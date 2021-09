Lily Collins, protagonista serialului Emily in Paris, s-a căsătorit. Ce rochie a purtat actrița

Lily Collins (32 de ani), protagonista serialului „Emily in Paris”, s-a căsătorit cu regizorul Charlie McDowell (38 de ani), cu care este împreună de doi ani. Cei doi și-au unit destinele în mijlocul naturii, la izvoarele termale din Dunton, Colorado.

Nunta actriței a fost un eveniment destul de restrâns, la care au participat doar familia și prietenii. Vedeta a postat câteva imagini din această zi specială, îmbrăcată într-o rochie superbă.

Lily Collins, protagonista , s-a căsătorit zilele acestea cu regizorul Charlie McDowell, cu care avea o relație de doi ani. Nunta a fost una restrânsă și au participat doar membrii familiei și prietenii cuplului.

Actrița a postat câteva imagini de la eveniment, care a avut loc într-un cadru de vis, la izvoarele termale din Dunton, Colorado, SUA. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 4 septembrie, așa cum a menționat actrița în mediul online.

„Ceea ce a început ca un basm este realitatea mea pentru totdeauna. Nu voi putea să descriu niciodată cum trebuie cât de nepământesc a fost weekendul trecut, dar magic este un cuvânt destul de bun pentru a începe…”, a scris aceasta în descrierea unei fotografii alături de soțul ei, postată pe .

Ceremonia a avut loc în aer liber, iar imaginile de la nuntă sunt spectaculoase. Zeci de mii de fani i-au scris mesaje vedetei și i-au transmis felicitări și gânduri bune.

„N-am fost nicicând mai fericită. Nu mi-am dorit niciodată să aparţin cuiva mai mult decât ţie, iar acum voi fi soţia ta.

Pe 4 septembrie 2021 am devenit oficial unul al celuilalt, pentru totdeauna. Te iubesc mai presus de orice, Charlie”, a mai scris actrița.

Soțul ei i-a scris, la rândul lui, un mesaj emoționant lui Emily după ce și-au unit destinele. „M-am căsătorit cu cea mai generoasă, mai atentă şi mai frumoasă persoană pe care am cunoscut-o vreodată.

Te iubesc, Lily! Acest moment mi se va derula la nesfârşit în minte, de-acum încolo”, a scris Charlie McDowell pe rețelele sociale.

Cine este Lily Collins

este fiica celebrului cântăreț britanic Phil Collins, interpretul cunoscutului hit „Another Day in Paradise”. Deși este o actriță apreciată acum, tânăra nu a avut o viață tocmai ușoară.

Phil Collins a divorțat de mama lui Lily, Jill Tavelman, pe când aceasta avea doar cinci ani. Despărțirea lor a fost un moment dificil pentru Lily Collins, care a început să aibă probleme cu anxietatea.

Vedeta a mai spus, în cartea ei, „Unfiltered: no shame, no regrets, just me”, că problemele cu anxietatea au fost cauzate de relația tumultoasă cu tată ei. Phil Collins s-a despărțit de mama ei printr-un fax, iar cei doi ani până la finalizarea divorțului au fost foarte dificili pentru vedetă, scrie .

„Multe dintre nesiguranţele mele de azi au rădăcini în aceste răni provocate de tatăl meu”, a declarat Lily Collins.

Lily Collins a debutat în lumea actoriei la vârsta de doi ani, după care au urmat roluri în filme celebre preccum „The Blind Side” (2009), „Mirror, Mirror”(2012), „Love, Rosie” (2014) sau „Mank” (2020).

Rolul principal din cadrul producției „Emily in Paris”, care a debutat în 202o, i-a adus și mai multe aprecieri. De altfel, serialul va continua cu un al doilea sezon.