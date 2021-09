Liliana Mocanu trece prin momente dificile. Soția lui Firicel din Las Fierbinți are Covid-19 și se pare că și fiica ei a luat virusul. Actrița a chemat salvarea, dar a așteptat ore în șir până ca aceasta să ajungă.

Liliana Mocanu a povestit calvarul prin care trece la o emisiune Tv.

Există cazuri când se pare că ambulanța ajunge la pacienți și cu o întârziere de 72 de ore, pentru că numărul pacienților infectați cu Covid-19 crește de la o zi la alta.

Liliana Mocanu din Las Fierbinți este disperată. Actrița are Covid-19 și a așteptat salvarea o zi pentru fiica ei

Totul a început sâmbătă. Liliana Mocanu s-a simțit din ce în ce mai rău și în final Medicii au ajuns după mai bine de patru ore. A fost dusă la Matei Balș unde a fost testată și a aflat că este bolnavă.

Actrița spune că are o formă severă a bolii și se simte foarte rău.

În plus și fiica ei s-a îmbolnăvit, iar actrița a așteptat o zi să vină salvarea pentru a o putea testa.

“Fiica mea s-a pozitivat. Așteptăm de ieri salvarea. Nu a venit nimeni să îi facem un PCR. Sâmbătă m-am simțit foarte rău, a venit salvarea după 4 ore și jumătate. Am făcut un CT la Bală și se pare că sunt bine pulmonar.

Nu sunt vaccinată, am stat numai acasă și am făcut teste de 3 ori pe săptămână. Am o durere musculară infernală, nu pot dormi. Mă dor toate”, a declarat actrița în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro Tv.

Cât timp a așteptat Liliana Mocanu salvarea

După ce fiica ei a început să prezinte primele simptome, actrița a sunat din nou la salvare. În momentul în care a făcut declarațiile în emisiunea lui Cătălin Măruță trecuseră 24 de ore de la apelul efectuat de

“Sperăm să vină o salvare mai rapid, ca să o testeze și pe Ana (n.r. fiica ei). Din păcate, sunt foarte solicitate, la alții au venit și după 72 de ore o salvare pentru un PCR. Sunt spitalele pline și e pe bune.

Nu stă nimeni să nu se ducă la un bolnav, e plin și e grav. Am frisoane, o stare de rău continuu. O să fie bine”, a mai spus Liliana Mocanu disperată.