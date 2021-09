Limbajul trupului Simonei Halep de la cununia cu Toni Iuruc, descifrat și analizat de psiholog! ”Par fericiți”

Psihologul Cristina Zaharia a comentat, în exclusivitate pentru FANATIK, imaginile de la nunta Simonei Halep și relația dezvăluită de limbajul nonverbal a acesteia cu soțul ei, Toni Iuruc.

Ce spune limbajul nonverbal al Simonei Halep de la nuntă?

Cristina Zaharia, psihologul consultat de FANATIK cu privire la limbajul nonverbal al Simonei Halep de la cununia cu Toni Iuruc și petrecerea de după a analizat imaginile apărute, până acum, cu cei doi.

Și, ne-a explicat psihologul, în ciuda faptului că sunt date foarte puține pentru o analiză amănunțită, relația dintre Simona Halep și Toni Iuruc pare bazată pe sentimente puternice.

”Par fericiți”, este concluzia pe care a tras-o Cristina Zaharia cu privire la relația pe care o au Simona Halep și Toni Iuruc.

Mai mult decât atât, ne-a precizat psihologul, Simona Halep pare să fie cu totul și cu totul altă persoană comparativ cu ieșirile ei media de până acum.

Fața nevăzută a Simonei Halep

, oamenii au putut să vadă o altă față a multiplei câștigătoare de turnee de Grand Slem, una care zâmbește, cântă și dansează.

”Probabil ea este o persoană extrovertită în relația cu cei apropiați. Cu presa pare să fie reținută…”, spune Cristina Zaharia, psihologul consultat de FANATIK.

Mai mult, ne-a explicat Cristina Zaharia, în exclusivitate, dansul de la începutul petrecerii pe care Simona Halep și Toni Iuruc l-au arătat în fața invitaților a scos la iveală ce se petrece între ei.



”Poziția lor corporală, în timpul dansului, este în regulă, nu am văzut să fie despărțiți. În timpul dansului sunt amândoi ok, nu am văzut corpuri dezlipite ca și cum ar fi reci unul față de celălalt. (…) Chiar par fericiți”, a mai spus psihologul Cristina Zaharia pentru FANATIK.

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit pe 15 septembrie 2021

, la Constanța, cei care i-a cununat civil fiind chiar primarul orașului, Vergil Chițac, într-un decor de poveste.

Evenimentul, care a avut loc în clubul Fratelli de la malul mării, a adunat rudele și apropiații cuplului, precum și nume mari din lumea sportului, precum Gică Hagi, Gică Popescu sau Florin Răducioiu, singura absență notabilă fiind Ion Țiriac.

La petrecerea de nuntă au cântat artiști consacrați precum , aceasta din urmă pregătind un program special pentru Simona Halep și Toni Iuruc, artista susținând un adevărat concert de aproape două ore.

Evenimentul, terminat conform legii, la ora 2.00 dimineața, i-a arătat, la plecare, pe Simona Halep și pe Toni Iuruc plecnd spre casă, zâmbitori și fericiți, ținându-se strâns de mână, declarațiile date presei, puține la număr, fiind mai mult politicoase. ”Mulțumim frumos pentru toate urările dumneavoastră. O seară plăcută! E ora 02.00, din păcate, petrecerea s-a terminat”, a spus Toni Iuruc.

Simona Halep și Toni Iuruc, dragoste la prima vedere

Conform informațiilor FANATIK, Simona Halep și Toni Iuruc s-au îndrăgostit la prima vedere, cei doi fiind introduși unul altuia chiar de patronul de la Fratelli, Dani Caramihai, prieten și văr cu soțul campioanei din tenis.

Relația dintre Simona Halep și Toni Iuruc, începută acum aproape trei ani, s-a desfășurat departe de ochii presei, în ciuda faptului că, de-a lungul timpului, actualul soț al jucătoarei de tenis fiind văzut la mai toate turneele jucătoarei de tenis.