Lindon Emerllahu, făcut praf după gestul revoltător din CFR Cluj – Slobozia: „Îl declar jenantul etapei!”

Horia Ivanovici l-a taxat pe Lindon Emerllahu (22 de ani) pentru . Spre finalul partidei din prima etapă a SuperLigii, la 1-1, Emerllahu a încercat să îl ridice brutal pe Andrei Dorobanțu (20), căzut pe gazon din cauza unei accidentări grave. Fotbalistul „feroviarilor” credea că adversarul său trage de timp.

Horia Ivanovici, discurs nimicitor la adresa lui Lindon Emerllahu pentru gestul teribil din CFR Cluj – Slobozia

. Horia Ivanovici a avut un discurs nimicitor, la FANATIK SUPERLIGA, la adresa lui Emerllahu. Directorul FANATIK l-a numit pe kosovarul celor de la CFR Cluj „jenantul etapei” și i-a făcut praf și pe coechipierii lui Dorobanțu pentru lipsa lor de reacție.

„Urât gest al lui Emerllahu! Mă uitam la un cinism din partea lui Emerllahu. Ăla plângea, se vedea clar că suferă. Ziceai că e pe front Emerllahu. Îl declar jenatul etapei! Îmi venea mie să intru în televizor, eu nu sunt ca tine cu violența (n.r.- către Robert Niță), și să-l împing, atât.

Și să îi zic: ’Bă, nu ți-e rușine puțin?!’ E fotbal, mă, nu suntem pe front! Colegii au fost niște găini! Băi, găinilor, găini de Slobozia! Nimeni n-a venit, unul n-a venit. Asta spune multe despre spiritul de echipă de la Unirea Slobozia”, a .

Răbufnirea lui Robert Niță la adresa lui Emerllahu

La rândul său, Robert Niță a avut un discurs fără menajamente față de Emerllahu: „Eu nu îi înțeleg pe ăia care spuneau că ne-am salvat pe grup, pe familie. Dar colegii lui Dorobanțu, săracul, se uitau și spuneam: ‘Dă-te puțin mai încolo!’. Trebuia să se ducă unul. Nu încurajăm violența, dar când vezi așa ceva. Asta-i nesimțire! E lipsă de fairplay și de tot ce vrei! De la Unirea Slobozia trebuiau să îl tăvălească 7, 8 ca la popice. Ai văzut când dai cu bila și se lovesc popicele între ele.

Cum să tragi 15 secunde de copilul ăla? Nu vezi tu ca adversar să se crăcănează ăla săracul, aproape că face șpagatul. Te duci tu acolo ‘Salvatore Della Patria‘, ziceai că era brancardier. Trăgea de copilul ăla și aici mai e un lucru. Ce face al patrulea arbitru? Nu îi spune arbitrului principal ‘dă-i, mă, galben lui ăsta, că uite cum trage de ăla săracul?! Și chiar dacă trage de timp copilul acela, nu e treaba lui Emerllahu să îl scoale de acolo.

Valeriu Răchită și Andrei Vochin, indignați și ei de comportamentul lui Emerllahu

Vivi Răchită și Gabi Safta au mai destins atmosfera în studio cu o glumă, deși au fost vizibil deranjați de comportamentul kosovarului. „Dacă îl avea antrenor la adversari pe Luis Enrique, cred că îl bătea Luis Enrique pe Emerllahu. Îi dădea două palme (Gabi Safta: Sau pe Daniel Pancu). Dar colegii? Aia de la Unirea Slobozia îi dădeau tot lui Dorobanțu două palme dacă era ceva”, a spus Răchită.

Spre finalul discuției Andrei Vochin a amintit că ar fi fost de apreciat dacă Emerllahu și-ar fi prezentat măcar scuzele: „Eu aș fi așteptat a doua zi niște scuze. Să spui: ‘Nu mi-am dat seama. Am crezut că vrea să tragă de timp. Oricum gestul era deplasat, dar acum văzând că are ruptură vreau să îmi prezint scuzele‘. Măcar atât! Și cu gestul acesta mai ștergeai un pic din imaginea deplorabilă pe care am avut-o cu toții acolo la meci”.