Liga Campionilor, pe modelul Campionatului Mondial! Schimbarea de 500.000.000 de lire sterline pregătită de UEFA

Formatul din cupele europene s-a schimbat radical începând cu sezonul trecut, iar englezii au aflat că UEFA Champions League va suferi o nouă schimbare începând cu sezonul 2027/2028, iar această modificare se referă la debutul competiției. Champions League care ar urma să înceapă cu un meci disputat de campioana en-titre pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

O nouă modificare în Champions League. Ce se va întâmpla din sezonul 2027-2028

Fanii fotbalului continuă să se obișnuiască cu noul format al cupelor europene. Noua fază a ligii, ce cuprinde 36 de echipe, a dat și continuă să dea mari bătăi de cap suporterilor, cărora le este extrem de greu să înțeleagă totul, de la tragerea la sorți, până la echipele ce merg mai departe în fazele eliminatorii.

La doar câțiva ani distanță, UEFA este gata să aducă o nouă modificare. Este vorba de meciul de deschidere al sezonului, care în acest moment nu este disputat în vreun cadru special. Spre exemplu, primele două meciuri ale acestui sezon au fost PSV – Royale Union Saint-Gilloise și Athletic Bilbao – Arsenal, două meciuri fără vreo atractivitate ieșită din comun.

ADVERTISEMENT

Începând cu sezonul 2027-2028, UEFA dorește ca ziua de marți să fie rezervată unei singure partide, aceea dintre campioana en titre și o altă echipă, meci ce se va juca pe terenul „Reginei Europei” de la acea vreme. În stilul NBA, SuperBowl sau al Campionatului Mondial al Cluburilor, oficialii forului european doresc o festivitate de deschidere grandioasă, unde vor fi invitați artiști de calibru mondial, anunță

Acesta este planificat să fie unicul meci al serii, urmând ca partidele primei etape să continue să se dispute în zilele de miercuri și joi.

ADVERTISEMENT

Care este scopul acestei modificări

Obiectivul principal pentru care UEFA dorește implementarea acestei festivități de deschidere este generarea a aproximativ 4,3 miliarde de lire sterline pe an din media și activități comerciale, adică o creștere de 500.000.000 de lire sterline față de cifra actuală.

ADVERTISEMENT

„Cunoștințele de specialitate ale Relevent Football Partners în domeniul comercial îi fac un partener ideal pentru a ne ajuta să atingem acest obiectiv”, au transmis oficialii UEFA. Boris Gartner, CEO al Relevent Football Partners, a adăugat: „Împreună cu UC3, UEFA și EFC, adoptăm o abordare pe termen lung, axată pe parteneriat, pentru comercializarea competițiilor UEFA masculine de club.

Obiectivul nostru este să construim un model care să alinieze stimulentele și să creeze valoare durabilă pentru partenerii media, competiții și cluburile pe care le reprezintă – nu doar pentru ciclul următor, ci pentru următorii 20 de ani și mai departe”, a spus Gartner.

ADVERTISEMENT

2027 poate veni și cu un nou format! Cum ar putea arăta Liga Campionilor

Nici bine nu au înțeles fanii noul format, că Începând cu același sezon, echipele ar putea fi împărțite în două grupe în funcție de coeficient, astfel încât echipele de pe locurile 1-18 să joace între ele, la fel și cele de pe pozițiile 19-36. Acest lucru ar aduce mai multe meciuri între echipe de top în faza ligii, în timp ce echipele mai mici vor avea șansa să se lupte cu formații de același calibru pentru un loc în fazele eliminatorii.