Ligia Deca, după cazul elevului abuzat la Școala Nicolae Titulescu: ”Ministerul Educației nu a fost informat de școală, am aflat din presă. Cei responsabili vor răspunde”

Ministrul educației, Ligia Deca, a reacționat după cazul elevului abuzat de un coleg la Școala Nicolae Titulescu din Capitală. Oficialul Guvernului spune că a trimis Corpul de Control la unitatea de învățământ.

Ligia Deca, reacție în cazul elevului abuzat la Școala Nicolae Titulescu: ”Ministerul Educației nu a fost informat de școală, am aflat din presă”

Ligia Deca a enumerat . Ministrul spune că, din primele informații pe care le are, reiese faptul că entități care trebuiau informate despre acest caz nu au fost informate. ”Raportul preliminar al Inspectoratului Școlar sesizează o serie de abateri”, a adăugat ministrul.

Extrem de grav este faptul că, deși era la curent cu situația legată de elevul agresat sexual, conducerea școlii Nicolae Titulescu nu a înștiințat nici Inspectoratul și nici Ministerul.

”Trebuie asigurat un climat de siguranță pentru elevi, am discutat cu inspectoratul școlar. Am discutat cu ISJ, care a făcut un control și a făcut raport azi dimineață. Raportul citează din documentele aflate la dispoziția echipei.

E un raport întocmit rapid ca să avem un prim răspuns, s-a constatat neinformarea unor entități care trebuiau informate, de exemplu Consiliul de Administrație al școlii sau comisia care viza cazuri de violență.

De azi trimitem Corpul de Control al Ministerului Educației pentru un punct de vedere suplimentar obiectiv, să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea cazurilor de violență și raportarea lor sunt respectate. Ministerul Educației nu a fost notificat de școală sau inspectorat, am aflat din presă. Cei responsabili vor răspunde”, spune ministrul.

Ligia Deca cere toleranță zero față de astfel de incidente

Ligia Deca face un apel la toleranță zero pentru . În privința sancțiunilor pentru conducerea școlii, ministrul așteaptă raportul Corpului de Control.

”Trebuie să avem toleranţă zero pentru violenţa în şcoli. Una dintre principalele misiuni ale conducerii şcolii este asigurarea unui climat de siguranţă atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Imediat ce am fost notificați, am discutat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care a avut control la faţa locului, ne-a remis un raport în această dimineaţă.

Am decis ca începând de astăzi să trimitem Corpul de Control al Ministerului Educaţiei pentru a avea un punct de vedere suplimentar, obiectiv, în aşa fel încât să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea şi adresarea cazurilor de violenţă în şcoli sunt respectate”, a afirmat ministrul Educaţiei.