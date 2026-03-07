Lindsey Vonn, noi imagini după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă. Celebra schioare a impresionat cu ambiția sa

ADVERTISEMENT

Celebra schioare Lindsey Vonn a ieșit din spital și acum vine cu noi imagini. Iată cum arată și ce face după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, unde a fost luată direct de pe pârtie cu ajutorul unui elicopter.

Cum se simte Lindsey Vonn după incidentul de la Jocurile Olimpice

Lindsey Vonn a uimit cu determinarea și ambiția de care dă dovadă, în ciuda problemelor cu care se confruntă. Primește laude pentru atitudinea sa pozitivă, în social media.

Fotbalistul nu este singurul care a încurajat-o să meargă mai departe cu fruntea sus, după . Deși a rămas cu un gust amar pentru că nu a putut să mai concureze, schioarea americană are încredere că totul va fi bine.

Ajunsă la vârsta de 41 de ani, sportiva este ferm convinsă că nu va renunța la marea sa pasiune. Acest lucru reiese dintr-un clip pe care l-a încărcat de curând pentru admiratorii săi. Fanii au remarcat cum se simte.

Starea de sănătate a sportivei este una destul de bună în momentul de față. Recuperarea merge de minune, Lindsey Vonn reușind să impresioneze la doar 25 de zile de la accidentarea teribilă care i-a pus viața în pericol.

În ce fel decurge recuperarea lui Lindsey Vonn

Lindsey Vonn este conștientă că trebuie să muncească din greu pentru a reveni pe pârtie. E recunoscătoare pentru șansa primită având în vedere cât de gravă a fost accidentarea sa, de la începutul lunii februarie.

Din fericire, norocul a fost de partea sa. Fosta concurentă de la Jocurile Olimpice de iarnă este consecventă și extrem de muncitoare. S-a filmat într-o sală de antrenament, sperând să treacă cât mai repede de la scaunul cu rotile la cârje.

„Cu siguranţă am trecut printr-o perioadă grea, dar totuşi sunt recunoscătoare… încă muncesc din greu. Singurul scop este să mă însănătoşesc. Pas cu pas”, a scris sportiva din SUA, pe Instagram.

Mesajul transmis de Lindsey Vonn

„Casă, dulce casă. E bine să dorm în patul meu… dar să intru pe ușa din față fără ca Leo să mă salute ca întotdeauna a fost o realitate foarte dură. O realitate pe care a trebuit să o înfrunt.

Alături de multe alte realități dure care se aștern în fața mea pe măsură ce merg mai departe… Sunt concentrată acum pe terapie și sănătate. Va fi o călătorie grea și dureroasă, dar îmi pun toată energia în ea, așa cum fac mereu.

O să-mi iau ceva timp pentru mine. Vă voi da actualizări când pot, dar acum mă concentrez pe a avea grijă de mine. Ca întotdeauna, mulțumesc pentru dragoste și susținere”, a completat anterior Lindsey Vonn, pe aceeași rețea.