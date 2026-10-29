Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 6. Montpellier – Dinamo, ultimul meci din grupă al „Dulăilor”. Calculele calificării

Liga Campionilor la handbal masculin, faza grupelor, programează în această săptămână partidele din etapa 6, ultima. În Franța se joacă Montpellier – Dinamo, un duel decisiv, care poate aduce, în funcție de jocul rezultatelor, calificarea „Dulăilor” în faza următoarea a competiției. Românii vin după un succes absolut de senzație și impresionant, cu puternica echipă daneză Skanderborg Aarhus.
Săptămâna trecută, Dinamo București a învins-o pe Skanderborg AGF cu un neverosimil 37-23, în etapa a 5 – a din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin. Grație primului succes din această ediție, campioana României a rămas în cursa pentru calificarea în grupa principală. „Dulăii” depind și de rezultatul Barcelonei din ultima rundă.
Meciul Montpellier – Dinamo este programat joi, 29 octombrie, de la ora 21:45. De la aceeași oră, în Danemarca, Skanderborg Aarhus este gazdă în fața celor de la FC Barcelona. Catalanii vin după un succes în etapa precedentă, scor 40 – 34, cu Montpellier, și sunt cu biletele pentru faza următoare a competiției în buzunare.
Succesul lui Dinamo cu Aarhus a fost unul cu atât mai impresionant și mai uimitor cu cât echipa din Danemarca pleca cu prima șansă la casele de pariuri. Românii erau condamnați să câștige pentru a rămâne cu șanse la calificarea în faza următoare a competiției. Și așa au și făcut, iar acum speră la lucruri mărețe. Calculele calificării sunt foarte simple. În ultima etapă din Champions League, Dinamo are nevoie de o victorie în deplasare cu Montpellier și de un eșec al lui Aarhus cu Barcelona.
Montpellier – Dinamo este transmis în România, la fel ca toate celelalte 5 partide anterioare din Liga Campionilor la handbal masculin de posturile Digi Sport și Prima Sport. Acest meci decisiv poate fi urmărit și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată programul (și rezultatele) lui Dinamo București în faza grupelor EHF Champions League 2026 – 2027 – Grupa E:
Liga Campionilor la handbal masculin se desfășoară, din acest sezon, într-un nou format. Cele 24 de echipe sunt împărțite în 6 grupe. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în grupele principale, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în European League. Apoi, competiția va avea două grupe de câte 6 echipe, iar primele patru vor avansa în sferturi, în care vor lupta pentru Turneul Final Four de la Koln. Echipele de pe locul 5 vor continua în European League. În acest moment, Grupa E a lui Dinamo se prezintă în felul următor:
La precedentul meci din Champions League, Dinamo pleca outsider cu Skanderborg Aarhus. Danezii aveau o cotă de 1,88, față de 2,40 a „Dulăilor”. De această dată, în Montpellier – Dinamo, cotele sunt extrem de echilibrate. Românii au valori de la 2,00 la 2,15, în timp ce francezii, de la 2,10 la 2,20.