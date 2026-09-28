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Etapa a 2-a din Liga Națiunilor ne propune marți, 29 septembrie, o serie lungă de partide din toate ligile valorice. Am ales din oferta celor de la MAXBET trei meciuri unde am mizat pe favorite. Acestea se joacă în Liga A, Liga B și în Liga C. În final, cota de 4,36 ne poate aduce, cu 100 de lei pariați, peste 430 de lei câștig.

Biletul zilei la pariuri, marți, 29 septembrie 2026. Cota de 1,68 pe care o căutăm în Finlanda – Belarus

Primul meci de pe Biletul zilei de 29 septembrie o are în prim-plan pe performera rundei 1 din Liga Națiunilor. E vorba de Finlanda. Selecționata scandinavă a trecut la scor fluviu, 7-0, în deplasare, de San Marino. Următoarea rivală a echipei danezului Jacob Friis este Belarus. Esticii au pierdut în meciul inaugural din Liga C, scor 0-2, în Albania.

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Pentru meciul programat de la ora 19:00 pe Helsinki Olympic Stadium am ales un pronostic simplu: „1 solist”. Gazdele au o cotă de 1,68 pentru a trece de Belarus, la MAXBET. Pe teren propriu, . În campania pentru Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada au învins Polonia, scor 2-1.

Favoritele Anglia și Elveția ne aduc cote de la 1,36 la 1,91

Din Liga C face ușor drumul către supremația fotbalului european. Înainte de a ajunge la vârf, facem un popas în Liga B. De la ora 21:45, pe Hampden Park din Glasgow, Scoția dă piept cu puternica Elveția, o națională care a jucat excelent la Cupa Mondială, a bătut la scor de neprezentare pe Macedonia de Nord, în deplasare. La MAXBET, elevii lui Murat Yakin au o cotă de 1,91.

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Pentru a închide cu brio acest Bilet al zilei de marți am mers la Praga. Aici, tot de la 21:45, poposește, cu mare dorință de victorie, Anglia, echipa clasată pe locul 3 la ultima Cupă Mondială. Meciul cu Cehia nu va fi deloc ușor, însă avem încredere în diferența uriașă de valoare dintre cele două naționale. Cota englezilor pentru un succes la Praga este de 1,36. Acum tragem linie și vedem faptul că biletul nostru are o cotă finală de 4,36 la MAXBET. Cu o miză de 100 de lei putem câștiga rapid o sumă deloc de neglijat.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.