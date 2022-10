Lili Sandu și Silviu Țolu, la un pas de despărțire. Vedeta Pro TV, despre problemele din cuplul lor: „Eu deja voiam”

Lili Sandu a făcut dezvăluiri despre revenirea în televiziune. Cum percepe, de fapt, publicul acest lucru și ce i s-a întâmplat prezentatoarei de la Vorbește Lumea. De altfel, vedeta Pro TV a făcut mărturisiri inedite despre relația cu Silviu Țolu, cum era să se termine relația lor.

Lili Sandu și Silviu Țolu, moment critic în relație. Când au fost cel mai aproape de despărțire

Lili Sandu și Silviu Țolu formează alături de fiul lor, Thomas Jay, o familie fericită. Totuși, diferența de vârstă, de aproape 12 ani, dintre ei a fost pe punctul de a-și spune cuvântul.

Relația lor a stârnit controverse încă de la început, iar atunci când și-a dat seama că vrea să devină mamă, Lili Sandu s-a temut de ce o spună lumea.

Era gata să se despartă de Silviu Țolu dacă el și-ar fi dorit un altfel de viitor, însă bărbatul a fost pregătit să devină cap de familie. Cu toate acestea, legătura lor a fost zdruncinată și când au devenit părinți,

„A existat un moment în care ori o luam împreună pe drumul ăsta, ori ar fi trebuit să ne despărțim. Pentru că atunci a intervenit instinctul matern și mi-am dorit să avem un copil. El fiind mai mic decât mine, iar judecata celor din jurul meu, ‘ce o să zică lumea?’…

Eu deja voiam să am lucrul ăsta. Voiam să am un copil, o familie. Și atunci am discutat pur și simplu. Bucuria a fost că am fost amândoi pregătiți să avem o familie. Dar dacă el ar fi spus că vrea să-și urmeze cursul, să se întoarcă în New York, ne-am fi despărțit”, a spus Lili Sandu.

Lili Sandu, împlinită pe plan profesional. Cum percepe publicul revenirea sa în televiziune

Lili Sandu a revenit anul acesta pe micile ecrane difuzată pe Pro TV. Dacă ea a acceptat cu bucurie propunerea și noul rol, vedeta a fost fericită să afle care este părerea telespectatorilor.

Astfel, în ediția de joi, 20 octombrie 2022, a show-ului, Lili Sandu a povestit cum recent, în timp ce se afla la cumpărături, a fost oprită de mai multe doamne și domnișoare, care i-au mărturisit că face o treaba excelentă în platou.

„Eram în mall și m-au oprit niște domnișoare și mi-au zis, ‘Îmi pare foarte bine să te revăd într-un proiect de televiziune. Ne bucurăm foarte mult’. Adică, fiecare avea în parte lucrul ăsta.

Și știți, că eu activez în domeniul ăsta de câțiva ani. Dar nu știu, de data asta am simțit atât de multă căldură și atât de multă iubire din partea celor care m-au oprit și sunt convinsă că sunt și mulți în fața televizoarelor.

Una dintre ele mi-a spus: ‘Mă bucur foarte mult să mă uit la tine, pentru că îmi transmiți atât de multă bucurie că faci această emisiune și te afli acolo’.

Sunt fericită că simțiți asta pentru că…câteodată, ecranul televizorului nu prea transmite exact ce sentimente avem noi”, a povestit Lili Sandu la Pro TV.

Nu este prima întâmplare de acest fel, căci Lili Sandu a mai trecut printr-o situație similară