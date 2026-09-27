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Liga A și Liga B din UEFA Nations League aduc luni, 28 septembrie 2026, mai multe meciuri extrem de interesante, în care sunt implicate formații importante de pe continent. Din această ofertă bogată am alcătuit un bilet al zilei cu cotă finală de peste 4. Putem obține un câștig foarte bun la DON.ro, de 437 de lei.

Biletul zilei la pariuri, luni, 28 septembrie. Franța lui Zidane ne aduce o cotă de 1,64

Meci extrem de tare pentru Franța lui Zinedine Zidane, luni, de la ora 21:45, pe King Baudouin Stadium din Bruxelles. Mbappe, Olise, Dembele & co. dau piept cu Belgia, într-o deplasare dificilă. Este un meci în care vom miza pe echipa mai bună, cu jucători mai valoroși, iar aceasta nu poate fi decât trupa oaspete.

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Între 2018 și 2024, între Franța și Belgia s-au jucat nu mai puțin de 5 partide la Cupa Mondială, la Euro . Toate întâlnirile au fost câștigate de „cocoși”. „Dracii roșii” nu au scos nici măcar o remiză. S-au înregistrat următoarele rezultate: 2-1, 2-0, 1-0, 3-2 și 1-0. Un nou succes al francezilor înseamnă o cotă de 1,64 la DON.ro.

Spectacolul din Turcia – Italia și Suedia – Polonia poate însemna cote excelente

Cândva o super putere Mondială, Italia are meci luni, de la aceeași oră 21:45, în Turcia. Va fi un meci extrem de interesant și, dacă ne uităm la calculele hârtiei, de echilibrat. Se vor confrunta doi italieni: Vincenzo Montella și Roberto Mancini. La acest meci, analiza ne spune că vom avea goluri și de o parte și de alta. În 5 din ultimele lor 7 dispute s-a înregistrat „GG” pe tabelă. Încă unul ne aduce o cotă de 1,47 la DON.ro.

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Ultimul meci de pe Biletul zilei de luni . Suedia dă piept cu Polonia, într-un alt meci care anunță goluri. Precedentele trei dueluri dintre aceste echipe au adus următoarele rezultate: 3-2, 3-2, 3-1. Dacă istoria se repetă, la DON.ro punem mâna pe o cotă de 1,68.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.