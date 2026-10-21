Sport

Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 5. Dinamo București – SAH-Aarhus se joacă la 19:45! De ce rezultate au nevoie „dulăii” pentru calificarea în play-off

Ciprian Păvăleanu
21.10.2026 | 17:50
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Dinamo primește vizita lui SAH-Aarhus în etapa a 5-a din Champions League. Foto: Sportpictures.eu
Înaintea returului cu SAH-Aarhus, Dinamo București ocupă ultimul loc în grupa E și se află în căutarea primei victorii. Acest meci reprezintă ultima șansă a „dulăilor” de a se califica mai departe
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În etapa a 5-a din grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin, Dinamo București întâlnește formația daneză SAH-Aarhus. „Dulăii” au obținut unicul punct din grupă în meciul tur împotriva acestei echipe, după ce au remizat cu scorul de 25-25. De această dată, românii își joacă ultima șansă pentru a mai spera la o calificare în faza următoare a competiției. Vezi toate detaliile despre meciul ce este programat miercuri, 21 octombrie, de la ora 19:45.

Live video etapa 5 Liga Campionilor la handbal masculin. Când se joacă Dinamo – SAH-Aarhus

Din nou, România este reprezentată de Dinamo București în Liga Campionilor la handbal masculin, însă „dulăii” nu s-au descurcat foarte bine până în acest punct. Elevii lui Paulo Pereira își joacă ultima șansă în partida împotriva danezilor de la SAH-Aarhus, programată miercuri, 21 octombrie, de la ora 19:45. În cazul oricărui alt rezultat în afara victoriei, campioana României va fi eliminată din competiție, iar din grupa E s-ar califica în play-off Barcelona și SAH-Aarhus, în timp ce Dinamo și Montpellier ar fi trimise în EHF European League Men.

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Cine transmite la TV meciurile din etapa 5 de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul ultimelor meciuri ale lui Dinamo

În România, drepturile TV aparțin celor două mari canale de sport. În urmă cu un an, Digi Sport și Prima Sport au achiziționat drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal atât din Liga Campionilor masculin, cât și feminin.

Astfel, fanii handbalului vor putea urmări partidele lui Dinamo în Champions League, la fel ca până acum, pe canalele celor două trusturi. Meciul Dinamo – SAH-Aarhus se va putea vedea miercuri, 21 octombrie, de la ora 19:45, pe Digi Sport 4 și Prima Sport 4. Duelul românilor cu danezii poate fi văzut și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată programul ultimelor două meciuri ale lui Dinamo București în faza grupelor EHF Champions League 2026 – 2027 – Grupa E:

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  • Miercuri, 21 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – SAH-Aarhus
  • Joi, 29 octombrie 2026, 21:45: Montpellier HB – Dinamo

Cote la pariuri în etapa 5 de Liga Campionilor la handbal masculin, la Dinamo – SAH-Aarhus

Dinamo are o misiune foarte dificilă pentru a mai reuși să se califice în play-off-ul competiției. „Dulăii” ar trebui să o învingă atât pe SAH-Aarhus în această etapă, cât și pe Montpellier în ultimul meci, însă cu condiția ca danezii să nu obțină niciun punct din duelul cu Barcelona.

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Chiar dacă au obținut o remiză în deplasare, Dinamo nu este văzută drept favorită în meciul ce se va juca la Sala Polivalentă din București. Casele de pariuri oferă o cotă de 2,37 la victoria lui Dinamo, în timp ce oaspeții au o cotă de 2,00. Remiza este cotată cu 7,20.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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