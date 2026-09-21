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Reprezentativa României începe o nouă campanie din Liga Națiunilor, sub comanda lui Gică Hagi de această dată. Pe Fanatik.ro ai la dispoziție absolut toate detaliile importante legate de echipa națională. Vezi mai jos programul „tricolorilor”, precum și rezultatele, clasamentul și reacțiile după fiecare meci.

România începe campania din Liga Națiunilor

, 20 septembrie, când au susținut prima ședință de pregătire. Primele meciuri sub comanda lui Gică Hagi au fost amicalele din luna iunie cu (scor 1-1) și cu (scor 2-1). Acum, lucrurile devin serioase, întrucât Liga Națiunilor presupune pentru câştigătoarele celor patru grupe din Seria A o luptă pentru marele trofeu, într-un miniturneu, în timp ce cele mai bune patru echipe din fiecare serie valorică vor intra într-un baraj de calificare la EURO 2028.

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Debutul reprezentativei noastre în această nouă ediție se va face vineri, 25 septembrie, într-o deplasare cu Suedia. Ulterior, la 3 zile după această confruntare, România va primi la București vizita Bosniei și Herțegovinei. Ultimul meci contra nordicilor s-a consumat în 2019, în preliminariile pentru EURO 2020 (0-2 la București). Ultima dispută directă cu Bosnia și Herțegovina a avut loc anul trecut, în preliminariile CM 2026. Bosniacii s-au impus atunci cu 3-1 pe teren propriu.

Programul naționalei României în Liga Națiunilor

Naționala României se află în Liga B din Liga Națiunilor, unde le va înfrunta pe selecționatele Poloniei, Bosniei-Herţegovinei şi Suediei. Programul complet al jocurilor este următorul:

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25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România

28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herțegovina

2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România

5 octombrie, ora 21:45: România – Suedia

14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia

17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Romania

Cine transmite la TV partidele naționalei din Liga Națiunilor

Cele 6 meciuri ale naționalei lui Gheorghe Hagi vor putea fi urmărite în direct pe Antena 1. Postul de televiziune a achiziționat în 2024 drepturile pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile EURO 2028. De asemenea, FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră grație formatului LIVE TEXT.

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Lotul convocat de selecționerul Gică Hagi

Gică Hagi a selectat inițial 33 de jucători în lot, însă a pierdut deja unul dintre ei. Denis Drăguș s-a accidentat în meciul U Craiova – FCSB 5-0 și . Iată lotul complet:

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