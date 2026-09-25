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Liga Națiunilor continuă și sâmbătă, 26 septembrie, iar trei dintre meciurile din această competiție se regăsesc și în biletul zilei. Dueluri din primele trei divizii, pentru o cotă totală de 4,51, toate cu startul la 21:45.

Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 26 septembrie 2026, începe cu Cehia – Croația

Primul meci de pe biletul zilei este Cehia – Croația, din grupa 3 a Ligii A. Cele două naționale s-au întâlnit și în preliminariile Mondialului din vară. Croația câștiga grupa preliminară cu 22 de puncte din 24 posibile. Singura partidă fără victorie a fost remiza de pe terenul cehilor, un 0-0 care rezolva problema clasamentului practic, după ce Croația câștigase în tur cu 5-1. Până la urmă, ambele selecționate au mers în SUA, Canada și Mexic, dar n-au reușit mare lucru. Cehia a plecat acasă din grupe, croații au mai stat o rundă, pierzând în șaisprezecimi.

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Revenind la duelul direct, trebuie amintit faptul că au fost șase confruntări între cele două. Două au fost câștigate de Croația, iar celelalte patru s-au terminat la egalitate. Dar cinci din șase au avut goluri de ambele părți. Pentru sâmbătă, „ambele marchează” are cotă 1,65 la Superbet și e alegerea de pe biletul zilei.

Macedonia de Nord – Elveția, potențiala surpriză a serii

În Liga B, grupa 1, Macedonia de Nord primește vizita Elveției. La prima vedere, ar trebui să fie o victorie facilă pentru oaspeți, care se află pe locul 14 în clasamentul FIFA. Gazdele se clasează pe 69 în același top. Și totuși, există o statistică absolut surprinzătoare. Amical sau oficial, Macedonia de Nord e neînvinsă pe teren propriu de trei ani. Mai exact de 11 partide! O serie ce ar putea face invidioase multe echipe cu pretenții. Iar asta dă de gândim. Poate Macedonia să producă un nou rezultat neașteptat? Va fi greu, foarte greu, dar nu imposibil. Belgia, Anglia și Italia au plecat toate cu 1-1 de la Skopje. la Mondial în 90 de minute și a ajuns până în sferturi. Dar, la același turneu, a făcut 1-1 cu Qatar. Pentru a evita surpriza, mizăm pe goluri, selecția pentru acest meci fiind „ambele marchează sau peste 2,5 goluri”, la cotă 1,48 pe Superbet.

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Albania și Belarus, din nou adversare în Liga Națiunilor

Albania și Belarus nu sunt la primele dueluri directe în . Cele două au mai dat piept în 2020, iar albanezii au câștigat tur-retur, 2-0 în deplasare și 3-2 acasă. Însă în 2026, naționala balcanică trece printr-o formă oribilă. Mai exact, a jucat patru meciuri (doar unul oficial) și are tot atâtea înfrângeri. De partea cealaltă, Belarus n-a mai pierdut de șase jocuri, dar ultima victorie într-o partidă oficială datează din septembrie 2024! Favorită e formația gazdă, dar selecția la acest meci e pe goluri. Mizăm pe „peste 1,5 goluri Albania, la cotă 1,85 pe Superbet.