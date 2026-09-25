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Schioarea americană Lindsey Vonn a decis să nu-și mai ascundă sentimentele și, implicit, partenerul de viață. A surprins pe toată lumea pentru că se iubește cu un bărbat mai mic cu 11 ani. Cine este cel care o face fericită pe sportivă.

Lindsey Vonn, relație cu un bărbat mai mic cu 11 ani

Lindsey Vonn (41 de ani) este una dintre cele mai valoroase sportive din Statele Unite ale Americii. Schioarea are un palmares interesant, însă la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina nu a reușit să se afirme. A suferit un accident grav care a dus-o de urgență la spital, recuperarea fiind una foarte îndelungată.

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Celebra sportivă , demonstrând că este o persoană puternică. Felul său de a fi a fost observat și de în mediul online. La luni distanță de la incident, frumoasa blondină are parte de momente speciale. E fericită și încântată de viața sa privată.

O vreme s-a vehiculat că are o relație amoroasă cu un bărbat mai mic cu 11 ani. Acum, vedeta a venit cu confirmarea prin intermediul unor imagini postate pe una dintre paginile sale de socializare. Astfel, toată lumea a aflat că are o legătură sentimentală foarte serioasă. Formează un cuplu cu un tânăr care adoră același sport ca și ea.

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Concret, este vorba de un francez pe nume Matthieu Bailet (30 de ani). Schiorul apare în caruselul de poze intitulat „E timpul pentru o recapitulare a verii… Partea 1”, alături de o inimă roșie. Astfel, Lindsey Vonn a împărtășit cu fanii săi fotografii inedite dintr-o escapadă romantică cu noul iubit, la 13 ani de la divorțul de Thomas Vonn.

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Cei doi parteneri de viață au fost surprinși atât pe marginea unei piscine, cât și la mare. De asemenea, cuplul a distribuit și poze de la antrenamente, sportivul reacționând la vederea imaginilor. „Abia aștept partea a doua”, este comentariul lăsat de acesta, însoțit de un emoji care face cu ochiul și altul cu un sărut.

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Cine este iubitul lui Lindsey Vonn

Lindsey Vonn a primit numeroase mesaje de la internauți, dar și de la alți sportivi de performanță. „Ești prea drăguță. Mă bucur enorm pentru voi doi”, a notat tenismena româncă Ana Bogdan. „Ia uitați-vă la voi doi, acum sunteți oficiali și pe Instagram”, a scris jucătoarea de tenis daneză Caroline Wozniacki.

La vederea imaginilor spectaculoase, mulți au vrut să știe cine este, de fapt, iubitul sportivei. Matthieu Bailet este originar din Nisa, Franța. E un schior cunoscut la nivel mondial, specializat în probele de viteză precum coborârea și Super-G. Și-a făcut debutul în Cupa Mondială în martie 2016, la St. Moritz, Elveția.

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A obținut medalia de aur la Campionatele Mondiale de Juniori. Cinci ani mai târziu a fost desemnat vicecampion la un super-G la Saalbach-Hinterglemm, în Austria. Până acum a participat la peste 100 de curse din Cupa Mondială. Unul dintre cele mai importante momente din cariera sa a fost la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing.

De asemenea, bărbatul a ieșit în evidență la Campionatele Mondiale din 2021 de la Cortina d’Ampezzo și Campionatele Mondiale din 2025 de la Saalbach. Iubitul frumoasei blondine Lindsey Vonn este un sportiv care poate învăța lecții valoroase de la schioarea americană. Momentan, vedeta nu poate reveni la pasiunea sa, având nevoie de o nouă operație.