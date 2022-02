Lili Sandu, pictorial senzual după Covid-19: „Am fost un pic pudică, dar mi-am intrat bine în rol”

Lili Sandu a devenit, în urmă cu un an și jumătate, mama unui băiețel. Vedeta a fost invitată în emisiunea Vorbește lumea, unde a dezvăluit că și-a dorit mult să scape de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii pentru a realiza un pictorial sexy.

În urmă cu două săptămâni, Lili Sandu, logodnicul, dar și micuțul Thomas au fost infectați cu Covid-19, astfel că realizarea ședinței foto a întârziat.

Lili Sandu, pictorial incendiar după Covid-19

La 40 de ani, Lili Sandu a dezvăluit că s-a îngrășat 25 de kilograme în timpul sarcinii și că și-a dorit să slăbească, pentru a reveni la formele care au consacrat-o.

ADVERTISEMENT

Mai mult, vedeta a declarat că simțea nevoia să se simtă femeie, astfel că ea a realizat un pictorial în care apare în ipostaze senzuale, chiar după ce a trecut de Covid-19.

„Mi-am dorit foarte mult să fac pictorialul ăsta de când eram însărcinată. Și-mi imaginam că, după ce n-o să mai fiu așa o mingiuță, voi face un pictorial în care mă voi simți femeie, în care să eman senzualitate și așa mai departe. Uite că s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

M-am gândit la asta cu câteva zile înainte. Nu mă mai ‘dezabiam’ așa nici acasă. Nu-ți mai vine să te dezabiezi după ce naști. Am fost un pic pudică și după mi-am intrat foarte bine în rol, m-am simțit femeie. Eu sunt o sursă de inspirație pentru femeile care vor să facă un copil peste 40 de ani.”, a dezvăluit Lili Sandu.

Vezi această postare pe Instagram

Lili Sandu a recunoscut că a slăbit destul de repede și că este destul de panicată ca și mamă, iar stresul i-a redus pofta de mâncare.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt genul de mămică foarte stresată. Pe mine m-a ajutat teama asta să n-am poftă de mâncare și să slăbesc. Am luat 25 de kg în sarcină și le-am menținut cam 7-8 luni.

Contează foarte mult cum ai fost înainte de sarcină și gena. Eu sunt atentă. Acum îl am și pe Thomas care bea smoothie-urile cu mare drag și încerc să-i fac și lui o dietă așa.”, a adăugat Lili Sandu.

ADVERTISEMENT

Lili Sandu, logodnicul și copilul lor, infectați cu Covid-19

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Lili Sandu a dezvăluit, pe contul său de Instagram, că Ceea a îngrijorat-o cel mai tare a fost starea de sănătate a fiului său.

„N-a fost foarte bine, dar nici foarte rău. Două zile n-am putut să mă mișc din pat. Ce m-a dat peste cap este că n-am putut să gândesc. Ne-a speriat Thomas, a făcut febră cam 4 zile. Am vorbit cu doctorul pediatru și ne-a liniștit.”, a spus vedeta.

ADVERTISEMENT

Cum a sărbătorit Lili Sandu de Valentine’s Day?

Lili Sandu și logodnicul său au petrecut de Valentine’s Day. Vedeta s-a declarat indignată de cei care spun că nu trebuie să existe o zi specială pentru a sărbători iubirea.

„Am tot văzut așa și m-a deranjat pe Instagram. Noi o sărbătorim, mi se pare o sărbătoare foarte frumoasă. Aseară l-am culcat pe Thomas pe la 19:30. Am făcut luminile așa frumos, am băut un pahar cu vin, am mâncat desertul nostru preferat. După am primit un masaj la tălpi, n-a văzut nici Parisul.”, a povestit artista.

, vedeta a declarat că nu este pe lista de priorități, deoarece a fost destul de greu pentru ea să rămână însărcinată.

„Noi pe weekenduri rămânem singuri și sărbătorim altfel. Nu știu ce să zic, cum o vrea Dumnezeu. A fost o perioadă destul de dificilă atunci când am încercat să avem un copil. Nu vreau să mai trec prin asta.”, recunoscut Lili Sandu.