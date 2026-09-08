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Mijlocul săptămânii ne propune mai multe partide din cupele europene și din întrecerile interne pe care nu trebuie să le ratăm, dacă suntem pariori. Pentru biletul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, am ales trei meciuri din Liga Campionilor și Cupa Ligii Angliei. Cota finală obținută la WINMASTERS pe aceste duelui se apropie de 5.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 9 septembrie 2026. Chelsea, cotă de 1,67 în Cupa Ligii Angliei

Primul meci de pe biletul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, vom merge în Anglia. Chelsea, care în sezonul trecut evolua în UEFA Champions League, nu a mai prins acum această competiție, trebuie să se mulțumească cu întrecerile interne. De la ora 22:00, echipa lui Xabi Alonso (44 de ani) joacă pe Stamford Bridge, în 16-imile de finală ale Cupei Ligii Angliei, cu Leeds.

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Londonezii tratează cu seriozitate în acest sezon toate întrecerile interne. Astfel, cu mulți titulari în primul 11, victoria. Cota la WINMASTERS pentru „1 solist” este 1,68. În ultimele 9 meciuri jucate acasă cu Leeds, echipa londoneză a înregistrat 8 victorii și o remiză.

Spectacolul din Champions League ne aduce cote excelente în Napoli – Arsenal și Sporting – Galatasaray

Nu puteau lipsi de pe biletul zilei de miercuri partide din competiția „Regină” a fotbalului european: UEFA Champions League. Am ales două meciuri din UCL, dintre care și pe cel al vicecampioanei Europei. Arsenal se deplasează pe terenul celor de la Napoli, o echipă de top din Serie A în ultimii ani.

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Avem încredere în faptul că acest duel va fi unul spectaculos, cu multe faze de poartă și goluri. Ne trebuie doar câte un gol de fiecare parte (GG) pentru o cotă de 1,86 la WINMASTERS. Fotbal deschis vedem și la meciul de pe Estadio Jose Alvalade din Lisabona, acolo unde Sporting primește vizita celor de la Galatasaray.

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Portughezii sunt favoriți, însă este extrem de probabil ca turcii să aibă o replică bună în acest meci. Cota pentru „GG – ambele marchează” este de 1,58. Tragem acum linie și vedem faptul că, în total, cele trei super-meciuri ne aduc o cotă finală de 4,93. Cu 100 de lei mizați putem ajunge la un câștig important, la WINMASTERS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.