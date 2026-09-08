Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 septembrie 2026. Câștig de 493 de lei cu meciuri din Liga Campionilor și Cupa Ligii Angliei

Din oferta extrem de bogată a caselor de pariuri am ales trei meciuri din Liga Campionilor și Cupa Ligii Angliei pentru biletul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026. Posibilul câștig se apropie de 500 de lei.
Adrian Baciu
08.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri miercuri 9 septembrie 2026 Castig de 493 de lei cu meciuri din Liga Campionilor si Cupa Ligii Angliei
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 septembrie 2026. Sursa foto: hepta.ro
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Mijlocul săptămânii ne propune mai multe partide din cupele europene și din întrecerile interne pe care nu trebuie să le ratăm, dacă suntem pariori. Pentru biletul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, am ales trei meciuri din Liga Campionilor și Cupa Ligii Angliei. Cota finală obținută la WINMASTERS pe aceste duelui se apropie de 5.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 septembrie 2026. Chelsea, cotă de 1,67 în Cupa Ligii Angliei

Primul meci de pe biletul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, vom merge în Anglia. Chelsea, care în sezonul trecut evolua în UEFA Champions League, nu a mai prins acum această competiție, trebuie să se mulțumească cu întrecerile interne. De la ora 22:00, echipa lui Xabi Alonso (44 de ani) joacă pe Stamford Bridge, în 16-imile de finală ale Cupei Ligii Angliei, cu Leeds.

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Londonezii tratează cu seriozitate în acest sezon toate întrecerile interne. Astfel, cu mulți titulari în primul 11, Chelsea nu ar trebui să rateze victoria. Cota la WINMASTERS pentru „1 solist” este 1,68. În ultimele 9 meciuri jucate acasă cu Leeds, echipa londoneză a înregistrat 8 victorii și o remiză.

Spectacolul din Champions League ne aduce cote excelente în Napoli – Arsenal și Sporting – Galatasaray

Nu puteau lipsi de pe biletul zilei de miercuri partide din competiția „Regină” a fotbalului european: UEFA Champions League. Am ales două meciuri din UCL, dintre care și pe cel al vicecampioanei Europei. Arsenal se deplasează pe terenul celor de la Napoli, o echipă de top din Serie A în ultimii ani.

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Avem încredere în faptul că acest duel va fi unul spectaculos, cu multe faze de poartă și goluri. Ne trebuie doar câte un gol de fiecare parte (GG) pentru o cotă de 1,86 la WINMASTERS. Fotbal deschis vedem și la meciul de pe Estadio Jose Alvalade din Lisabona, acolo unde Sporting primește vizita celor de la Galatasaray.

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Portughezii sunt favoriți, însă este extrem de probabil ca turcii să aibă o replică bună în acest meci. Cota pentru „GG – ambele marchează” este de 1,58. Tragem acum linie și vedem faptul că, în total, cele trei super-meciuri ne aduc o cotă finală de 4,93. Cu 100 de lei mizați putem ajunge la un câștig important, la WINMASTERS.

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Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 septembrie 2026 odegaard
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 septembrie 2026 odegaard

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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