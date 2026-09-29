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. Meciul de la Bruxelles a început cu o întârziere de 5 minute, după o intervenție a arbitrului.

Belgia – Franța, întârziat din cauza jambierelor

Deși partida a fost programată să înceapă la ora 21:45, acest lucru nu s-a întâmplat. Aflați pe tunel, înainte de a intra pe teren, echipamentul celor două naționale a fost verificat de arbitrul partidei, Rade Obrenovic. ”Centralul” a sesizat o problemă la jambierele jucătorilor francezi. Acestea semănau cu cele ale belgienilor și au fost obligați să le schimbe.

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”Cocoșii galici” s-au întors la vestiare, unde s-au echipat cu jambierele roșii din setul de echipament de rezervă. În acest timp, fotbaliștii belgieni au rămas singuri pe tunel. Începutul partidei a fost întârziat cu 5 minute.

Atmosfera ostilă de la Bruxelles: Belgienii au huiduit imnul Franței

La ieșirea pe gazon, jucătorii francezi au fost huiduiți frenetic de suporterii belgieni. Tensiunile au atins cote maxime în timpul imnurilor. Fanii gazdelor au fluierat și huiduit în timp ce francezii cântau ”La Marseillaise”.

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Cei 2.500 de fani ai ”cocoșilor galici” prezenți la Bruxelles nu au putut ține piept stadionului belgian. Imnul Franței era aproape insesizabil din cauza reacției ostile a gazdelor.

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Comme en Turquie, la Marseillaise sifflée par une partie du public… — Dorian Bonzom (@Dorian_Bonzom)

Naționala Franței, schimbată din temelii

Franța a învins Turcia cu scor minim, 1-0. Totuși, evoluția francezilor și , l-au convins pe Zinedine Zidane să ofere șanse și altor fotbaliști. Nu mai puțin de 9 schimbări au fost înregistrate față de duelul de la Izmir. În prima formulă au mai rămas doar portarul Mike Maignan și fundașul Maxence Lacroix:

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Franța contra Turcia: Mike Maignan – Jules Kounde, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Manu Kone, Adrien Rabiot, Rayan Cherki, Michael Olise, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe.

Mike Maignan – Jules Kounde, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Manu Kone, Adrien Rabiot, Rayan Cherki, Michael Olise, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe. Franța contra Belgia: Mike Maignan – Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet, Maxence Lacroix, Andy Diouf – Edouardo Camavinga, Lucas Da Cunha, Maghnes Akliouche, Desire Doue, Bradley Barcola

Franța mai are 2 meciuri de disputat în această perioadă internațională, ambele pe Stade de France. Selecționata lui Zinedine Zidane va primi vizita Italiei, pe 2 octombrie, iar 3 zile mai târziu va întâlni Belgia.