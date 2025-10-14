Sport

Liga Campionilor, pe modelul Campionatului Mondial! Schimbarea de 500.000.000 de lire sterline pregătită de UEFA

UEFA Champions League ar putea suferi o schimbare, anunță presa engleză. Ce se va întâmpla cu cea mai prestigioasă competiție intercluburi din lume
Ciprian Păvăleanu
14.10.2025 | 09:20
Liga Campionilor pe modelul Campionatului Mondial Schimbarea de 500000000 de lire sterline pregatita de UEFA
ULTIMA ORĂ
Începând cu sezonul 2027-2028, UEFA Champions League ar putea întâmpina modificări. Foto: Hepta.ro

Formatul din cupele europene s-a schimbat radical începând cu sezonul trecut, iar englezii au aflat că UEFA Champions League va suferi o nouă schimbare începând cu sezonul 2027/2028, iar această modificare se referă la debutul competiției. Champions League care ar urma să înceapă cu un meci disputat de campioana en-titre pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

O nouă modificare în Champions League. Ce se va întâmpla din sezonul 2027-2028

Fanii fotbalului continuă să se obișnuiască cu noul format al cupelor europene. Noua fază a ligii, ce cuprinde 36 de echipe, a dat și continuă să dea mari bătăi de cap suporterilor, cărora le este extrem de greu să înțeleagă totul, de la tragerea la sorți, până la echipele ce merg mai departe în fazele eliminatorii.

La doar câțiva ani distanță, UEFA este gata să aducă o nouă modificare. Este vorba de meciul de deschidere al sezonului, care în acest moment nu este disputat în vreun cadru special. Spre exemplu, primele două meciuri ale acestui sezon au fost PSV – Royale Union Saint-Gilloise și Athletic Bilbao – Arsenal, două meciuri fără vreo atractivitate ieșită din comun.

ADVERTISEMENT

Începând cu sezonul 2027-2028, UEFA dorește ca ziua de marți să fie rezervată unei singure partide, aceea dintre campioana en titre și o altă echipă, meci ce se va juca pe terenul „Reginei Europei” de la acea vreme. În stilul NBA, SuperBowl sau al Campionatului Mondial al Cluburilor, oficialii forului european doresc o festivitate de deschidere grandioasă, unde vor fi invitați artiști de calibru mondial, anunță Daily Mail.

Acesta este planificat să fie unicul meci al serii, urmând ca partidele primei etape să continue să se dispute în zilele de miercuri și joi. Amazon, Netflix, YouTube și Disney se vor bate pentru drepturile acestui eveniment.

ADVERTISEMENT
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”
Digi24.ro
Șeful NATO râde de submarinele rușilor:„Pare o vânătoare a celui mai apropiat mecanic”

Care este scopul acestei modificări

Obiectivul principal pentru care UEFA dorește implementarea acestei festivități de deschidere este generarea a aproximativ 4,3 miliarde de lire sterline pe an din media și activități comerciale, adică o creștere de 500.000.000 de lire sterline față de cifra actuală.

ADVERTISEMENT
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii.
Digisport.ro
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă

„Cunoștințele de specialitate ale Relevent Football Partners în domeniul comercial îi fac un partener ideal pentru a ne ajuta să atingem acest obiectiv”, au transmis oficialii UEFA. Boris Gartner, CEO al Relevent Football Partners, a adăugat: „Împreună cu UC3, UEFA și EFC, adoptăm o abordare pe termen lung, axată pe parteneriat, pentru comercializarea competițiilor UEFA masculine de club.

Obiectivul nostru este să construim un model care să alinieze stimulentele și să creeze valoare durabilă pentru partenerii media, competiții și cluburile pe care le reprezintă – nu doar pentru ciclul următor, ci pentru următorii 20 de ani și mai departe”, a spus Gartner.

ADVERTISEMENT

2027 poate veni și cu un nou format! Cum ar putea arăta Liga Campionilor

Nici bine nu au înțeles fanii noul format, că UEFA ar putea aduce deja schimbări și în acest sens. Începând cu același sezon, echipele ar putea fi împărțite în două grupe în funcție de coeficient, astfel încât echipele de pe locurile 1-18 să joace între ele, la fel și cele de pe pozițiile 19-36. Acest lucru ar aduce mai multe meciuri între echipe de top în faza ligii, în timp ce echipele mai mici vor avea șansa să se lupte cu formații de același calibru pentru un loc în fazele eliminatorii.

Cum s-au cunoscut Nicolae Badea și fostul prim-ministru al Belgiei. Numele milionarului român...
Fanatik
Cum s-au cunoscut Nicolae Badea și fostul prim-ministru al Belgiei. Numele milionarului român i-a trezit amintiri neplăcute lui Yves Leterme. Ce legătură are Petre Roman. Video
Campioană mondială, fugărită de 100 de bărbați pentru 100.000 de dolari. Cum s-a...
Fanatik
Campioană mondială, fugărită de 100 de bărbați pentru 100.000 de dolari. Cum s-a terminat una dintre cele mai provocatoare curse din istorie
Tricolorul care i-a luat ochii lui Dan Petrescu: „Când v-am zis de el,...
Fanatik
Tricolorul care i-a luat ochii lui Dan Petrescu: „Când v-am zis de el, m-ați luat la mișto”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Banciu a numit naționala care o poate demola pe România la baraj:...
iamsport.ro
Radu Banciu a numit naționala care o poate demola pe România la baraj: 'Ne dau 6' ăia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!