarea cu Montpellier, reprezentanta Franței, o altă echipă cu tradiție în competițiile continentale, este una extrem de dificilă.

Casele de pariuri au anunțat deja cotele pentru acest meci din Capitală. Dinamo primește o cotă de 3,20 – 3,45, în timp ce oaspeții, clar favoriți, sunt văzuți cu cote de la 1,40 la 1,50.

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Vezi live blog Dinamo în prima etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

La fel ca în sezoanele precedente, pe site-ul FANATIK găsești toate informațiile de care ai nevoie despre Champions League la handbal masculin. În timp real, aici poți citi informații despre evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat. Iată cum arată rezultatele de miercuri, 9 septembrie: