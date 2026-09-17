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Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Aarhus – Dinamo. „Dulăii” caută primele puncte în faza grupelor

Liga Campionilor la handbal masculin programează în această săptămâna etapa 2 din faza grupelor. Aarhus - Dinamo este meciul în care campioana României caută primele puncte în competiția europeană.
Adrian Baciu
17.09.2026 | 19:19
Liga Campionilor la handbal masculin etapa 2 Aarhus Dinamo Dulaii cauta primele puncte in faza grupelor
SPECIAL FANATIK
Live: Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Aarhus - Dinamo. Sursa foto: sportpictures.eu
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Aarhus – Dinamo, joi, de la ora 21:45, este meciul 2 al campioanei României în grupa E din Liga Campionilor la handbal masculin. După startul cu stângul, mai exact eșecul de pe teren propriu cu puternica Montpellier, „dulăii” caută să obțină primele puncte în cea mai importantă competiție inter-cluburi de pe continent.

Live video etapa a 2-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Când joacă Dinamo

În urmă cu o săptămână, campioana Ligii Zimbrilor a suferit un eșec în primul meci din noua ediție a Champions League. Echipa din Capitală a fost învinsă în Sala Polivalentă de Montpellier cu 27-23 (9-11). A fost un duel greu, în care românii au suferit mult în special în faza de atac. În celălalt joc din prima rundă a grupei E, Barcelona a trecut clar de Aarhus cu 39-28.

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Urmează acum etapa a 2-a din Liga Campionilor. Dinamo se va deplasa joi, 17 septembrie, în Danemarca, la Aarhus. Meciul „dulăilor” începe la ora 21:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru vă ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 2.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 2 de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al lui Dinamo

Sezonul 2026 – 2027 al celei mai importante întreceri inter-cluburi din handbalul continental se vede în România pe cele două canale importante de sport. E vorba de Digi Sport și Prima Sport. Împreună, cele două televiziuni au achiziționat în urmă cu un an drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal în Liga Campionilor, atât la masculin, cât și la feminin.

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Meciul Aarhus – Dinamo începe joi, 17 septembrie, de la ora 21:45, pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Duelul românilor cu francezii poate fi văzut și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată programul (și rezultatele) lui Dinamo București în faza grupelor EHF Champions League 2026 – 2027 – Grupa E:

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  • Joi, 10 septembrie 2026, 19:45: Dinamo – Montpellier HB 23 – 27
  • Joi, 17 septembrie 2026, 20:45: SAH Aarhus – Dinamo
  • Joi, 8 octombrie 2026, 21:45: Barcelona – Dinamo
  • Joi, 15 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – Barcelona
  • Miercuri, 21 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – SAH Aarhus
  • Joi, 29 octombrie 2026, 21:45: Montpellier HB – Dinamo

Cote la pariuri în etapa 2 de Liga Campionilor la handbal masculin, la Aarhus – Dinamo

Atât Dinamo, cât și Aarhus, au pierdut în prima etapa a Grupei E. Danezii au fost spulberați în Spania, de Barcelona, la 11 goluri diferență, scor 39-28. În partida de joi, danezii sunt favoriți destul de clar cu echipa din Liga Zimbrilor. Aarhus pleacă cu o cotă cuprinsă între 1,40 și 1,45, în timp ce românii au 3,40 – 3,60.

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Vezi live blog Dinamo în a doua etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

FANATIK vă ține la curent în timp real cu toate informațiile care privesc acest meci de Champions League la handbal masculin. Pe site-ul nostru aveți evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat. Iată cum arată ierarhia din Grupa E în acest moment:

  1. Barcelona: 2 puncte (39-28)
  2. Montpellier: 2 puncte (27-23)
  3. Dinamo: 0 puncte (23-27)
  4. Aarhus: 0 puncte (28-39)

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în turul principal. Echipele de pe locurile 3-4 vor continua în EHF European League Men.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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