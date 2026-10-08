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Liga Campionilor la handbal masculin, live etapa 3. Barcelona – Dinamo, misiune aproape imposibilă pentru „Dulăi”

Liga Campionilor la handbal masculin programează joi, 8 octombrie, etapa 3 din faza grupelor. Barcelona - Dinamo este meciul în care campioana României caută să facă o figură frumoasă.
Adrian Baciu
08.10.2026 | 19:30
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Live etapa a 3-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Sursa foto: sportpictures.eu
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Barcelona – Dinamo, joi, de la ora „clasică” 21:45, este meciul 3 al campioanei României în grupa E din Liga Campionilor la handbal masculin. După eșecul de pe teren propriu cu puternica Montpellier, „dulăii” au spart gheața cu danezii de la Aarhus (25-25). Acum, în cea mai importantă competiție inter-cluburi de pe continent, românii dau piept cu cea mai puternică formație a Europei: Barcelona.

Live etapa a 3-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Când joacă Dinamo

Pe 10 septembrie, Dinamo a fost învinsă de Montpellier, în prima etapă a EHF Champions League. „Dulăii” au cedat pe teren propriu în fața formației franceze, scor 23 – 27. Apoi, pentru campioana României a urmat o deplasare grea în Danemarca. Alb-roșii au reușit in-extremis să smulgă un punct, după un spectaculos 25 – 25.

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Dinamo are acum în față cel mai greu și onorant meci. Joi, 8 octombrie, de la ora 21:45, în meciul 3 al campioanei României în grupa E din Liga Campionilor la handbal masculin, românii vor avea în față campioana en-titre a Europei: Barcelona. Meciul se joacă pe terenul catalanilor, la Palau Blaugrana.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 3 de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al lui Dinamo

Digi Sport și Prima Sport transmit sezonul 2026 – 2027 al celei mai importante întreceri inter-cluburi din handbalul continental. Cele două televiziuni au achiziționat în urmă cu un an drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal în Liga Campionilor, atât la masculin, cât și la feminin.

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Meciul Barcelona – Dinamo începe joi, 8 octombrie, de la ora 21:45, pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Acest super meci poate fi urmărit și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată programul (și rezultatele) lui Dinamo București în faza grupelor EHF Champions League 2026 – 2027 – Grupa E:

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  • Joi, 10 septembrie 2026, 19:45: Dinamo – Montpellier HB 23 – 27
  • Joi, 17 septembrie 2026, 20:45: SAH Aarhus – Dinamo 25 – 25
  • Joi, 8 octombrie 2026, 21:45: Barcelona – Dinamo
  • Joi, 15 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – Barcelona
  • Miercuri, 21 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – SAH Aarhus
  • Joi, 29 octombrie 2026, 21:45: Montpellier HB – Dinamo

Cote la pariuri în etapa 3 de Liga Campionilor la handbal masculin, la Barcelona – Dinamo

În fața „Dulăilor” lui Paulo Perreira va sta Barcelona, nimeni alta decât „Regina” continentului. În sezonul 2025 – 2026, catalanii au câștigat finala EHF Champions League la handbal masculin, după ce i-au învins în ultimul act pe nemții de la Fuchse Berlin, scor 37 – 34. La pariuri, Dinamo are o șansă minusculă de scoate ceva din acest meci.

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Cota celor de la Barcelona este cuprinsă între 1,01 și 1,02. O remiză este văzută cu o cotă de 20 – 26, iar un succes al românilor are cote de la 18 la 20. Dinamo și Barcelona s-au mai întâlnit în sezonul 2021 – 2022 al Ligii Campionilor. Au fost atunci două succese pentru iberici: 36 – 32 și 35 – 30.

Vezi live blog Dinamo în a doua etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Etapă de etapă, FANATIK vă oferă în timp real toate informațiile care privesc meciurile lui Dinamo din Champions League la handbal masculin. Pe site-ul nostru aveți evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat. Iată cum arată ierarhia din Grupa E în acest moment:

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  1. Barcelona: 4 puncte (67-55)
  2. Montpellier: 2 puncte (54-51)
  3. Dinamo: 1 puncte (48-52)
  4. Aarhus: 1 puncte (53-64)

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în turul principal. Echipele de pe locurile 3-4 vor continua în EHF European League Men.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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