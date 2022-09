Olanda – Belgia, de la ora 21:45 în etapa a 6-a din Liga Naţiunilor. Istvan Kovacs arbitrează Danemarca – Franţa

Ultima etapă din ediţia a treia a fazei grupelor din cele patru divizii ale Ligii Naţiunilor are loc începând de duminică, 25 septembrie, şi se va încheia marţi, 27 septembrie. Acum se va definitiva pentru fiecare grupă din cele patru divizii numele echipelor câştigătoare, care fie vor participa la Final Four pentru Divizia A sau au reuşit promovarea într-o divizie superioară, dar şi numele echipelor care vor juca din viitoarea ediţie într-o divizie inferioară.

Programul meciurilor şi al televizărilor din ultima etapă a Ligii Naţiunilor

Duminică, 25 septembrie

DIVIZIA A

Grupa 1, ora 21:45

Danemarca – Franţa (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Austria – Croaţia (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Grupa 4, ora 21:45

Ţara Galilor – Polonia (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Olanda – Belgia (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

DIVIZIA C

Grupa 1, ora 21:45

Insulele Faroe – Turcia

Luxemburg – Lituania

Grupa 3, ora 19:o0

Slovacia – Belarus (Digi Sport 2, Prima Sport 1)

Azerbaidjan – Kazahstan (Digi Sport 4

DIVIZIA D

Grupa 1, ora 16:00

Moldova – Lichtenstein (Prima Sport 3)

Andorra – Letonia (Digi Sport 3)

Luni, 26 septembrie

DIVIZIA A

Grupa 3, ora 21:45

Anglia – Germania (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ungaria – Italia (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

DIVIZIA B

Grupa 3, ora 21:45

ROMÂNIA – Bosnia şi Herţegovina (Prima TV)

Muntenegru – Finlanda (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

DIVIZIA C

Grupa 4, ora 21:45

Gibraltar – Georgia

Macedonia de Nord – Bulgaria (Digi Sport 3)

DIVIZIA D

Grupa 2, ora 21:45

San Marino – Estonia

Marţi, 27 septembrie

DIVIZIA A

Grupa B, ora 21:45

Elveţia – Cehia (Prima Sport 4)

Portugalia – Spania (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

DIVIZIA B

Grupa 1, ora 21:45

Irlanda – Armenia

Ucraina – Scoţia (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Grupa 2, ora 21:45

Albania – Islanda

Grupa 3, ora 21:45

Suedia – Slovenia

Norvegia – Serbia (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

DIVIZIA C

Grupa 3, ora 21:45

Grecia – Irlanda de Nord

Kosovo – Cipru

Se pune aşadar capăt fazei grupelor celei de-a treia ediţii a Ligii Naţiunilor, competiţie devenită importantă şi prin faptul că reprezintă o poartă de acces la turneul final al EURO 2024, la fel cum a fost şi la EURO 2020, în urma unor baraje la nivel de divizii. , deja promovată în Divizia A, şi să spere că Finlanda nu va câştiga în Muntenegru.

Avem deja câteva performere absolut neaşteptate în Diviziile B şi C, dar în cazul Israelului prmovarea în elită a fost posibilă mai ales pentru faptul că naţionala Rusiei a fost exclusă din toate competiţiile. În Divizia C, Georgia şi mai ales Kazahstan, în grupa Slovaciei, au reuşit promovarea în Divizia B!

Portugalia – Spania, derby-ul ibericilor

În Divizia A nu avem încă nici o echipă sigură de prezenţa la Final Four. În schimb ştim deja numele primei retrogradate în Divizia B, o uriaşă surpriză, pentru că vorbim despre naţionala Angliei. În Grupa 1 se joacă Danemarca – Franţa şi Austria – Croaţia. După ce a învins de două ori Danemarca, naţionala croată are nevoie de victorie în Austria pentru a câştiga grupa din care a făcut parte şi campioana mondială Franţa, care încă nu e sigură că a evitat retrogradarea. Dacă cocoşii pierd la Copenhaga şi Austria învinge Croaţia, retrogradata va fi Franţa!

În Grupa B face mare favorită la câştigarea grupei pe Portugalia, care va primi vizita vecinilor de Peninsulă Iberică, având două posibilităţi, victorie sau egal. Spania termină prima doar dacă bate. La fel Elveţia – Cehia, meciul de evitare al retrogradării, îi are în avantaj pe cei din Ţara Cantoanelor, cehii salvându-se doar cu victorie.

Un italian are mari şanse să câştige grupa împotriva Squadrei Azzurra

În Grupa C finala este la Budapesta, între Ungaria, care are două puncte mai mult, şi campioana europeană Italia. Oamenii lui Roberto Mancini trebuie să câştige în faţa Ungariei, cu care au remizat acasă, o Ungarie cu selecţioner italian, Marco Rossi, fostul fundaş al lui Mircea Lucescu la Brescia. Maghiarii sunt marea revelaţie, dintr-o grupă cu Italia, Germania şi Anglia.

În Grupa D, ambele partide au importanţă, dar pleacă de la un numitor comun. Olanda pentru intrarea în Final Four şi Polonia pentru evitarea retrogradării au câte trei puncte peste rivalele Belgia, respectiv Ţara Galilor. Însă, dacă la partida dintre vecinele din fostul Benelux oaspeţii au nevoie de un miracol, victorie la trei goluri pentru a egala scorul direct la general la Cardiff un 1-0 pentru gazde îl trimite pe Lewandowski în Divizia B, pentru că în tur a fost 2-1 pentru Polonia.

Ucraina – Scoţia, finala pentru Divizia A, se joacă la Cracovia

În afara grupei noastre, în Divizia B foarte interesantă va fi finala din Grupa 1, dintre Ucraina şi Scoţia. Cele două echipe au jucat pe 21 septembrie la Glasgow restanţa, încheiată cu 3-0 pentru scoţieni. Ucraina poate câştiga grupa numai cu victorie, orice alt rezultat fiind favorabil Scoţiei. Meciul va avea loc la Cracovia, în Polonia.

Şi partida Irlanda – Armenia va conta, urmând a decide echipa picată în Divizia C. La fel Albania – Islanda, gazdele nu au decât varianta victoriei. În Grupa 4 va fi o finală de foc la Oslo, Norvegia – Serbia, ambele având 10 puncte, iar la Stockholm Slovenia are nevoie de o minune, să câştige pentru a nu cădea în divizia C.