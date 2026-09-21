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România în Liga Națiunilor LIVE BLOG. Totul despre meciurile tricolorilor cu Suedia, Bosnia și Polonia. Informații actualizate la minut

Echipa națională a României începe noua campanie din Liga Națiunilor. Vezi aici totul de la lot, program, evoluția scorului în timpul meciurilor, până la reacții și clasament.
FANATIK
21.09.2026 | 11:44
Romania in Liga Natiunilor LIVE BLOG Totul despre meciurile tricolorilor cu Suedia Bosnia si Polonia Informatii actualizate la minut
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Liga Națiunilor: programul naționalei României, live video. Foto: Colaj FANATIK.
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Reprezentativa României începe o nouă campanie din Liga Națiunilor, sub comanda lui Gică Hagi de această dată. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție absolut toate detaliile importante legate de echipa națională. Vezi mai jos programul „tricolorilor”, precum și rezultatele, clasamentul și reacțiile după fiecare meci.

România începe campania din Liga Națiunilor

„Tricolorii” s-au reunit duminică, 20 septembrie, când au susținut prima ședință de pregătire. Primele meciuri sub comanda lui Gică Hagi au fost amicalele din luna iunie cu Georgia (scor 1-1) și cu Țara Galilor (scor 2-1). Acum, lucrurile devin serioase, întrucât Liga Națiunilor presupune pentru câştigătoarele celor patru grupe din Seria A o luptă pentru marele trofeu, într-un miniturneu, în timp ce cele mai bune patru echipe din fiecare serie valorică vor intra într-un baraj de calificare la EURO 2028.

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Debutul reprezentativei noastre în această nouă ediție se va face vineri, 25 septembrie, într-o deplasare cu Suedia. Ulterior, la 3 zile după această confruntare, România va primi la București vizita Bosniei și Herțegovinei. Ultimul meci contra nordicilor s-a consumat în 2019, în preliminariile pentru EURO 2020 (0-2 la București). Ultima dispută directă cu Bosnia și Herțegovina a avut loc anul trecut, în preliminariile CM 2026. Bosniacii s-au impus atunci cu 3-1 pe teren propriu.

Programul naționalei României în Liga Națiunilor

Naționala României se află în Liga B din Liga Națiunilor, unde le va înfrunta pe selecționatele Poloniei, Bosniei-Herţegovinei şi Suediei. Programul complet al jocurilor este următorul:

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  • 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România
  • 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herțegovina
  • 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România
  • 5 octombrie, ora 21:45: România – Suedia
  • 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia
  • 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Romania

Cine transmite la TV partidele naționalei din Liga Națiunilor

Cele 6 meciuri ale naționalei lui Gheorghe Hagi vor putea fi urmărite în direct pe Antena 1. Postul de televiziune a achiziționat în 2024 drepturile pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile EURO 2028. De asemenea, FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră grație formatului LIVE TEXT.

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Lotul convocat de selecționerul Gică Hagi

Gică Hagi a selectat inițial 33 de jucători în lot, însă a pierdut deja unul dintre ei. Denis Drăguș s-a accidentat în meciul U Craiova – FCSB 5-0 și nu va onora primele partide din Liga Națiunilor. Iată lotul complet:

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  • PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);
  • MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2).
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