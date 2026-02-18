Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”

ADVERTISEMENT

Un istoric britanic solicită ca limba română să fie adăugată ca limbă opțională de învățare la nivelul GCSE, pentru elevii din clasele a X-a şi a XI-a din Regatul Unit. Scopul demersului este de a sprijini copiii din diaspora românească să înveţe limba materne la școală, ajutând în acelaşi timp familiile acestora să evite costurile ridicate ale lecțiilor private.

Limba româna ar urma să fie studiată opţional în clasele a X-a şi a XI-a

Istoricul britanic Tessa Dunlop a început o campanie de strângere de semnături în sprijinul includerii limbii române în programa școlară a claselor a X-a şi a XI-a, pentru grupa de copii de aproximativ 14-16 ani. De asemenea, ea solicită ca româna să fie materie opţională de examen.

„În ciuda faptului că există o jumătate de milion de români în Regatul Unit, copiii lor nu au un examen de limba română în sistemul de învățământ britanic. Româna este a treia cea mai vorbită limbă străină în Regatul Unit. Dacă acești copii decid să se întoarcă în țara lor, nu vor avea șanse reale fără un nivel adecvat al limbii”, şi-a argumentat Tessa Dunlop demersul.

În două săptămâni, 1.000 de copii şi 20 de profesori voluntari şi-au exprimat sprijinul pentru introducerea limbii române în şcolile britanice

Interesul acesteia pentru România are rădăcini adânci de peste 30 de ani, iar relativ recent, în 2020, ea şi-a lut doctoratul la Universitatea Sheffield Hallam cu o teză intitulată „Reprezentări ale României în discursul public și politic britanic, 1907-1919”.

La doar două săptămâni de la prima postare pe rețelele de socializare despre campanie, sondajul realizat de Tessa Dunlop arată deja interesul a aproximativ 1.000 de copii și 20 de profesori voluntari de limba română.

Ea a subliniat că demersul din insulele Canalului Mânecii şi se aşteaptă ca aproximativ 100 de copii din Insula Jersey se se înscrie în acest program. Raluca Kovacs, deputată născută în România și membră a partidului de centru-stânga Reform Jersey, și-a exprimat angajamentul de a susține inițiativa istoricului.

În anul 2021 româna era cea mai vorbită limbă străină în Londra

Pentru a fi implementat, proiectul va necesita o implicare mai puternică atât din partea autorităților române și britanice, precum și a diasporei româneşti. „Sunt o persoană creativă. Pot să scriu articole, să apar la evenimente și să mă agit pe această temă. În final, trebuie să existe însă un fel de structură, iar eu nu mă pricep la asta”, a explicat Tessa Dunlop. Ea a cerut sprijin instituțional, pentru a transforma inițiativa într-un program durabil, iar Giles Portman, , și-a exprimat sprijinul pentru acest demers. „Ar fi minunat să realizăm acest lucru, ca un pas simbolic și important de recunoaștere a valoarii diasporei românești din Regatul Unit”, a spus acesta.

Deși Tessa Dunlop este căsătorită cu un român, legătura ei cu ţara noastră a început cu peste trei decenii în urmă, în 1992. „Am fost în România înainte să-l cunosc pe soțul meu. Când aveam 18 ani am lucrat ca voluntar la orfelinatul din Siret. După ce m-am căsătorit, am intrat din nou în viața României, urmând un masterat și un doctorat axate pe istoria României și pe Regina Maria”, a declarat ea, pentru .

Tessa Dunlop subliniază că limbi precum poloneza sau portugheza beneficiază deja de un examen oficial în sistemul britanic. Conform Oficiului Naţional de Statistică din Marea Britanie, în anul 2021 româna era cea mai vorbită limbă străină în Londra, în special în cartierele Harrow, Barnet şi Redbridge.