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Biletul zilei la pariuri, luni, 28 septembrie 2026. Peste 430 de lei câștig cu meciuri din Liga Națiunilor

Biletul zilei la pariuri de luni, 28 septembrie 2026, se bazează pe trei meciuri din Liga Națiunilor. Cum putem obține peste 430 de lei câștig la DON.ro.
Adrian Baciu
27.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri luni 28 septembrie 2026 Peste 430 de lei castig cu meciuri din Liga Natiunilor
Biletul zilei la pariuri, luni, 28 septembrie, din Liga Națiunilor. Sursa foto: hepta.ro
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Liga A și Liga B din UEFA Nations League aduc luni, 28 septembrie 2026, mai multe meciuri extrem de interesante, în care sunt implicate formații importante de pe continent. Din această ofertă bogată am alcătuit un bilet al zilei cu cotă finală de peste 4. Putem obține un câștig foarte bun la DON.ro, de 437 de lei.

Biletul zilei la pariuri, luni, 28 septembrie. Franța lui Zidane ne aduce o cotă de 1,64

Meci extrem de tare pentru Franța lui Zinedine Zidane, luni, de la ora 21:45, pe King Baudouin Stadium din Bruxelles. Mbappe, Olise, Dembele & co. dau piept cu Belgia, într-o deplasare dificilă. Este un meci în care vom miza pe echipa mai bună, cu jucători mai valoroși, iar aceasta nu poate fi decât trupa oaspete.

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Între 2018 și 2024, între Franța și Belgia s-au jucat nu mai puțin de 5 partide la Cupa Mondială, la Euro și în Liga Națiunilor. Toate întâlnirile au fost câștigate de „cocoși”. „Dracii roșii” nu au scos nici măcar o remiză. S-au înregistrat următoarele rezultate: 2-1, 2-0, 1-0, 3-2 și 1-0. Un nou succes al francezilor înseamnă o cotă de 1,64 la DON.ro.

Spectacolul din Turcia – Italia și Suedia – Polonia poate însemna cote excelente

Cândva o super putere Mondială, Italia are meci luni, de la aceeași oră 21:45, în Turcia. Va fi un meci extrem de interesant și, dacă ne uităm la calculele hârtiei, de echilibrat. Se vor confrunta doi italieni: Vincenzo Montella și Roberto Mancini. La acest meci, analiza ne spune că vom avea goluri și de o parte și de alta. În 5 din ultimele lor 7 dispute s-a înregistrat „GG” pe tabelă. Încă unul ne aduce o cotă de 1,47 la DON.ro.

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Ultimul meci de pe Biletul zilei de luni vine de pe Strawberry Arena din Stockholm. Suedia dă piept cu Polonia, într-un alt meci care anunță goluri. Precedentele trei dueluri dintre aceste echipe au adus următoarele rezultate: 3-2, 3-2, 3-1. Dacă istoria se repetă, la DON.ro punem mâna pe o cotă de 1,68.

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Biletul zilei pariuri luni 28 septembrie cote
Biletul zilei la pariuri, luni, 28 septembrie, din Liga Națiunilor

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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