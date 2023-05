Lili Sandu, escapadă romantică de ziua ei, împreună cu soțul: „Are o relație de love-hate”

Lili Sandu face 44 de ani pe 28 mai, o vârstă pe care nu i-o dă nimeni! Prezentatoarea emisiunii Vorbește lumea contrazice buletinul, căci vedetei cu greu îi dau maximum 30 de ani!

Lili Sandu împlinește 44 de ani. Cu surprizele, vedeta are o relație de love-hate

Superba Lili Sandu nu e neapărat o fană a surprizelor. preferă să știe din timp ce i se pregătește, iar de asta țin cont cei apropiați, în special partenerul ei, Silviu, cu care bruneta are un băiețel pe nume Thomas Jay, în vârstă de doi ani.

Anul ăsta, când Lili Sandu face 44 de ani, va petrece în cuplu! Soțul prezentatoarei a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, unde vor sărbători, doar ei doi, în acest weekend.

Prezentatoarea Vorbește lumea și soțul ei, escapadă în Istanbul

„Cu surprizele, Lili are o relație de love-hate, așa, depinde de surprize. Îi place mai mult să fie pregătită decât surprinsă, dar apreciază și o surpriză bună. Anul ăsta o să mergem la Istanbul. Plecăm doar noi doi de data asta”, a declarat Silviu Țolu, pentru FANATIK.

Rugat să ne spună cum o descrie pe Lili, cea de acum, în pragul vârstei de 44 de ani, Silviu spune că vede în femeia sa o femeie cu adevărat împlinită și mai ambițioasă ca niciodată.

„Lili este împlinită, chiar o văd mulțumită, împlinită pe toate planurile, dar, în același timp, dornică de mai mult. Este extrem de ambițioasă”, este descrierea pe care Silviu i-a făcut-o.

Soțul lui Lili Sandu ne-a dezvăluit ce face de arată atât de bine: „O motivează situațiile care pot părea stresante”

Întrebat să ne spună cum reușește Lili Sandu să nu își arate vârsta, Silviu ne-a mărturisit că principalul ei secret stă în alimentație. Modelul ne-a spus că de multe ori soția chiar îl surprinde pentru că, pentru silueta ei de invidiat, face niște sacrificii destul de mari. Și anume, mănâncă extrem de puțin.

Mai mult, Lili pare să fie și echilibrată emoțional, dincolo de atenția pe care o acordă alimentației. Soțul vedetei ne-a zis că partenera sa reușește să nu cadă pradă stresului.

„În primul rând, ea are grijă la ce mănâncă. Asta e foarte important și la cât mănâncă. Eu sunt surprins de multe ori să văd că mănâncă destul de puțin. Cred că menține un echilibru.

Are o relație sănătoasă cu stresul, aș zice, la modul că pe unii oameni îi afectează foarte tare stresul, dar pe ea o motivează cumva situațiile care aduc stres, care pot părea stresante. Ea lucrează într-un mediu destul de solicitant, televiziunea, dar face față provocării”, a dezvăluit, în exclusivitate, Silviu Țolu.

Cu ce se ocupă acum Silviu Țolu. A lăsat-o mai moale cu modelling-ul

Silviu ne-a spus și cu ce se ocupă acum, în timp ce Lili apare în fiecare dimineață pe sticlă, la la matinalul „Vorbește lumea”. Manechinul a mai rărit-o cu moda, iar în prezent se ocupă mai mult de partea de creație, de branding. Acesta ne-a zis că nu refuză, însă, proiectele punctuale, dacă e contactat să fie imaginea vreunui anumit produs.

„În momentul ăsta lucrez într-o corporație pe partea de marketing, în echipa de brand. Încerc să pun în aplicare ce am studiat. Am și proiecte de freelancer, mai am proiecte de consultanță pe fashion.

Nu mă mai ocup de modelling în mod principal. Nu refuz, însă, campanii pe partea de modă, proiecte punctuale, în funcție și de timp și de ce reprezintă acel brand”, a încheiat Silviu.