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Biletul zilei la pariuri, marți, 29 septembrie 2026. Posibil câștig de 436 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor

Duelurile de marți din Liga Națiunilor ne pot aduce un câștig de peste 430 de lei pe Biletul zilei la pariuri. Am ales să mizăm pe trei favorite pentru o cotă excelentă.
Adrian Baciu
28.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri marti 29 septembrie 2026 Posibil castig de 436 de lei cu meciuri din Liga Natiunilor
Biletul zilei la pariuri, marți, 29 septembrie 2026. Sursa foto: hepta.ro
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Etapa a 2-a din Liga Națiunilor ne propune marți, 29 septembrie, o serie lungă de partide din toate ligile valorice. Am ales din oferta celor de la MAXBET trei meciuri unde am mizat pe favorite. Acestea se joacă în Liga A, Liga B și în Liga C. În final, cota de 4,36 ne poate aduce, cu 100 de lei pariați, peste 430 de lei câștig.

Biletul zilei la pariuri, marți, 29 septembrie 2026. Cota de 1,68 pe care o căutăm în Finlanda – Belarus

Primul meci de pe Biletul zilei de 29 septembrie o are în prim-plan pe performera rundei 1 din Liga Națiunilor. E vorba de Finlanda. Selecționata scandinavă a trecut la scor fluviu, 7-0, în deplasare, de San Marino. Următoarea rivală a echipei danezului Jacob Friis este Belarus. Esticii au pierdut în meciul inaugural din Liga C, scor 0-2, în Albania.

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Pentru meciul programat de la ora 19:00 pe Helsinki Olympic Stadium am ales un pronostic simplu: „1 solist”. Gazdele au o cotă de 1,68 pentru a trece de Belarus, la MAXBET. Pe teren propriu, finlandezii sunt extrem de solizi. În campania pentru Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada au învins Polonia, scor 2-1.

Favoritele Anglia și Elveția ne aduc cote de la 1,36 la 1,91

Din Liga C face ușor drumul către supremația fotbalului european. Înainte de a ajunge la vârf, facem un popas în Liga B. De la ora 21:45, pe Hampden Park din Glasgow, Scoția dă piept cu puternica Elveția, o națională care a jucat excelent la Cupa Mondială, iar în Liga Națiunilor a bătut la scor de neprezentare pe Macedonia de Nord, în deplasare. La MAXBET, elevii lui Murat Yakin au o cotă de 1,91.

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Pentru a închide cu brio acest Bilet al zilei de marți am mers la Praga. Aici, tot de la 21:45, poposește, cu mare dorință de victorie, Anglia, echipa clasată pe locul 3 la ultima Cupă Mondială. Meciul cu Cehia nu va fi deloc ușor, însă avem încredere în diferența uriașă de valoare dintre cele două naționale. Cota englezilor pentru un succes la Praga este de 1,36. Acum tragem linie și vedem faptul că biletul nostru are o cotă finală de 4,36 la MAXBET. Cu o miză de 100 de lei putem câștiga rapid o sumă deloc de neglijat.

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Biletul zilei la pariuri, marți, 29 septembrie 2026

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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