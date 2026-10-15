Liga Campionilor la handbal masculin, live, etapa 4: Dinamo vrea să producă surpriza cu Barcelona. Starul catalanilor pleacă la final de sezon

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Dinamo continuă lupta în Grupa E din Liga Campionilor la handbal masculin. Joi, 15 octombrie, în etapa cu numărul 4, în București poposește nimeni alta decât deținătoarea trofeului Ligii, Barcelona. După eșecul clar la 7 goluri diferență din Spania, Dinamo vrea să facă o figură frumoasă și, de ce nu, să producă o surpriză.

Dika Mem, unul dintre cei mai valoroşi jucători de la Barcelona, se află la ultimul sezon în tricoul catalanilor. Francezul evoluează din 2016 la Barca, dar la finalul stagiunii va părăsi echipa şi va evolua la Fuchse Berlin. Nemţii îşi fac o super echipă cu obiectivul de a domina handbalul german şi european cu starurile Gidsel, Mem şi Pytlick.

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Live etapa a 4-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Când joacă Dinamo

Dinamo – Barcelona, joi, de la ora 19:45, este meciul 4 al campioanei României în grupa E din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” nu au deloc evoluții bune în această extrem de complicată grupă. În primele trei partide, bucureștenii au adunat un singur punct, remiza din Danemarca cu Aarhus.

să obțină prima victorie din acest sezon în cea mai importantă competiție intercluburi de pe continent. Misiunea va fi una grea spre imposibilă, dată fiind valoarea rivalilor. Turul acestui duel s-a jucat în urmă cu doar 7 zile. Ibericii s-au impus, clar, cu scorul de 34-27 (16-13). Principalii marcatori ai partidei au fost Mem 6 goluri, Gomez 5, pentru Barcelona, respectiv Vujovic 7, Buzle 5, Lenbroch 5, pentru Dinamo.

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Cine transmite la TV meciurile din etapa 4 de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al lui Dinamo

Sezonul 2026 – 2027 din cea mai importantă întrecere masculină de handbal de pe „Bătrânul Continent”, Champions League, se vede în România pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Reamintim că cele două televiziuni au achiziționat în urmă cu un an drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal în Liga Campionilor, atât la masculin, cât și la feminin.

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Cele două posturi sportive nu au cum să rateze disputa Dinamo – Barcelona. Meciul care începe joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, se vede pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3. Acest supermeci poate fi urmărit și online, pe platformele de live stream Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Iată programul (și rezultatele) lui Dinamo București în faza grupelor EHF Champions League 2026 – 2027 – Grupa E:

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Joi, 10 septembrie 2026, 19:45: Dinamo – Montpellier HB 23 – 27

Joi, 17 septembrie 2026, 20:45: SAH Aarhus – Dinamo 25 – 25

Joi, 8 octombrie 2026, 21:45: Barcelona – Dinamo 34 – 27

Joi, 15 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – Barcelona

Miercuri, 21 octombrie 2026, 19:45: Dinamo – SAH Aarhus

Joi, 29 octombrie 2026, 21:45: Montpellier HB – Dinamo

Cote la pariuri în etapa 4 de Liga Campionilor la handbal masculin, la Dinamo – Barcelona

Dinamo se duelează, așadar, din nou cu „Regina” continentului. Anul trecut, catalanii au câștigat finala EHF Champions League la handbal masculin, după ce i-au învins în ultimul act pe nemții de la Fuchse Berlin, scor 37 – 34. Chiar dacă joacă acasă, Dinamo are o șansă mică de a scoate ceva din acest meci. Cota pentru „1 solist” este de 9,00. Catalanii primesc 1,12, iar o remiză este văzută cu 15,00.

Vezi live blog Dinamo în a 4-a etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Și în runda cu numărul 4 din , FANATIK vă oferă în timp real toate informațiile de la meciul lui Dinamo din Champions League. Pe site-ul nostru aveți evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat. Iată cum arată ierarhia din Grupa E în acest moment:

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Barcelona: 6 puncte (101-82) Aarhus: 3 puncte (89-96) Montpellier: 2 puncte (86-87) Dinamo: 1 punct (75-86)

În acest sezon, Liga Campionilor se desfășoară într-un nou format. Cele 24 de echipe sunt împărțite în 6 grupe. Primele două clasate în fiecare grupă se vor califica în grupele principale, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în European League. Apoi, competiţia va avea două grupe de câte 6 echipe, iar primele patru vor avansa în sferturi, în care vor lupta pentru Turneul Final Four de la Koln. Echipele de pe locul 5 vor continua în European League.