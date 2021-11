Like Creața de la Chefi la cuțite, însărcinată pentru a doua oară. Câți copii vrea fosta concurentă

Fosta concurentă de la Antena 1 a primit mai devreme cadoul pentru ziua sa de naștere, și anume o nouă sarcină. Creatoarea de conținut și-a dorit enorm să rămână însărcinată din nou.

Șatena este deja mama unei fetițe de numai câteva luni, însă spune că nu se oprește aici. a dezvăluit câți copii își dorește.

Patru este numărul lor. În plus, Like Creața nu vrea ca diferența de vârstă dintre copii să fie una mare, de aici și dorința de a fi mamă pentru a doua oară atât de curând.

Like Creața de la Chefi la cuțite, mamă din nou. Fosta concurentă de la Antena 1 nu se oprește aici

Este o tradiție pentru frumoasa vedetă să fie însărcinată în perioada sărbătorilor de iarnă, lucru care s-a întâmplat și cu prima sarcină. Este un deja-vu pentru ea.

„Anul și copilul. Eu am o tradiție de Crăciun, să fiu însărcinată. Nu am fost uimită pentru că ne doream. Am zis să stăm câteva luni și să-l facem pe următorul și tot așa.

Am zis că ne oprim la patru. Nu am lăsat timp ca să nu am motive de a nu mai face. Ne chinuim câțiva ani și gata, masa plină de Crăciun”, a declarat Like Creața într-o emisiune de la .

Frumoasa vloggeriță nu a dezvăluit care este sexul bebelușului care crește în pântecele sale, ea fiind mama unei fetițe ce a venit pe lume în luna martie a acestui an. Se numește Eza Ștefania.

a mai adăugat că nu a dorit să amâne momentul celui de-al doilea copil, deși se gândea la acest aspect la un moment dat.

„I-am zis să stam un an și a zis că nu, că după e diferența prea mare. Nu spunem sexul, vrem să afle părinții mai întai și apoi restul lumii”, a completat Like Creața.

Like Creața, mamă pentru a doua oară în primăvara lui 2022

Fosta participantă de la „Chefi la cuțite” este însărcinată în momentul de față în 21 de săptămâni și ar urma să nască în primăvara anului următor.

Cristina Lupu a devenit cunoscută în emisiunea culinară „Chefi la cuțite”, dar și mulțumită proiectului „LikeOne” pe care l-a realizat alături de vloggerița Ruxi Opulenta.

Cele două au decis să meargă pe drumuri separate după trei ani de colaborare, în anul 2018. În prezent, Like Creața este foarte activă pe pagina de Instagram.