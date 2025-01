Lili Sandu, vacanță în Los Angeles: „Totul a ars. Bine că ne-a ajutat Dumnezeu să plecăm la timp de acolo”. Exclusiv

Lili Sandu și-a luat băieții, pe Silviu, și pe fiul Thomas, și au plecat în vacanță în Los Angeles, acolo unde ea a trăit ani buni. Prezentatoarea Vorbește Lumea i-a plimbat pe cei doi prin locurile pe care a vrut să le revadă, și în care a creat amintiri câtă vreme a locuit acolo.

Culmea este că a vizitat și zona care, la scurt timp după ce s-a întors din vacanță, a fost cuprinsă de incendiile devastatoare.

Lili Sandu, vacanță în Los Angeles: “De data aceasta nu m-am mai regăsit acolo 100%”

Lili Sandu ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru FANATIK, , dar și ce planuri și-a făcut pentru anul 2025. De asemenea, ea a mărturisit și ce lecție a învățat la sfârșit de 2024, când a ajuns pe perfuzii la spital.

Lili, am văzut că ai petrecut sărbătorile în LA. Cum a fost să revezi acele locuri?

A fost destul de emoționant, pentru că atunci când m-am mutat din Los Angeles în România, am avut asta în gând: să mă mut și să îmi întemeiez o familie. Acesta era cel mai mare vis al meu. Asta se întâmpla prin 2015 și iată-mă acum, după aproape 10 ani, m-am întors cu băieții mei acolo.

A fost foarte frumos, mai ales că, pe mine nu m-au atras doar casele superbe sau actorii celebri ce locuiesc acolo. Pentru mine, Los Angeles reprezenta o anumită energie, un vibe, de care sufletul meu avea nevoie.

“Am văzut imagini cu adevărat apocaliptice”

Dar, de data aceasta nu m-am mai regăsit acolo 100%. Mi-a făcut plăcere să revăd locuri dragi, ce m-au încărcat cu o energie frumoasă. Însă, nu pot să spun că mâine m-aș muta înapoi în Los Angeles. Am evoluat într-un alt mod și sunt foarte împăcată cu ceea ce trăiesc acum, aici, în România.

Los Angeles s-a schimbat foarte mult, cu siguranță m-am schimbat și eu, dar nici Los Angeles nu mai este la fel ca acum 10-15 ani, când eram acolo.

Am fost destul de afectată de tragedia prin care cei de acolo au trecut recent. Am văzut imagini cu adevărat apocaliptice.

Este incredibil să mă gândesc că am fost chiar în Pacific Palisades cu Thomas și atunci glumeam și îi spuneam: „Mami, când o să fim noi bogați, ne luăm o vilă aici și ne mutăm în Pacific Palisades”. Le-a plăcut mult și băieților și chiar era un orășel de poveste. A fost destul de dificil să văd acum că totul a ars. Bine că ne-a ajutat Dumnezeu să plecăm la timp de acolo.

Thomas a mai fost până acum în America? Cum reacționează la un zbor atât de lung?

Nu a mai fost până acum. 14 ore am făcut din Istanbul până în Los Angeles și chiar ne-a impresionat. A dormit, s-a uitat mult la TV, a văzut toate desenele, ceea ce nu prea se întâmplă de obicei. Dar, chiar am fost mândră de el și nici nu a luat niciun virus! A fost perfect.

Lili Sandu: “Am ales să ies în față și să recunosc că e greu”

A zis că îi place foarte mult Los Angeles și acum mereu îmi spune: „Mama, o să mă mut în LA și o să fiu Leonardo DiCaprio” (râde). Este foarte drăguț!

Care este cea mai mare provocare, ca părinte, pe care ai întâmpinat-o? Ce nu îți spune nimeni înainte de a deveni mamă?

Sunt multe! Am trecut prin momente dificile în primul an de maternitate. Acum 4 ani și jumătate, nu m-a anunțat nimeni că urmează să trec prin cel mai minunat lucru care mi se poate întâmpla, dar că voi avea și momente în care voi simți că nu mai pot. Tocmai de aceea am ales să ies în față și să recunosc că e greu. Mi-am asumat în totalitate acest lucru.

Este dificil, pentru că ai o responsabilitate extrem de mare. Totuși, creezi un omuleț și trebuie să-l pregătești pentru viață. Dacă tu ai dat greș, vei ajunge să te uiți la el și să te vezi pe tine în oglindă și să nu îți placă neapărat ce vezi. Nu vreau să ajung în momentul acela.

Probabil că responsabilitatea asta își pune tot timpul amprenta pe mine. Eu zic că până acum ne-am descurcat bine. Au trecut și momentele dificile, după primul an, fie se învață creierul cu ce e greu, fie te mai relaxezi când vezi că lucrurile intră pe un făgaș.

Lili Sandu: “Shuru mă tot încurajează să mă apuc de cântat. Sunt foarte multe voci bune în România. Le las să-și facă treaba”

Dar, e mult mai frumos acum. N-aș putea să trăiesc fără faptul că fiul meu vine, mă ia în brațe și zice: „Mami, ești cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o eu vreodată!”. Atunci mă uit la el și îi spun: „Mami, ai doar 4 ani jumate, Doamne ajută ca la 30 să nu mai spui asta! (râde) La vârsta aia să vezi alte femei, cu adevărat frumoase”. E foarte drăguț când îmi spune că mă iubește.

În timp, se uită momentele dificile de la început. Bineînțeles, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Începem de-acum să ne gândim la școală.

Este frumos și dificil, în același timp. Dar, până la urmă, ce nu e frumos și dificil în viața asta?

La Protevelion, te-am văzut din nou în postura de cântăreață, îți este dor de scenă? Ne putem aștepta la vreo revenire muzicală din partea ta, în viitor?

Revenire muzicală ar fi mult spus. Deși îl văd pe Shuru aici care mă tot încurajează să mă apuc de cântat. În primul rând, nu aș avea timp să fac asta. În al doilea rând, sunt foarte multe voci bune în România. Le las să-și facă treaba. Eu sunt pe nișa mea și sunt într-un moment frumos al vieții mele. Îmi place să fiu la televizor, îmi place să prezint, îmi place să cunosc oameni.

Însă, nu spun nu niciodată. Drept dovadă, când aflăm că avem de pregătit un moment pentru Protevelion, mă bucur enorm, trimit piese, sunt foarte implicată, pentru că îmi place.

Lili Sandu a început anul cu o vacanță. Ce planuri și-a făcut pentru 2025?

Dragostea mea cea mare a fost muzica, cu siguranță va rămâne în sufletul meu mereu. Dacă ar fi vreodată să se ivească ocazia să intru în studio, aș face-o cu mare drag, dar nu mi-am propus asta. Cel puțin nu anul acesta, pentru că sunt foarte multe proiecte și n-aș avea timp, ar trebui să dorm în studio sau în platou (râde).

Ținutele tale sunt mereu foarte bine alese. Cum ți-ai descoperit stilul propriu? Ai pe cineva care te inspiră în acest sens?

Îmi place să fiu feminină, îmi place să port rochii, mai mult decât blugi. Bineînțeles, în funcție de vreme port și pantaloni, tot cu grație și mă simt bine în ei. Dar, de obicei, îmi place ca la televizor să nu fiu foarte relaxată. De exemplu, dacă port tocuri la TV, parcă am o altă energie.

Bineînțeles, primesc ajutor și din partea stilistei emisiunii, Nicoleta Iovan, care are mereu grijă să arăt bine.

Cum a fost anul 2024 pentru tine? Ce lecții ți-a adus?

De multe ori m-am întrebat dacă sunt o superwoman, iar cea mai mare lecție primită pe final de an a fost să aflu că: „Nu, nu sunt”. În momentul în care corpul îmi cere să încetinesc și să iau o pauză, trebuie să îl ascult. Până acum am fost pe pilot automat și chiar dacă răceam, nu conta, veneam, îmi făceam treaba în continuare și la emisiune și acasă. Nu băgam de seamă.

A fost greu, am avut noroc cu băieții care m-au ajutat, pentru că și nu am putut ajunge la emisiune. Asta este lecția pentru mine, să mă reîntorc un pic la mine. În rest, lucrurile sunt bine, trebuie doar să mă mai gândesc din când în când și la mine.

“Mă bate gândul să am și propriul business, lucrez la asta și mă documentez. Va fi ceva în zona care mă reprezintă”

Ce îți propui pentru 2025?

2024 a fost un an foarte bun, din punct de vedere profesional. Acum mă bate gândul să am și propriul business, lucrez la asta și mă documentez. Va fi ceva în zona care mă reprezintă.

Pe lângă asta, îmi propun să continui să mă înțeleg bine cu băieții și să fiu sănătoasă și eu, și familia mea. În momentul în care ești sănătos, îți pot veni idei creative și nu te mai stresează alte lucruri.