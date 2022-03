Like Creața a devenit mamă pentru a doua oară. Fosta concurentă Chefi la Cuțite a născut: „Sunt topită!”

Like Creața de la Chefi la Cuțite este în culmea fericirii. Marți, 22 martie, fosta vedetă Antena 1 a adus-o pe lume pe ce-a de-a doua fetiță a ei. Cristina Lupu, căci acesta este numele său real, mai are un copil, pe Eza Ștefania, care a împlinit un an luna aceasta.

Like Creața a născut pentru a doua oară. Ce nume a ales fosta concurentă Chefi la cuțite pentru micuța sa

Cristina Lupu și-a luat fanii prin surprindere atunci când a anunțat în noiembrie, anul trecut, că este însărcinată în 21 de săptămâni. Vestea venea la doar câteva luni după ce vloggerița a adus-o pe lume pe Eza Ștefania, primul său copil.

Miercuri, Like Creața le-a dat vestea cea mare celor care o îndrăgesc. Pe rețelele sociale, fosta concurentă Chefi la Cuțite a anunțat ca a venit pe lume Zea Maria și, astfel, a devenit mamă pentru a doua oară.

Totodată, fosta parteneră a lui a publicat prima imagine cu bebelușul și a dezvăluit cum se simte după naștere.

„Ea este ZEA MARIA!!! Ieri a venit pe lume această crețulina tare dulce. Sunt topită după ea. Vă trimitem mulți pupicei.

PS: în spate sunt florile de la tati.”, a scris fosta concurentă Chefi la Cuțite pe Instagram.

Like Creața își dorește patru copii

Într-un interviu acordat anul trecut, Like Creața dezvăluia că ea și partenerul ei de viață își doresc patru copii și nu vor ca între ei să existe o diferență mare de vârstă.

„Anul și copilul. Eu am o tradiție de Crăciun, să fiu însărcinată. Nu am fost uimită pentru că ne doream. Am zis să stăm câteva luni și să-l facem pe următorul și tot așa.

Am zis că ne oprim la patru. Nu am lăsat timp ca să nu am motive de a nu mai face. Ne chinuim câțiva ani și gata, masa plină de Crăciun.

I-am zis să stăm un an și a zis că nu, că după e diferența prea mare. Nu spunem sexul, vrem să afle părinții mai întai și apoi restul lumii.”, a spus la momentul în care a anunțat că este gravidă.

Cristina Lupu a devenit cunoscută în mediul online pe vremea în care făcea parte din trupa Like One, pe care o forma alături de Ruxi, câștigătoarea Bravo, ai stil!. Cele două s-au despărțit în 2018, după trei ani de activitate, iar Cristina a luat numele de Like Creața.