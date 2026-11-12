Lindsey Vonn, din nou pe masa de operație după incidentul de la Jocurile Olimpice: ”E cea de-a noua”. Galerie foto

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La mai bine de 9 luni de la accidentarea gravă suferită la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, Lindsey Vonn a ajuns din nou pe masa de operație. Anterior a transmis că nu poate renunța la marea sa pasiune.

O nouă intervenție chirurgicală pentru Lindsey Vonn

Lindsey Vonn (42 ani) de care a dat dovadă în ultimele luni. Incidentul care a imobilizat-o pe pat în timp ce era pe pârtie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, a dus-o pe masa de operație de mai multe ori. Sportiva din Statele Unite ale Americii a demonstrat de fiecare dată că este ambițioasă.

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Frumoasa blondină, care și-a înscris numele pe lista celor mai bune schioare din lume, a suferit o nouă intervenție chirurgicală. A ajuns pe mâinile doctorilor la scurtă vreme ce a participat la gala LACMA Art+Film din Los Angeles. Sportiva s-a remarcat datorită unei rochii superbe, marca Gucci, cu care a făcut furori.

Cu această ocazie, a spus că este ultima oară când poartă tocuri înainte de a noua operație. Acesta a avut rolul de a îndepărta plăcile și șuruburile metalice montate la piciorul stâng. Ele au avut rolul de a fixa tibia, dar și de a reconstrui ligamentul încrucișat anterior (LIA). Pentru că nu are încă un ligament medicii au fost nevoiți să-i pună unul nou.

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„Ziua operației… Această zi a fost în calendarul meu de ceva vreme, iar acum a sosit, în sfârșit, momentul. Am avut emoții și am fost neliniștită în legătură cu această intervenție, dar, în același timp, sunt nerăbdătoare să depășesc, sper eu, acest capitol dificil. Este cea de-a noua mea operație și mă rog să fie și ultima. Există încă anumite aspecte care ar putea fi modificate în timpul intervenției, așa că va trebui să așteptăm să vedem cum decurge totul. Vă voi ține la curent după operație, pe măsură ce voi începe procesul de recuperare”, a explicat Lindsey Vonn, pe contul oficial de Instagram.

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Solicitarea făcută de Lindsey Vonn către oameni

„Sunt pe mâini bune și le sunt recunoscătoare medicilor, fizioterapeutului, asistentelor și întregului personal medical pentru sprijinul oferit. Vă mulțumesc din nou pentru susținerea din ultimele nouă luni. Toată dragostea și încurajările primite au însemnat enorm pentru mine. Așa cum spune mama mea: «Astăzi este o altă zi minunată!». Sper să aibă dreptate”, a completat schioarea americană, care cu mai bine de 11 ani. Lindsey Vonn formează un cuplu cu schiorul francez Matthieu Bailet (30 de ani).

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Ulterior, sportiva a revenit cu încă un clip video în care le-a cerut celor care o urmăresc pe social media să-i țină pumnii. E recunoscătoare pentru familia și prietenii care îi sunt alături în această perioadă, însă are nevoie și de încurajări de la admiratori. E convinsă că totul va decurge bine, dar apreciază întotdeauna sprijinul celorlalți.

A ținut să sublinieze acest aspect pentru că în următoarea perioadă va trebui să se concentreze pe recuperare. Cel mai probabil Lindsey Vonn va sta departe de sport între 6 și 9 luni astfel încât găurile lăsate în os după extragerea șuruburilor să se închidă. Mobilitatea este extrem de importantă pentru celebra schioare.