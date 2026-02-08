Lindsey Vonn, accidentare „horror” la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost luată cu elicopterul. Video

ADVERTISEMENT

Lindsey Vonn (41 de ani) a decis să concureze în cursa de coborâre de la Jocurile Olimpice în ciuda faptului că a suferit o accidentare gravă, ruptură de ligamente încrucișate, în urmă cu doar 9 zile. Decizia sportivei s-a dovedit a fi una extrem de neinspirată, deoarece aceasta a suferit o nouă accidentare în timpul cursei.

Lindsey Vonn, accidentare teribilă la Jocurile Olimpice

Lindsey Vonn s-a accidentat în timpul cursei de la , iar elicopterul a fost nevoit să intervină de urgență. Cursa a fost oprită după cele întâmplate, inclusiv celelalte sportive fiind șocate de incidentul nefericit în care a fost implicată campioana olimpică.

ADVERTISEMENT

Nej nej nej.. !!!

Lindsey Vonn kraschar.

Så sorgligt.. hon är vid medvetande med skadad och tas om hand, och låt oss hoppas på det bästa för henne. — Richard Herrey (@RichardHerrey)

Lindsey Vonn s-a retras inițial din sport în 2019, din cauza problemelor medicale, dar a revenit în noiembrie 2024 și , deși în urmă cu doar 9 zile a suferit o accidentare extrem de gravă la o competiție în Elveția: o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior.

Ce declara Lindsey Vonn înainte de Jocurile Olimpice

Sportiva era foarte entuziasmată înainte de această cursă, afirmând că urma să fie ultima din cariera sa la Jocurile Olimpice. Vonn are în palmares trei medalii la JO: una de aur (la ediția din 2010 de la Vancouver) și două de bronz. „Simplul fapt că am ajuns la această ediție a Jocurilor Olimpice a fost o călătorie, în care mulți nu au crezut de la început. Datorită unei proteze parțiale de genunchi, am șansa de a concura încă o dată. Dar de ce?

ADVERTISEMENT

Toată lumea pare să-mi pună această întrebare. Iar răspunsul e simplu: pur și simplu iubesc cursele de schi. Nu mă sperie viața în afara sportului, nu caut sens, atenție sau bani. Știu exact cine sunt și din ce sunt făcută. (…) Știu că șansele sunt împotriva mea, având în vedere vârsta mea, lipsa ligamentului încrucișat anterior și un genunchi din titan, dar eu încă cred. Și, de obicei, când șansele sunt împotriva mea, atunci scot la iveală ce e mai bun din mine.

ADVERTISEMENT

Voi concura în ultimul meu ‘downhill’ și, deși nu pot garanta un rezultat bun, pot garanta că voi da tot ce am. Dar, indiferent ce se întâmplă, am câștigat deja. Valul de dragoste și sprijin din ultimele zile a fost copleșitor, în cel mai bun sens. Mi-a dat energie și m-a ajutat mai mult decât pot descrie”, a transmis sportiva pe cu o zi înainte de accidentarea cumplită suferită în Italia.

Prima reacție de la fața locului. Ce a declarat campioana olimpică

Tina Maze, campioană olimpică la schi alpin, a fost prezentă la fața locului și a reacționat după cele întâmplate. „Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsay în ultimele zile și, pentru a participa la cursă, cred că a riscat prea mult și de aceea s-a produs un astfel de accident. Desigur, dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave.

ADVERTISEMENT

Dar noi toți o cunoaștem pe Lindsey. Este decizia ei, ea a vrut să facă asta indiferent de consecințe și asta a făcut. Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta, în special pentru familia ei, colegii ei de echipă și toți cei care lucrează cu ea. Este teribil pentru toată lumea”, a spus slovena pentru .