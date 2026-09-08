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Presa din Franța a alcătuit cel mai bun prim „11” din istoria Ligii Campionilor. L’Equipe i-a scandalizat pe fanii fotbalului

L'Equipe a profitat de startul unui nou sezon de Liga Campionilor și a alcătuit cel mai bun prim „11” din istoria competiției. Selecțiile făcute i-au scandalizat pe microbiștii din întreaga lume.
Mihai Dragomir
08.09.2026 | 17:20
Presa din Franta a alcatuit cel mai bun prim 11 din istoria Ligii Campionilor LEquipe ia scandalizat pe fanii fotbalului
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L'Equipe l-a ignorat total pe Cristiano Ronaldo în cel mai bun prim „11” din istoria Champions League. Foto: Colaj FANATIK.
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Un nou sezon din Liga Campionilor începe marți, 8 septembrie, și vine cu noi meciuri tari și pline de suspans. Francezii de la L’Equipe au alcătuit cel mai bun prim „11” din istoria acestui turneu, dar fanii nu au fost tocmai de acord cu alegerile făcute.

Cel mai bun prim „11” din istoria Ligii Campionilor alcătuit de L’Equipe

AEK – LASK și Club Brugge – Aston Villa sunt cele două meciuri care deschid noul sezon din Liga Campionilor, ambele programate de la ora 19:45. Competiția bogaților are o lungă istorie, de 71 de ani, în care mari jucători au participat și au oferit prestații de vis și au stabilit recorduri care chiar și azi sunt greu de depășit. Ziarul francez L’Equipe a alcătuit cel mai bun prim „11” din istoria acestui turneu.

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Autorul exact este jurnalistul Vincent Duluc, iar în viziunea sa, cea mai bună formulă de start este bazată pe formația 4-2-3-1 și îi are drept protagoniști pe următorii jucători: Ray Clemence – Dani Carvajal, Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Paolo Maldini – Luka Modric, Andres Iniesta – Lionel Messi, Johan Cruyff, George Best – Alfredo Di Stefano.

Reacții dure ale fanilor fotbalului la adresa L’Equipe

Chiar dacă echipa numită mai sus conține nume legendare ale fotbalului, cu succese multiple în Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni, așa cum era denumită ante 1992, fanii sportului rege nu s-au putut abține din a contesta o decizie greu de înțeles. Aceștia s-au revoltat din cauza faptului că, în primul „11” amintit, nu se regăsește numele lui Cristiano Ronaldo.

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„Nu sunt fan al lui CR, dar să nu-l incluzi în această echipă denotă rea-voință”, „Cum poate să se numească jurnalist și să nu-l includă pe CR7? Tipul este cel mai bun marcator, cel mai bun pasator al competiției și a câștigat-o de 5 ori. Este ca și cum nu l-ai include pe Pele în echipa celor mai buni jucători de la Cupa Mondială”, „Cristiano Ronaldo este, fără nicio îndoială, „Mister Champions League”. Și așa va rămâne pentru totdeauna”, au fost câteva reacții în acest sens.

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Alți microbiști au reproșat chiar numele unor fotbaliști care, în opinia lor, nu ar fi trebuit incluși în fața lui „CR7”. „Să-l pui pe Best, cu 21 de meciuri în competiție, în fața lui CR7 e cu adevărat o alegere de hipster”, „Carva-ce? Pe bune acum!”, „A făcut acest Best mai multe decât Vini măcar? Nici măcar nu îl pomenesc pe CR7”.

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Portughezul, ajuns acum la 41 de ani, are cele mai multe goluri în competiție (141), cele mai multe meciuri jucate (187) și a fost golgheterul turneului în 6 ediții diferite. El are în palmares 5 trofee, după un succes cu Manchester United și alte patru cu Real Madrid. Fanii au comentat în termeni duri excluderea sa.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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