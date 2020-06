Lili Sandu și-a etalat burtica de gravidă în costum de baie. Actrița, însărcinată în 8 luni

View this post on Instagram

– Iubito ești asa frumoasa dimineața.. – Eu in my inner monologue: aha 18 kg plus mega retenție de apa dar jur ca nu știu cum s a întâmplat sa se pună toate pe mine..😁 Ce ziceai iubitule? PS. In cazul in care remarcati tapetul din spatele meu el este realizat de @aesthetic___design and i loooooove it!!!💣😍 I am găsit pe Instagram și sincer au niște minunății de proiecte plus @aesthetic___kids care arată intr un mare fel. 👏🏼 Check them out! 📸 @silviu.tolu