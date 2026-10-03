Limbajul corpului lui Gică Hagi în dezastrul cu Polonia. MM Stoica: “Îmi venea să nu mă mai uit la TV! Tot el trebuie să ne scoată din situația asta”

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Gică Hagi a trăit un adevărat coșmar pe banca României în meciul cu Polonia, pierdut cu scorul de 6-0, iar Mihai Stoica a remarcat inclusiv reacțiile selecționerului în timpul dezastrului de la Varșovia. Oficialul FCSB a vorbit în exclusivitate la „MM la Fanatik“ despre starea lui Hagi, despre problemele echipei naționale și despre motivele pentru care continuă să creadă că „regele” este omul care poate scoate România din impas.

MM Stoica, dărâmat de reacția lui Gică Hagi din timpul meciului: „Îmi venea să nu mă mai uit”

Mihai Stoica a urmărit cu atenție . Oficialul FCSB susține că îl cunoaște foarte bine pe selecționer și că tocmai pasiunea acestuia pentru România face ca analiza situației să fie, uneori, influențată de ceea ce își dorește să vadă la jucătorii săi.

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„Îmi venea să nu mă uit la Hagi. Îl cunosc atât de bine și am avut chiar privilegiul de a-l cunoaște îndeaproape. Hagi este, poate, numărul unu din punct de vedere al patriotisumului. El, când vorbește de România, se entuziasmează. În situația asta, când părea că tot ce putem face este doar să așteptăm următorul gol, pentru mine era un deja-vu.

Ultimul meci jucat de echipa mea a fost la Craiova și exact greșeli de genul ăsta am făcut. Sunt greșeli care, efectiv, nu se pot explica. Am văzut la orice nivel și jucători imenși care greșesc, dar nu atât de multe și nu cei mai valoroși jucători. Efectiv Gigă Hagi crede în România. Eu zic că, fiind atât de disperat după România, Hagi este subiectiv din multe privințe. Vede jucătorii români mai buni decât sunt“, a spus Mihai Stoica, la „MM la Fanatik“.

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Mihai Stoica, analiză dură după 0-6 în Polonia: „Am început să devenim prea mici”

Oficialul FCSB consideră că România traversează o perioadă în care diferențele față de adversarii din grupa de calificare devin tot mai evidente. Stoica a pus accent și pe nivelul la care evoluează fotbaliștii români, dar și pe minutele pe care aceștia le adună la echipele de club.

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„La momentul actual, avem probleme mari. Suntem cam la același nivel de educație fotbalistică, de nivel de viață cu Bulgaria, să zicem. Pe ei îi vedem, totuși, dedesubt, că sunt capabili să piardă acasă cu Luxemburg. Problema e că am început să devenim prea mici. Auzisem discursul că noi nu trebuie să încercăm să jucăm, să facem ce am făcut, stând jos etc. Noi în 11 vs 11 am jucat, am părut chiar mai periculoși decât polonezii, dar apoi, odată cu acel cartonaș, n-am mai jucat, n-am mai putut și nu ne-au mai lăsat“, a continuat Mihai Stoica.

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„Diferența e uluitoare”. MM Stoica face o comparație între România și adversarele din grupă

Mihai Stoica consideră că rezultatul de la Varșovia trebuie privit și prin prisma valorii loturilor. Acesta a atras atenția asupra echipelor la care evoluează fotbaliștii din cele trei formații cu care România se luptă în grupă și asupra nivelului de joc al acestora: „Diferența e uluitoare, nu o aștepta nimeni. Hai să vedem, totuși, ce jucători au toate cele trei competitoare din grupa asta și ce jucători avem noi. Apoi să vedem unde joacă ai noștri și unde joacă ai lor, cât de mult joacă ai noștri și cât joacă ai lor. Ok, am plecat cu a ptra șansă în grupa asta, dar diferențele de scor sunt foarte mari. Suntem cam de urna a treia, trebuie să recunoaștem“.

Oficialul FCSB a vorbit și despre imaginile cu Gică Hagi surprinse după meci și a făcut o paralelă cu experiențele sale din fotbal. Acesta consideră că există momente în care un antrenor își dă seama încă din timpul partidei că lucrurile nu mai pot fi întoarse.

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„L-am văzut la flash-uri pe Hagi. Pot să vorbesc din propria experiență. Sunt meciuri în care știi că va fi foarte rău și doar aștepți finalul. Nu ai cum să ai speranțe când vezi că patinezi în gol. Îl auzeam că spunea faptul că trebuie trase concluzii. Eu nu cred că se pot trage, sunt niște chestii inexplicabile. Nu cred că putem fi mai jos de atât, dar partea proastă e că asta ziceam și după meciul cu Bosnia. O echipă, chiar dacă se simte frustrată, nedreptățită de o decizie a arbitrului, nu poate arăta așa“, a mai continuat MM Stoica.

MM Stoica merge în continuare pe mâna lui Gică Hagi

În ciuda rezultatului dezastruos de la Varșovia, MM Stoica nu consideră că Gică Hagi trebuie să poarte singur responsabilitatea pentru situația în care a ajuns echipa națională. Mai mult, oficialul FCSB spune că își menține .

„Cred că mai vinovat decât se consideră Hagi nu trebuie să-l considerăm noi. Sper să aibă tăria să continue, pentru că eu am spus ceva în momentul în care s-a concretizat numirea sa ca selecționer, că este singurul care ne poate scoate din impas. Nu știu dacă, acum, trebuie să tragem concluzii. Nu am cum să mă răzgândesc, dar trebuie să învețe din ce s-a întâmplat. Nu-mi permit să dau sfaturi, dar cred că trebuie schimbare în primul rând la atitudinea anumitor jucători. Tot el trebuie să ne scoată din situația asta“, a încheiat discursul Mihai Stoica.