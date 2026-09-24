Ediția 2026 – 2027 din Liga Națiunilor debutează pe 24 septembrie, atunci când au loc primele meciuri din etapa 1. FANATIK vă pune la dispoziție un LIVE BLOG în care aflați informații în timp real despre tot ceea ce se întâmplă în cele patru ligi. Vom acoperi toate partidele, cu accent mai mare pe super-meciurile din Liga A, acolo unde avem câteva veritabile „blockbuster-uri” ca Anglia – Spania sau Olanda – Germania.
Doar 16 echipe sunt „eligibile” să lupte pentru marele trofeu UEFA Nations League care se va decerna în iunie 2027, atunci când se joacă finala competiției. Aceste formații sunt împărțite în patru grupe și fac parte din Liga A. Etapa 1 a meciurilor vine cu o serie de partide de 5 stele, în care se înfruntă granzi ai Europei.
Cel mai tare meci al etapei 1 din Liga Națiunilor se joacă în Grupa 3 a Ligii A. Sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 21:45, Wembley Stadium este arena unde locul 3 de la Cupa Mondială din 2026 primește vizita campioanei Mondiale en-titre, Spania. Este un meci între ocupantele locurilor 4 și 1 din clasamentul FIFA.
Cu două zile mai devreme, în Grupa 2 are loc un alt meci cap de afiș al etapei 1. Pe „Johan Cruyff” Arena din Amsterdam, Olanda este gazdă în fața Germaniei lui Jurgen Klopp. Dueluri interesante din această rundă inaugurală mai sunt: Italia – Belgia (Grupa 1) și Norvegia – Danemarca (Grupa 4).
Sâmbătă, pe 26 septembrie, o brigadă românească va fi la centrul partidei ce se va disputa la Ljubljana, de la ora 16:00, dintre Slovenia și Scoția. Cele două se alfă în Liga B a UEFA Nations League, însă într-o grupă diferită față de cea a României.
Horațiu Feșnic va fi la centru și va fi ajutat de asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, în timp ce al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs. În camera VAR vor fi prezenți Cătălin Popa și Marcel Bîrsan. De asemenea, tot un român, Augustus Constantin, va fi observator UEFA la partida Liechtenstein – Lituania din grupa D2, programată joi, 24 septembrie, de la ora 21:45.
Iată cum arată cele 4 grupe din Liga A:
Joi, 24 septembrie, ora 21:45:
Vineri, 25 septembrie, ora 21:45:
Sâmbătă, 26 septembrie, ora 21:45:
Liga B din UEFA Nations League ne interesează cel mai mult. Aici avem implicată naționala lui Gică Hagi, care are parte de o grupă infernală. În afară de Grupa 4, unde România a fost repartizată alături de Suedia, Bosnia & Herțegovina și Polonia, mai avem aici alte trei grupe interesante, care programează meciuri atractive.
Cum arată cele 4 grupe din Liga B:
Joi, 24 septembrie, ora 21:45:
Vineri, 25 septembrie, ora 21:45:
Sâmbătă, 26 septembrie:
Tot patru grupe sunt și în Liga C din această competiție. Printre naționalele angrenate în luptele de aici le avem pe vecinele noastre Bulgaria și Republica Moldova.
Cum arată cele 4 grupe din Liga C:
Vineri, 25 septembrie:
Sâmbătă, 26 septembrie:
Ultima „lume” a fotbalului european intră în Liga D a UEFA Nations League. Aici avem 6 formații amplasate în două grupe a câte 3. Printre naționalele de aici se numără Andorra, Malta sau Liechtenstein.
Cum arată cele 2 grupe din Liga D:
Joi, 24 septembrie:
În următoarele trei săptămâni, fanii fotbalului din România vor avea la dispoziție zeci de ore de fotbal. Drepturile TV ale meciurilor din UEFA Nations League aparțin canalelor Digi Sport și Prima Sport. Confruntările care nu se văd la TV vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Super meciurile din etapa 1, precum Anglia – Spania, Olanda – Germania, Italia – Belgia, Portugalia – Țara Galilor sau Turcia – Franța se văd pe canelele Digi Sport și Prima Sport. E important de știut că FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră grație formatului LIVE BLOG, cu informații în timp real la cele mai importante partide.
Avalanșa de meciuri din Liga Națiunilor vine și cu o multitudine de posibilități pentru pariori. Meciurile de 5 stele din Liga A oferă cote extrem de tentante. Olanda – Germania pornește cu gazdele ușor favorite, cote de 2,40 la 2,70. Aici putem încerca un „Ambele marchează (GG)” la o cotă de 1,50.
În duelul de pe Wembley, Anglia – Spania, ibericii pleacă favoriți cu o cotă de 2,50, față de 2,80 a britanicilor. Un meci deschis, mai exact, „Peste 2,5 goluri”, poate însemna o cotă de 1,90 la acest duel. Mai putem încerca și „GG” la o cotă de 1,65.
Două țări scandinave, Norvegia și Danemarca, au o înfruntare unde Haaland & co. pleacă favoriți, cu o cotă de 1,75 care merită încercată. Favorită și mai clară este Franța, în infernul din Turcia, cu o cotă de 1,45.