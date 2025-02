Lindon Emerllahu, fotbalistul comparat de Neluțu Varga cu Mateo Kovacic, primele cuvinte după transferul la CFR Cluj: „Voi da totul pentru echipă”

. Fotbalistul de 22 de ani a fost adus de la Ballkani, fosta adversară a grupării din Gruia în UEFA Conference League, iar prețul plătit a fost de 700.000 de euro.

Lindon Emerllahu, cinci trofee cucerite cu Ballkani

Cu o cotă de piață de un milion de euro, Lindon Emerllahu este un fotbalist cu un CV impresionat la vârsta de 22 de ani. Acesta are în palmares deja cinci trofee cucerite cu Ballkani și a strâns până acum 6 selecții la echipa națională de fotbal a statului Kosovo.

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga s-a lăudat pentru transferul acestuia, iar jucătorul a fost prezentat oficial marți. La o zi distanță, Emerllahu a oferit un interviu pentru pagina oficială a clublui și a transmis care sunt obiectivele sale alături de CFR Cluj.

„Mă bucur că sunt aici, la un club așa mare precum e CFR Cluj, care se află an de an în topul clasamentului. Am urmărit această echipă în acest sezon și vreau să ne bucurăm de momente frumoase împreună!

ADVERTISEMENT

Voi da totul pentru echipă, pentru fani și pentru aceste culori pentru a reuși să fim din nou campioni! Hai CFR!”, a declarat Lindon Emerllahu.

100 de meciuri, 4 goluri și 4 pase decisive a reușit Lindon Emerllahu la Ballkani

de meciuri, goluri și pase decisive a reușit Lindon Emerllahu la Ballkani 3 titluri de campion în Kosovo

titluri de campion în Kosovo 1 Cupă a Kosovo

Cupă a Kosovo 1 Supercupă a Kosovo

ADVERTISEMENT

Neluțu Varga a vorbit despre transferul lui Lindon Emerllahu la CFR Cluj

Patronul celor de la CFR Cluj în Gruia și l-a descris pe acesta ca fiind „cel mai bun număr 6 care a venit vreodată în România”.

„Am dat o adevărată lovitură în ultima zi de transferuri și l-am luat pe Lindon Emerllahu de la Ballkani. Este poate cel mai bun număr 6 care a venit vreodată în România. Am dat pe el 700.000 de euro, plus un procent de 15% la un viitor transfer.

ADVERTISEMENT

Este un fotbalist extraordinar, imediat o să-și pună amprenta pe jocul CFR-ului. Au mai venit jucători din Kosovo, dar Emerllahu este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști pe care am reușit să-i aducem.

Este un transfer pe care l-am ținut secret, deoarece ne-am dorit foarte mult ca acest fotbalist să vină la CFR Cluj. Este genul de jucător care face diferența și care ne va ajuta să câștigăm titlul de campioni. Dacă ar fi să-l asemăn cu cineva este genul lui Mateo Kovacic de la Manchester City”, a declarat Varga în exclusivitate pentru FANATIK.