Ligia Deca, anunț de ultimă oră despre anul școlar. Ce se întâmplă cu examenele

Ligia Deca, anunț de ultimă oră despre anul școlar. Ministrul Educației a transmis, marți, că probele de competență de la Bacalaureat, care ar trebui să înceapă luni, ar putea fi suspendate și echivalate cu notele obținute de elevii de clasa a XII-a în timpul liceului, în cazul în care greva nu va înceta până vineri.

Anunțul ministrului Educației vine după . Această măsură ar putea fi aplicată dacă până la finalul săptămânii nu va fi găsită o soluție

„Putem echivala probele de competențe cu notele de pe parcursul liceului. Nu cred ca este o soluție ideală, cred ca trebuie date acele probe, dar dacă vom ajunge în acea situație vom merge pe soluții pe care le-am mai testat deja”, a transmis ministrul Educației, la Europa FM.

În cadrul unei intervenții telefonice la , Ligia Deca a fost întrebată despre zvonurile privind presiunile care ar fi fost făcute asupra profesorilor, pentru a se întoarce la ore. Ministrul a precizat că nu au fost exercitate astfel de acțiuni asupra dascălilor.

„Noi nu am exercitat presiune în niciun fel. Ba mai mult decât atât, am operat modificări asupra calendarelor, de exemplu de inspecții. Astfel încât cei care nu sunt grevă să poată să le susțină, iar cei care sunt în grevă să poată beneficia de un calendar modificat. De asemenea, am fost foarte clari că nu trebuie să existe presiune în niciun fel! Nici din partea celor care fac grevă asupra celor care nu au ales această formă de protest, dar nici invers”, a informat ministrul Educației.

Ministrul Educației: „Interesul elevilor trebuie pus pe primul plan”

Ligia Deca a precizat că interesul elevilor trebuie să fie pus pe primul plan. În acest sens, oficialul spune că nu trebuie amânat calendarul examenelor naționale, deoarece „alegerile ulterioare ale copiilor depind de acestea”.

„Suntem încă în situația în care nu este nevoie de o amânare. Zilele următoare vom monitoriza situația în toată dinamica ei. Sperăm ca vineri să avem toate elementele pentru a rămâne în calendarul anunțat.”, a adăugat ministrul Educației, la Digi 24.

Precizarea privind calendarul examenelor vine după întâlnirea cu liderii sindicatelor, reprezentanții părinților și elevilor. „Un semnal pozitiv este că în întâlnire am agreat cu toții că încă nu suntem în punctul să modificăm calendarul examenelor naționale și sperăm să nici nu fie nevoie să facem acest lucru”.

Miercuri vor avea loc noi discuții la Ministerul Educației la care sunt așteptați liderii din sindicatele de învățământ. Referitor la acestea, Ligia Deca a precizat că mâine vor fi aduse în prim-plan prevederile contractului colectiv de muncă.